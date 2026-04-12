KLA: Spitzenreiter Sandbach kassiert erste Niederlage

Die SG Rothenberg sorgte für die erste Saisonniederlage der SG Sandbach. – Foto: Timo Babic (Archiv)

ODENWALDKREIS. Riesenüberraschung in der A-Liga Odenwald, wo der unangefochtene Spitzenreiter SG Sandbach im 23. Saisonspiel die erste Niederlage quittierte. Die SG Rothenberg und ihr überragender Torhüter Dennis Schmidt brachten dem Fast-Meister eine empfindliche 0:1-Niederlage bei. Der SV Hummetroth II bleibt vor dem VfL Michelstadt auf Aufstiegskurs.

Der Grumbacher Führungstreffer von Nick Friedrich (23.) beendete den schläfrigen Beginn der Platzherren abrupt. Danach präsentierte sich der SVH II effizient und in der Chancenverwertung effektiv, ging zur Pause durch die Tore von Zameer Noor (28., 35.) Ömaid Tahsin (38.) und Morten Gräf (42.) mit 4:1 in Führung. Duplizität der Ereignisse nach der Pause: Die Gäste trafen durch Lukas Gebhardt zum 2:4, doch Odysseas Floros (71.) ließ keine Zweifel an der Entschlossenheit der Platzherren aufkommen. Philipp König (89.) korrigierte zum 5:3 für Hummetroth. „Das war keine einfache Aufgabe, gegen kämpferisch starke Grumbacher“, so Odysseas Floros.

Der VfL bestimmte das Spiel von Beginn, während Finkenbach erst einmal um Torsicherung bemüht war, aber schon früh in den Rückstand geriet: Alexander Schreck (10.), Leon Gürtler (17.), Luka Adrian (25.) und Fabian Hörr (40.) schossen eine beruhigende 4:0-Halbzeitführung heraus. Auch nach dem Seitenwechsel setzte Michelstadt seine konzentrierte Vorstellung fort, auch wenn die Überlegenheit und Zielstrebigkeit etwas nachließ. Christopher Hörr (68.), Fabian Hörr (85.) sowie Luka Adrian (87.) packten drei weitere VfL-Treffer drauf. „Der Sieg geht in Ordnung“, sagte Holger Sievers (VfL).

Ümit Cetin (30., 41.) sowie Nicklas Lechner (72.) sorgten für die TSV-Tore. Ugaurcan Kizilyar (9.), Fahrettin Aytekin (70., FE) und Baran Batu (79.) markierten die Gäste-Treffer. „Die Punkteteilung war insgesamt gerecht, weil die Partie ausgeglichen war“, kommentierte Uli Wagner vom TSV. Erbach war hinten anfällig, aber beide Mannschaften nutzten ihre Torgelegenheiten konsequent und sorgten so für ein höhepunktreiches Spiel.

David Gleich (20.) sowie Philipp Schwede (28., FE, 59.) sorgten für die klare 3:0-Führung. Hasan Cur (69.) besorgte Breubergs Anschlusstreffer. Doch die Höchster Reserve schlug eiskalt zurück: Jannick Mahler (71.) und Yannick Muth (74.) führten per Doppelschlag die endgültige Entscheidung herbei. „Unsere TSV-Elf bestimmte das gesamte Spiel und spielte es souverän runter“, sagte Jens Krätschmer.

Nils Volk (11.) markierte das alles entscheidende Tor für die SGR. Das Spiel forderte ein hohes Tempo: „Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Sandbach hatte etwas Oberwasser, nutzten aber seine Chancen nicht“, teilte Melvin Huber vom Gastgeber mit. Auch in Durchgang zwei dominierte Sandbach, scheiterte aber immer wieder am glänzend reagierenden Rothenberger Schlussmann Dennis Schmidt. „Die Mannschaft hat es auch gut verteidigt“, lobte der Abteilungsleiter.

Zu anfällig war die KSG in der ersten Hälfte und geriet in einem ansonsten ausgeglichenen Spiel unter Druck, als Dominik Neff (1.), Matthias Bergmann (43.) und Till Hofmann (43.) eine komfortable Gästeführung herausschossen. „Schon da hätten wir unsere Chancen besser nutzen müssen“, sagte Martin Reinartz (KSG). In der Pause stellte Spielertrainer Oguzhan Temur die Verteidigung um. „Von da an hatten wir alles im Griff.“ Temur (74.) besorgte auch den Anschlusstreffer.

Starker Auftritt des KSV, der schon zum Seitenwechsel durch die Tore von Michael Denzel (14.) und Julian Schaffnit (18.) mit 2:0 führte. Noah Scholl (50.) erhöhte, ehe Bugra Kocahal (55.) verkürzte. Doch die überlegenen Reichelsheimer waren nicht mehr zu stoppen: Josha Richstein (65.) markierte das 4:1, da führte auch der erneute Anschluss von Kocahal (66.) keine Wende mehr herbei. Thomas Denzel (72.) und Eddy Untereiner (85.) stellten auf 6:2.





