KLA: Schwinn-Festival in Sensbachtal TV Hetzbach feiert deutlichen Auswärtssieg +++ TSV Günterfürst lässt KSV Reichelsheim keine Chance

Türk Beerfelden – SG Rothenberg 2:6 (0:3). Nur in den ersten 20 Minuten agierten die Beerfelder auf Augenhöhe, danach nahm das Rothenberger Spiel Fahrt auf und Türkspor geriet unter Druck: Steffen Heckmann (22., 38.) sowie Nils Volk (43.) brachten auch gleich drei Tore zur klaren Führung an. Die Platzherren gaben sich nicht auf, investierten nach der Pause mehr, erzielten zunächst den Anschlusstreffer durch Ibrahim Altinkara (48.). Erneut Steffen Heckmann (58.) stellte den alten Abstand wieder her. Das 2:4 von Umut Kizilyar (62.) förderte noch einmal die Hoffnung beim Gastgeber, der sich dann aber klassisch überrumpeln ließ und in der Schlussphase entkräftet wirkte. Steffen Heckmann (88.) sowie Luis Uhrig (90.) bauten für Rothenberg auf 2:6 aus.

TSV Sensbachtal – TV Hetzbach 0:5 (0:3). Die frühe und schnelle Gästeführung von Jörg Schwinn (3., 29.) und Jan Schwinn (15.) offenbarte die Defensivschwächen des Aufsteigers. Abstimmungsprobleme und eine Überforderung durch den Hetzbacher Angriff waren augenscheinlich. „Wenn der TVH seine Chancen noch konsequenter in der ersten Hälfte genutzt hätte, dann wäre schon da eine Vorentscheidung gefallen“, sagte Karlheinz Neuer (TSV). Sensbachtal hatte nach der Pause zwei, drei Gelegenheiten, aber Tore fielen nur auf der anderen Platzseite: Wieder Jörg Schwinn (49.) und Silas Schwinn (74.) sorgten für ein Schwinn-Festival am Buckelweg.

SG Sandbach II – SSV Brensbach 0:9 (0:5). Maurice Silhanek (14., 25.), Martin Schwarz (15.) und Lars Fornoff (37., 40.) schossen die Brensbacher schon in der ersten Hälfte in eine komfortable Ausgangsposition. Die Gastgeber resümierten, dass sie zu keinem Zeitpunkt ins Spiel fanden. Die Gäste traten schnell und robust auf, überforderten die SGS. In der 66. Minute besaß die SGS II die erste nennenswerte Chance, doch der Ball wurde von der Torlinie gekratzt. Die Gäste waren da schon konsequenter: Martin Schwarz (49.), Merlin Lampert (60.), Daniel Schmidt (82.) sowie Julian Schaffnit (88.) bauten aus.

TSV Seckmauern II – SV Beerfelden 2:1 (1:1). Der Gast hätte deutlicher führen müssen, als nur mit 1:0 durch Ilija Rupcic (5.). Seckmauern nutzte seine beste Gelegenheit von David Raitz (41.) zum Gleichstand. David Schäfer im TSV-Tor hielt den Kasten dann sauber und ermöglichte dadurch den späten Siegtreffer von Christian Verst (86., Foulelfmeter). „Wir hatten die Mehrzahl an Chancen, daher ist unser Sieg sicher nicht unverdient“, sagte Trainer Percy Schwinn.