KLA: Schaafheim siegt mit 6:4 gegen die SG Reinheim/Spachbrücken Bei Viktoria fallen insgesamt zehn Treffer

Viktoria Schaafheim – SG Reinheim/Spachbrücken 6:4 (5:1). Mustafa Zeyrek (3.) sorgte per Foulelfmeter für die frühe Gästeführung. Allerdings kippte das Spiel mit dem Ausgleich von Michalczenia (10.), und die Platzherren sorgten bis zur Pause durch Önk (17.), Fey (25.), Michalczenia (39.) und Kurz (36.) für die Vorentscheidung. Nach dem Seitenwechsel blieb Schaafheim am Drücker, Kreher (75.) erhöhte auf 6:1. Die SG fand aber noch einmal ins Spiel. Mustafa Zeyrek (78.) verkürzte per Foulelfmeter, Hassan Zeyrek (83.) legte nach. Durch Eidebenz (90.) fiel gar noch das 6:4, am Ende aber reichte Schaafheim der Vorsprung zum Sieg.

Viktoria Urberach – FV Eppertshausen 0:0.

SG Klingen – TS Ober-Roden II 3:4 (0:2). Tore: 0:1 Carballo Saenz (17.), 0:2 El Mard (21.), 1:2 Lackner (49.), 2:2 Weber (60.), 2:3 Bagatur (74.), 2:4 Carballo Saenz (80.), 3:4 Dieter (88.).

PSV Groß-Umstadt – KSG Georgenhausen II 1:4 (0:0). Tore: 0:1 Weiler (50.), 1:1 Mohammad (62.), 1:2 und 1:4 Rudolph (69./84.), 1:3 Palzer (75.).