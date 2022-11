Zweikampfverhalten: Simon Kreher, spielender Interimscoach von Viktoria Schaafheim, kam mit seinem Team durch den 2:0-Erfolg in der A-Liga Dieburg gegen Viktoria Kleestadt (links Maximilian Wick) zu wichtigen Punkten im Abstiegskampf. – Foto: Jens Dörr

KLA: Schaafheim bestätigt zwei Trends Für die Viktoria geht es in der A-Liga nach 2:0 aufwärts, der Namensvetter aus Kleestadt verliert den Anschluss

SCHAAFHEIM. Die Kreisliga A Dieburg ist in dieser Saison so etwas wie die „Umstädter Liga“: Mit der Spielvereinigung und dem Portugiesischen Sportverein sowie den Stadtteil-Clubs TSV Richen, SV Heubach, TSV Klein-Umstadt und Viktoria Kleestadt mischen in der Klasse derzeit sechs Vereine aus Groß-Umstadt mit. Das bedeutet auch viele Derbys für den nur wenige Kilometer weiter beheimateten FC Viktoria Schaafheim. Am Sonntagnachmittag schlugen die Bachgauer die Kleestädter mit 2:0 (1:0) und bestätigten damit gleich zwei Trends. Denn während die Schaafheimer aktuell mit einem Interimscoach recht erfolgreich gegen den Abstieg kämpfen, müssen die Kleestädter nach ihrem Turbostart in die Runde oben abreißen lassen.

Die ersten sieben Spiele gewannen die Kleestädter, die schon in der Vorsaison Dritter geworden waren. Dann kam durch das 0:4 im Topspiel beim FV Eppertshausen Sand ins Getriebe. Seit Anfang Oktober folgten viele Punktverluste, wobei Matthias Hauck vom Kleestädter Spielausschuss die Ursachenforschung schwerfällt: „Es war eine Kombination aus vielem“, sagt er. „Wir hatten einige Verletzte, schwerere Gegner und der ein oder andere Spieler war im Formtief.“ Manchmal habe auch das „Spielglück gefehlt“, so beim 2:2 gegen die Spvgg Groß-Umstadt, als man das zweite Gegentor in der Schlussminute kassiert habe.

Auch Torjäger Sebastian Kurz konnte seine Quote nicht mehr halten. Nach sechs Spielen ohne Sieg gelang erst beim 4:1 in Heubach das Ende des Negativlaufs. Am Sonntag aber bedeutete die Niederlage in Schaafheim durch die Tore von Marvin Kurz (43./direkter Freistoß) und Joker Tilman Fehrensen (85./Abstauber nach abgewehrtem Kurz-Freistoß) einen erneuten Rückschlag im Aufstiegsrennen. Schaafheim auf der Suche nach der Form In Schaafheim dümpelten sie hingegen von Anfang an tief im Liga-Keller dahin. Vorstandsmitglied Simon Kreher, der auch Spieler und seit Ende Oktober Interimscoach ist, kann sich das nur schwer erklären. Mit Marcel Winkler (bis Winter 2021/22 beim FV Mümling-Grumbach tätig) bekamen die Schaafheimer im Sommer einen neuen Trainer, „und mit ihm haben wir eigentlich eine gute Vorbereitung gespielt“. Überhaupt lobt Kreher die Arbeit, die Winkler gemacht habe. Trotzdem kassierten die Bachgauer Niederlage um Niederlage. Nach dem 0:3 in Richen vor knapp einem Monat trat Winkler zurück. Der Verein hatte mit ihm weitermachen wollen, doch der Coach zog die Reißleine. Neuer Schaafheim Coach im Winter Der neue Schaafheimer Trainer soll erst in der Winterpause kommen. „Wir sondieren gerade und führen erste Gespräche“, sagt Kreher. Übers Knie brechen werde man die Verpflichtung aber nicht. In den drei verbleibenden Spielen bis zur Winterpause wird der 34 Jahre alte Spieler die Mannschaft führen. Seit Winklers Rücktritt gab es mit nunmehr vier Siegen Lebenszeichen. Jüngst gegen die SG Reinheim/Spachbrücken traf auch Adam Michalczenia doppelt, der mal B-Liga-Torschützenkönig für den SV Sickenhofen war und im Schaafheimer Kader zu den Akteuren mit dem größten Potenzial gehört. „Adam konnte in den letzten eins, zwei Jahren wenig trainieren und hat sich mit Oberschenkel, Wade und Leiste geplagt“, sagt Kreher. „Wir hoffen aber, dass er gerade in den elf Spielen nach der Winterpause durchstarten kann.“