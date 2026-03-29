KLA: Sandbach dominiert das Spitzenspiel gegen Hummetroth II

Sandbach obenauf, Hummetroth II am Boden: Die Hessenliga-Reserve (rechts: Rohat Ucar) hatte beim 0:4 gegen den Spitzenreiter (links: Tim Schadt) nichts zu bestellen. – Foto: Herbert Krämer

ODENWALDKREIS. Wer kann die SG Sandbach in dieser Saison in der Kreisliga A noch stoppen? Nach dem klaren 4:0 gegen Verfolger SV Hummetroth II ist die Mannschaft schnurstracks in Richtung Meisterschaft und Direktaufstieg in die Kreisoberliga unterwegs. Dahinter rangeln der SV Hummetroth II und der VfL Michelstadt wohl nur noch um den Platz in der Aufstiegsrelegation. Überschattet wurde der Spieltag von einer schweren Verletzung eines Hummetröther Leistungsträgers.

Spitzenreiter Sandbach war im Spitzenspiel von Beginn an die bestimmende Mannschaft. Die SG legte zudem einen Blitzstart hin, als Gäste-Spielertrainer Odysseas Floros das Spielgerät ins eigene Tor beförderte. Luka Wirth (36.) und Dennis Uhrig (38., Foulelfmeter) bauten den Vorsprung weiter aus. Als Robin Hallstein (65.) zum 4:0 nachlegte, war das Topspiel vorentschieden. Sandbach überzeugte vor allem mit einem enormen Speed, den die Mannschaft über die Außen hinlegte, und brachte Hummetroth damit immer wieder in Bedrängnis. Die Partie wurde allerdings von der schweren Verletzung von Hummetroths Torjäger Christopher Nguyen überschattet. Der Angreifer erlitt einen Achillessehnenabriss. Sandbach trat wie ein Meister auf und hatte das Geschehen immer unter seiner Kontrolle.

Noah Ulrich (38.) besorgte Sensbachtals Führungstreffer. Moritz Grimm (79.) glich spät aus. In der ersten Hälfte entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. „Wir kamen immer besser ins Spiel. Es gelang uns aber nicht, die Führung auszubauen, weil wir es versäumten, unsere Chancen konsequent zu nutzen“, berichtete TSV-Sprecher Karlheinz Neuer. „Und wie so oft im Fußball bestraft dich der Gegner, wenn du vorne deine Chancen nicht nutzt.“ So auch dieses Mal: Vielbrunn kam zum Ausgleich. Aufreger des Spiels war ein nicht gegebener Foulelfmeter, den die Platzherren in der 87. Minute für sich reklamierten.

Die schnelle Führung von Kai Oliver Heckler (10.) hätte den Höchstern eigentlich Sicherheit geben müssen, stattdessen entwickelte sich eine zerfahrene Partie, die Fabian Daum (SG) als extrem holprig bezeichnete. Immerhin gelang noch Dominik Neff (23.) der Ausgleichstreffer. In der zweiten Hälfte hatten die Höchster die besseren Chancen. Christian Remmers traf unter anderem nur den Pfosten. „Insgesamt ein gerechtes Ergebnis“, so Fabian Daum.

Das Städtederby war im Sportpark von Beginn an umkämpft und beide Formationen lieferten sich ein ausgeglichenes Spiel. Maximilian Rieker (29.) brachte den VfL in Front, Giuseppe Burgio (42., Foulelfmeter) egalisierte und brachte die Kreisstädter in der 75. Minute in Führung. Doch Michelstadt steckte nie auf und drängte auf den Ausgleich: Drei Minuten vor dem regulären Spielende gelang Ömer Ari der Ausgleich. „Ein gerechtes Ergebnis“, wertete Holger Sievers vom VfL.

Thomas Denzel (45.+2) nährte Reichelsheims Hoffnung auf einen Erfolg in der Oberzent. Spielverderber war jedoch Gammelsbachs Spielertrainer Kevin Ihrig, der in der Schlussminute den Ausgleich herstellte, nachdem seine Mannschaft den Kampf gegen tief verteidigende Gäste angenommen hatte und es den Freiensteinern fortan enorm schwer machte, in die Räume vorzustoßen, in denen die Platzherren zum Abschluss kommen wollten. Marvin Schneider besaß für den SVG noch eine Großchance.

„Wir haben den Beginn richtiggehend verschlafen, nutzten unsere Chancen nicht“, sagte Breubergs Sprecher Fatih Yener. Seckmauern dagegen war eiskalt und lag zur Pause mit 3:0 in Führung. Den Breubergern gelang nach der Pause dann jedoch eine kaum mehr für möglich gehaltene Aufholjagd, sodass sich die Gastgeber doch noch die Punkteteilung verdienten. Torfolge: 0:1 Cetin (30.), 0:2 Verst 39.), Parokornyi (41.), 1:3 und 2:3 Kalkan (78., 83.), 2:4 Cetin (85.), 3:4 Cur (86.), 4:4 Oglou (89.).

„Rothenberg hat nach Toren von Nils Volk (3.) und Louis Scheuermann (44.) verdient zum Seitenwechsel geführt“, befand Patrick Löffler (FC). Die Gäste nutzten ihre Chancen konsequent, aber auch Finkenbach lieferte einen guten Vortrag – nur mit der Chancenverwertung taten sich die Platzherren schwer. „Der Rothenberger Derbysieg geht in Ordnung“, so Löffler anerkennend.





