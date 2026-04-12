KLA: Rimbach stolpert in Affolterbach

Nach der 3:4-Niederlage im Hinspiel (hier ein Zweikampf zwischen Rober Jarosch und FSV-Routinier Sinisa Pitlovic), hat sich die TG Jahn Trösel mit einem deutlichen Erfolg gegen die Riedroder Zweitvertretung revanchiert. – Foto: Dagmar Jährling (Archiv)

Bergstraße. Seine zweite Niederlage der laufenden Saison musste am Sonntagnachmittag der FSV Rimbach hinnehmen. Der Spitzenreiter verlor nach einer turbulenten Schlussphase in Affolterbach mit 0:1. Punkt gewonnen oder zwei verloren? Diese Frage stellten sich sowohl die SG Hammelbach/Scharbach als auch der TSV Hambach nach dem 1:1. Drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt fuhr hingegen der FC Ober-Abtsteinach beim 4:0 in Lampertheim ein.

Es war ein ebenso gutes wie auch torreiches Spiel. Dabei erwischten die Gastgeber einen Start nach Maß in die zweite Halbzeit und stellten mit drei Treffern binnen acht Minuten die Weichen auf Heimsieg. „Wir haben in den Pressing-Situationen gute Lösungen gefunden und uns auch gute Chancen erspielt, die wir schlussendlich auch genutzt haben“, freute sich TG-Trainer Uwe Engert. FSG-Sprecher Fabian Kreiling sah zunächst eine weitgehend ausgeglichene erste Halbzeit. Das Bild änderte sich mit Wiederanpfiff. „Da haben wir als Mannschaft nicht mehr so gut gearbeitet. Das vierte Tröseler Tor war dann die Entscheidung“, ärgerte sich Kreiling. Tore: 1:0 Kocabiyik (47.), 2:0 Azizi (52., Foulelfmeter), 3:0 Arnold (55.), 3:1 Daniel (71., Foulelfmeter), 4:1 Schmitt (82.), 4:2 Heiderich (85., Foulelfmeter), 5:2 Tomczyk (90.), 6:2 Werner (90.+2). – Schiedsrichter: Jeßberger (Reichelsheim). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: Azizi, Kocabiyik / geschlossene Leistung.

Zufriedenheit auf der einen Seite, Enttäuschung auf der anderen. Während sich der sportliche Leiter des FCO, Sebastian Trenkwald, über eine gute eigene Defensivleistung und Chancenverwertung freute, war Lampertheims Trainer Ümit Erdem angefressen: „Die Niederlage geht auch in dieser Deutlichkeit in Ordnung. Wir haben zu keinem Zeitpunkt ins Spiel gefunden, während die Ober-Abtsteinach effektiv ihre Chancen nutzten.“ Tore: 0:1 Erak (2.), 0:2 Beckenbach (38.), 0:3 Erak (53.), 0:4 Gärtner (88.). – Schiedsrichter: Braun (Maudach). – Zuschauer: 60. – Beste Spieler: keine / geschlossene Leistung.

Hambachs Abteilungsleiter Reinhard Wolff brachte es nach dem Unentschieden auf den Punkt: „In unserer Situation ist das eigentlich zu wenig.“ Beide Mannschaften hätten, so Wolff, Abstiegskampf geboten. „Trotzdem war das von uns vor allem in der ersten Halbzeit viel zu wenig. Nach der Pause haben wir uns dann gesteigert und hätten das Spiel am Ende auch gewinnen können“, so Wolff, der zudem die Schiedsrichterleistung lobte. Überhaupt nicht einverstanden mit der Leistung seiner Mannschaft war hingegen SG-Trainer Oliver Zeug: „Ich bin sehr angefressen. Von einigen Spielern war das heute viel zu wenig. Im Kampf um den Klassenerhalt ist eine andere Leistung nötig. Darauf werde ich in den nächsten Tagen auch nochmals hinweisen.“ Tore: 1:0 Trautmann (28.), 1:1 Florian Schäfer (60.). – Schiedsrichter: Wecht (Fürth). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: geschlossene Leistungen auf beiden Seiten.

Die Schlussphase hatte es in sich. Lagen die Gastgeber nach einem Treffer durch Ajdin Pudic fünf Minuten vor der Pause lange vorne, wurde es am Ende turbulent. „Ich denke schon, dass eine Punkteteilung am Ende gerecht gewesen wäre. So freuten sich die Affolterbacher ausgelassen über den Heimsieg“, beobachtete Rimbachs Sprecher Roland Rettig, der eine ersatzgeschwächte eigene Mannschaft sah. „Das Fehlen von Janis Zielonkowski und Amir Duric hat sich in der Offensive schon bemerkbar gemacht. So war Patrick Feller doch weitgehend auf sich allein gestellt“, merkte Rettig an, der in den ersten zehn Minuten der Partie bessere Affolterbacher, anschließend aber agilere Rimbacher sah: „Vor allem nach der Pause waren wir aber schon spielbestimmend und hatten einige Torchancen.“ Für die entscheidenden Treffer sorgten am Ende dann aber die Gastgeber. Tore: 1:0 Aydin Pudic (40.), 1:1 Kohl (85.), 2:1 Marcel Eckert (88.), 3:1 Benedict Steffan (90.+4). – Schiedsrichter: Demir (Stockstadt). – Zuschauer: 120. – Bes. Vork.: Gelb-Rot gegen Olejniczak (FSV, 90.) nach wiederholtem Foulspiel. – Beste Spieler: geschlossene Leistungen auf beiden Seiten.

Die SG hat im Duell der Tabellennachbarn ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Bereits in der ersten Minute stellte Moritz Böhm die Weichen auf Sieg. Zwar gelang den Gästen durch einen sehenswerten „Sonntagsschuss“ der zwischenzeitliche Ausgleich, doch dieser blieb laut SG-Trainer Roman Grünewald nur eine „kurze Momentaufnahme“. In der Folge dominierte Brandau/Gadernheim das Geschehen fast nach Belieben. Tore: 1:0 Böhm (1.), 1:1 (40.), 2:1 Piergallini (30./Strafstoß), 3:1 Sanchez Lazaro (50.), 4:1 Böhm (60.), 5:1 Böhm (75.).

In der ersten Halbzeit boten die Gastgeber eine enttäuschende Leistung. „Das war in dieser Phase ein schwaches Spiel von uns. Der Pausenrückstand ging absolut in Ordnung“, ärgerte sich Mörlenbachs Sprecher Helmut Baumgärtner, der mit Wiederanpfiff ein ganz anderes Auftreten seiner Mannschaft sah. Leistete sich Ersatztorhüter Andre Walter kurz vor der Pause noch einen Fehler, der zum 0:2 führte, rettete er den Gastgebern in der zweiten Halbzeit mit einigen Paraden den Punktgewinn. „Die Punkteteilung geht am Ende in Ordnung. Chancen gab es auf beiden Seiten“, bilanzierte Baumgärtner abschließend. Tore: 0:1 Mitsch (20.), 0:2 Maxheim (45.+1), 1:2 Stephan (52.), 2:2 Lukas Goderbauer (74.). – Schiedsrichter: Däumler (Pfungstadt). – Zuschauer: 45. – Beste Spieler: Hepp, Julian Goderbauer / Mitsch, Müller, Steinke.