KLA Rheingau-Taunus: Klasse Reaktion der JSG Aarbergen A-Ligist meldet sich nach Klatsche mit 5:2 über Bosporus zurück +++ SC Daisbach lässt Punkte liegen

„Spielerisch mit unsere beste Saisonleistung“, fand Michel. Doch bis zur Halbzeit hatten die Gäste 1:0 geführt, ehe sich bei Aarbergen die Einwechslung von Radovan Djukovic auszahlte. Er brachte bei drei Treffern am Stück sein Torjäger-Gen zur Geltung. Zudem waren Daniel Pickhardt und Mustafa Metovic für die Heimelf erfolgreich. Meris Smailovik und Kamil Kultuata trafen für Eltville. Die Aarbergener runden das Jahr mit der Partie beim TuS Hahn ab (Do., 19.30 Uhr), bevor am Sonntag der letzte Spieltag 2022 steigt.