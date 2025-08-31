KLA Rees: Wer kann die DJK Rhede unter Druck setzen?

Die DJK Rhede hat den dritten Spieltag in der Kreisliga A Rees-Bocholt schon am Mittwochabend mit einem 3:1-Sieg gegen den SV Spellen eröffnet und steht damit weiterhin im Klassement ganz oben. Mit dem SV Vrasselt. Viktoria Suderwick, TuS Haffen-Mehr und Aufsteiger VfB Rheingold Emmerich sind vier weitere Teams noch ohne Punktverlust. Ob das auch so bleibt, entscheidet sich am Sonntag, wenn sechs weitere Partien anstehen.

Die DJK Rhede hat auch das dritte Saisonspiel für sich entschieden. Am Mittwochabend gewann die DJK vor heimischer Kulisse mit 3:1 gegen den SV Spellen. Bereits zur Pause war die Entscheidung gefallen. Schon nach 14 Minuten erzielte Rene Groes per Foulelfmeter das 1:0 für die Gastgeber. Das 2:0 ließ er fast unmittelbar darauf folgen. Ben Schücker legte auf, Groes vollendete mit seinem fünften Treffer in dieser Saison (20.). Wenig später durfte sich auch Schücker in die Torschützenliste eintragen (36.). Spätestens jetzt war die Vorentscheidung gefallen. Die Gäste gaben sich aber nicht auf und konnten immerhin noch ein wenig Ergebniskosmetik betreiben. Viel mehr war das 1:3 von Rico Schendel aber auch nicht - und für die große Schlussoffensive fiel der Anschlusstreffer zu spät (84.).

DJK Rhede – SV Spellen 3:1

DJK Rhede: Timo Busskamp, Leon Grootens (46. Ebrima Touray), Sören van der Heiden, Leon Terbeck (72. Max Kappenhagen), Lennart Heller, Lukas van Veenendaal, Tom Schlütter, Ben Schücker, Marco Moscheik (78. Muhsin Kurum), Rene Groes (73. Maximilian Hackling), Tobias Heinrichs (67. Miguel Otten) - Trainer: Björn Kräbber

SV Spellen: Miguel Kevin Mendel, Simon Claßen, Tim Janßen, Nicolas Giesing, Oliver Vos, Alexander Thelen, Niklas Hofmeister (61. Rico Schendel), Luis Knipping (68. Marc Wildöer), Marco Launag, Leroy Badu (46. Kevin Amerkamp), Yannick Dera - Trainer: Michael Tyrann

Schiedsrichter: Jonas Beckmann - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Rene Groes (14. Foulelfmeter), 2:0 Rene Groes (20.), 3:0 Ben Schücker (36.), 3:1 Rico Schendel (84.)

Das sind die Spiele am Sonntag

