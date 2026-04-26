KLA Rees: Spektakel in Rhede, Chance für Rheingold - der Sonntag live

Eine spektakuläre Wende nahm das Topspiel zwischen Tabellenführer DJK Rhede und Verfolger Viktoria Suderwick. Nachdem die Hausherren schon in der ersten Minute in Front gingen, schien das Spiel den fast schon erwarteten Lauf zu nehmen. Suderwick konnte zwar kurz vor der Pause auf 1:2 verkürzen, schwächte sich keine drei Minuten später aber mit einem Platzverweis selbst. Das nutzte Rhede, um kurz vor und wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff auf 4:1 davonzuziehen. Die Viktoria gab sich aber nicht auf und konnte durch Robin Hollands noch einmal verkürzen (63.). In der Folge rannen die Minuten nur so dahin, ohne dass weitere Treffer fielen. Die DJK hatte sich schon siegessicher auf einen schönen Abend gefreut, doch in der Nachspielzeit drehte der Gast noch einmal richtig auf. Tom Boland (90.+1) und Niklas Mike Rossel (90.+7) bescherte Suderwick den kaum noch für möglich gehaltenen Sieg. In der Tabelle könnte es wieder spannend werden, sollte Rheingold Emmerich sein Spiel gewinnen. Dann wären es nur noch vier Punkte Rückstand auf den Primus, bei noch fünf ausstehenden Begegnungen.

Selbst die kühnsten Optimisten würden die Chancen auf den Klassenerhalt bei Grün-Weiß Vardingholt wohl eher im Promillebereich verorten. Nach dem 1:2 gegen den SV Bislich bleibt der Abstand zu rettenden Ufer bei zwölf Punkten. Sollte die zweite Mannschaft des PSV Wesel am Sonntag gewinnen, würde der auf 15 Zähler anwachsen. Auch der RSV Praest hat es verpasst, Boden gutzumachen. Unter Flutlicht gab es trotz einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung am Ende eine 3:4-Niederlage gegen den VfR Mehrhoog. Aktuell sechs Punkte sind derweil noch im Bereich des Möglichen.