KLA Rees live: Wer punktet am Sonntag?

Schon am Dienstagabend startete die Kreisliga A Rees-Bocholt in den 8. Spieltag. Zum Auftakt gab es das Stadtderby zwischen dem FC Olympia Bocholt und TuB Bocholt - mit einem eindeutigen Ausgang. Weiter ging es am Donnerstagabend, als Tabellenführer DJK Rhede beim SC TuB Mussum gastiert und zum ersten Mal in dieser Saison nicht als Sieger den Platz verließ. Der GSV Suderwick machte derweil kurzen Prozess mit dem SV Brünen. Alle anderen Teams sind am Sonntag im Einsatz.

Auftakt schon am Dienstag TuB-Kantersieg im Derby

Insgesamt war es eine klare Angelegenheit im Derby zwischen dem FC Olympia Bocholt und dem TuB Bocholt. Nach 90 Minuten prangte ein klarer 6:2-Kantersieg für den TuB auf der Anzeigentafel. Dabei kamen die abstiegsbedrohten Olympia-Kicker deutlich besser in die Partie. Denny Dohle (8.) und Leon Konst (19.) sorgten für eine frühe 2:0-Führung. Das schien der benötigte Weckruf für den TuB zu sein, der durch Tore von Daniel Can (32.)sowie Aurele Lilian Rupp (40./45.+3) noch vor der Pause das Spiel drehte. Nach der Pause drückte TuB weiter, Olympia bekam in der Offensive keinen Fuß mehr auf den Boden. Stattdessen hagelte es weitere Gegentore: Rupp (69.) und Yannick Schwanekamp (79./90.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe und machten den Kantersieg perfekt. Diese Partien gab es am Donnerstag Brünen in Suderwick chancenlos

Viktoria Suderwick hat seine Favoritenrolle im Heimspiel gegen den SV Brünen erfüllt. Mit 5:1 siegte die Viktoria und behauptete damit Tabellenplatz zwei hinter Spitzenreiter DJK Rhede. Schon zur Pause war die Vorentscheidung gefallen. Yannick Wenzel (21.) und Niklas Mike Rossel (33.) besorgten die 2:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel sorgte Lars Angenendt für einen kurzen Spannungsmoment, als er für Brünen verkürzte (81.), doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten. Erneut waren es Rossel (73.) und Wenzel (80.), die Suderwicks Sieg sicherten. Kurz vor dem Schlusspfiff gelang Michel Messing der Treffer zum 5:1-Endstand. Erster Punktverlust für DJK Rhede