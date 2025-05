KLA Rees: GW Vardingholt drückt Voerde die Daumen

Es ist an der Zeit für den vorletzten Akt in der Kreisliga A Rees-Bocholt. Zwei Punkte benötigt Westfalia Anholt noch, um ganz sicher in die Bezirksliga aufzusteigen. Die DJK Rhede hat nur noch eine Minimalchance auf den zweiten Tabellenplatz. Nichts mehr in der eigenen Hand hat derweil Grün-Weiß Vardingholt. Die Grün-Weißen können nur auf die Bezirksliga schauen und hoffen, dass nicht mehr als eine Mannschaft in den Kreis absteigt. Passiert das, bleiben sie drin, steigen zwei Teams ab, geht es in die Kreisliga B. Aktuell wäre das der Fall, denn mit dem TuB Bocholt und dem TV Voerde stehen zwei Mannschaften ganz unten.