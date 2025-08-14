KLA Rees-Bocholt: Haffen-Mehr und Mussum eröffnen Spielzeit

Die Sommerpause ist vorbei, die Saison startet. Der 1. Spieltag in der Kreisliga A Rees-Bocholt erstreckt sich dabei direkt über vier Tage. Den Auftakt machen am Donnerstagabend der TuS Haffen-Mehr und TuB Mussum im Eröffnungsspiel. Zwei Duelle folgen am Freitag, eins am Samstag und zum Abschluss gibt es noch fünf Partien am Sonntag. Den Abschluss bildet da die Begegnung zwischen Bezirksliga-Absteiger TV Voerde und Aufsteiger SV Biemenhorst II.
"FuPalaver", der neue Podcast von FuPa Niederrhein, erstrahlt im neuen Glanz. Viele Themen, Formate und Spiele gibt es in 60 Minuten:
open.spotify.com/embed/episode/38s9U262Db1KdGD8yDbNYz?utm_source=generator/a" width="100%" height="352" frameBorder="0" allowfullscreen="" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture" loading="lazy">
2. Spieltag
Fr., 22.08.25 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - PSV Wesel II
So., 24.08.25 12:30 Uhr SV Biemenhorst II - TuS Haffen-Mehr
So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Bislich - SV Brünen
So., 24.08.25 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - RSV Praest
So., 24.08.25 15:00 Uhr SV Krechting - DJK Rhede
So., 24.08.25 15:00 Uhr TuB Bocholt - TV Voerde
So., 24.08.25 15:15 Uhr SV Spellen - SC Grün-Weiß Vardingholt
So., 24.08.25 15:30 Uhr FC Olympia Bocholt - GSV Viktoria Suderwick
So., 24.08.25 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - VfR Mehrhoog
3. Spieltag
Mi., 27.08.25 20:00 Uhr DJK Rhede - SV Spellen
Do., 28.08.25 20:00 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - VfB Rheingold Emmerich
So., 31.08.25 15:00 Uhr RSV Praest - SV Emmerich-Vrasselt
So., 31.08.25 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - SV Bislich
So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Brünen - FC Olympia Bocholt
So., 31.08.25 15:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SC TuB Mussum 1926
So., 31.08.25 15:00 Uhr PSV Wesel II - SV Biemenhorst II
So., 31.08.25 15:15 Uhr TV Voerde - TuS Haffen-Mehr
Di., 02.09.25 19:30 Uhr TuB Bocholt - SV Krechting