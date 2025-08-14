 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
Der TuS Haffen-Mehr eröffnet die Saison.
Der TuS Haffen-Mehr eröffnet die Saison. – Foto: Horst Zellmann

KLA Rees-Bocholt: Haffen-Mehr und Mussum eröffnen Spielzeit

Mit der Partie zwischen dem TuS Haffen-Mehr und dem TuB Mussum beginnt am Donnerstagabend die Saison in der Kreisliga A Rees-Bocholt.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A RE/BOH
TuB Bocholt
RSV Praest
TV Voerde
PSV Wesel II

Die Sommerpause ist vorbei, die Saison startet. Der 1. Spieltag in der Kreisliga A Rees-Bocholt erstreckt sich dabei direkt über vier Tage. Den Auftakt machen am Donnerstagabend der TuS Haffen-Mehr und TuB Mussum im Eröffnungsspiel. Zwei Duelle folgen am Freitag, eins am Samstag und zum Abschluss gibt es noch fünf Partien am Sonntag. Den Abschluss bildet da die Begegnung zwischen Bezirksliga-Absteiger TV Voerde und Aufsteiger SV Biemenhorst II.

Jetzt reinhören: FuPalaver überall, wo es Podcasts gibt

"FuPalaver", der neue Podcast von FuPa Niederrhein, erstrahlt im neuen Glanz. Viele Themen, Formate und Spiele gibt es in 60 Minuten: