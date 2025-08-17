KLA Rees-Bocholt: DJK Rhede lässt es krachen, Voerde düpiert

Die Sommerpause ist vorbei, die Saison startet. Der 1. Spieltag in der Kreisliga A Rees-Bocholt endete auch gleich mit zwei Überraschungen. So konnten sich die Aufsteiger SV Biemenhorst II sowie VfB Rheingold Emmerich in ihren Auftakt-Partien durchsetzen. Enttäuschend endete der Tag für den TV Voerde, der nach dem Bezirksliga-Abstieg mit einer Niederlage in die Spielzeit gestartet ist.

"FuPalaver", der neue Podcast von FuPa Niederrhein, erstrahlt im neuen Glanz. Viele Themen, Formate und Spiele gibt es in 60 Minuten:

So lief Spieltag 1

TuS Haffen-Mehr feiert Auftakt nach Maß

Der TuS Haffen-Mehr ist mit einem 2:0-Sieg über den SC TuB Mussum in die Saison gestartet. Jannik Zelle erzielte bereits nach 16 Minuten die Führung, Justin Scheepersmann gelng in der Nachspielzeit das 2:0. Die Chance auf den Ausgleich vergab Mussum, als sie einen Strafstoß nicht verwandeln konnten. Hier gibt es den ausführlichen Spielbericht. TuS Haffen-Mehr – SC TuB Mussum 1926 2:0

TuS Haffen-Mehr: Sascha Mielke, Max Schnelting, Jannick Haubruck, Niklas Kerskes (70. Mohamed Conde), Patrick Bennewirtz (60. Florian Dominik Hartl), Tom Brömmling (60. Justin Scheepersmann), Leon-Carl Seegers, Lukas Zitter, Niklas Möller, Jannik Zelle (90. Daniel Feldhaus), Miquel Trumpf (83. Phillip Kerskes) - Trainer: Dennis Lindemann - Trainer: Daniel Weigle

SC TuB Mussum 1926: Marcel Braun, Simon Göring, Lennart Stöckert (90. Leonard Theben), Philipp Teriete, Maximilian Kleinekampmann (60. Nico Betting), Max Heisterkamp, Mamadou Oury Diallo, Alexander Fisser, Salaheddine Idrissi, Jonah Lensing (46. Fabio Hellerforth), Marlon Kröber (63. Pascal Sieverding) - Trainer: Nikolay Glouhtchev

Schiedsrichter: Canan Cosgun (Emmerich) - Zuschauer: 220

Tore: 1:0 Jannik Zelle (16.), 2:0 Justin Scheepersmann (90.+2)

Besondere Vorkommnisse: Philipp Teriete (SC TuB Mussum 1926) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (76.). Remis zwischen Vardingholt und Krechting

Die Punkte geteilt haben Grün-Weiß Vardingholt und der SV Krechting. 89 Minuten hielten beide Abwehrreihen den Angriffsbemühungen des Gegners stand, dann folgte eine packende Schlussphase. Mit dem Ende der regulären Spielzeit brachte Janis Felix Kieborz die Hausherren in Führung, doch den Gästen gelang es noch einmal zurückzuschlagen. In der achten Minute der Nachspielzeit bugsierte Jannis Kemmerling das Spielgerät zum Ausgleich über die Linie. SC Grün-Weiß Vardingholt – SV Krechting 1:1

SC Grün-Weiß Vardingholt: Kevin Möllenbeck, Jan-Bernd Teroerde, Janis Felix Kieborz, Jonas Göring, Kay Bißlich, Christopher Overkämping, Lukas Sieverding, Nils Kamperschroer, Marvin Wienand (81. Jacob Große-Venhaus), Jens Bißlich (95. Thomas Wortmann), Noah Klein-Heßling - Trainer: Andre Kortstegge - Trainer: Kim Weidig - Trainer: Kai Resing

SV Krechting: Leon Hendrik Rottbeck, Christopher Lehrig (68. Jonathan Frericks) (75. Johannes Hiebing), Jan-Bernd Blomen, David Lehrig (95. Jörn Degeling), Nick van der Linde, Philipp Rensing, Frank Ellering (46. Sefkan Derin), Lars Teriete, Harun Bekir Kuzu (65. Fabian Ridder), Jannis Kemmerling, Dennis Kolks - Trainer: Gereon Ketteler - Trainer: Philipp Rensing - Trainer: Hans-Georg Trinker

Schiedsrichter: Thorsten Müller - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Janis Felix Kieborz (90. Foulelfmeter), 1:1 Jannis Kemmerling (90.+8) DJK Rhede gleich mit Statement-Sieg

In der vergangenen Saison musste die DJK Rhede zum Ende hin abreißen lassen und verpasste den Aufstieg in die Bezirksliga nur knapp. Klar, dass auch in dieser Spielzeit die DJK ein Kandidat für eine Top-Platzierung ist. Diesen Eindruck hat die Mannschaft von Björn Kräbber auch am ersten Spieltag eindrucksvoll untermauert. Nach Toren von Sebastian Kamps (6.), Rene Groes (53./87.), Tom Schlütter (56.) sowie Marco Moscheik (84.) gewann die DJK mit 5:0 gegen den TuB Bocholt, der noch im vergangenen Jahr in der Bezirksliga gespielt hat. DJK Rhede – TuB Bocholt 5:0

DJK Rhede: Timo Busskamp, Leon Terbeck (63. Max Kappenhagen), Lennart Heller, Muhsin Kurum (60. Maximilian Hackling), Johannes Winkelmann, Tom Schlütter, Miguel Otten (46. Joshua Hebing), Tim Kampshoff (41. Rene Groes), Ben Schücker (71. Moritz Lenze), Marco Moscheik, Sebastian Kamps - Trainer: Björn Kräbber

TuB Bocholt: Joshua Exslager, Henning Roeterink (62. Emre Tulgay), Tom Meiners, Phil de Bakker (62. Leon Robert Kurchan), Marvin Nähle, Abdullah Seyrek, Yannik Wilberg, Jesse Moddenborg (75. Aurele Lilian Rupp), Sebastian Trautmann (85. Mika Groes), Yannick Schwanekamp, Daniel Can (54. Lendi Veseli) - Trainer: Sammy Messalkhi

Schiedsrichter: Lucas Hoffboll (Rhede) - Zuschauer: 85

Tore: 1:0 Sebastian Kamps (6.), 2:0 Rene Groes (53.), 3:0 Tom Schlütter (56.), 4:0 Marco Moscheik (84.), 5:0 Rene Groes (87.) Viktoria Suderwick schlägt SV Bislich

Einen Erfolg zum Saisonstart konnte auch Viktoria Suderwick für sich verbuchen. Das Heimspiel gegen den SV Bislich gewann das Team mit 2:0. Luca Rappers brachte die Hausherren nach 28 Zeigerumdrehungen in Front, Arne Kleinpaß erhöhte kurz nach dem Seitenwechsel auf 2:0 (50.). Dabei blieb es vor rund 80 Zuschauern auch bis zum Schlusspfiff. GSV Viktoria Suderwick – SV Bislich 2:0

GSV Viktoria Suderwick: Jonas Wenzel, Jonas Kronenberg, Julian Boland (85. Michael Kania), Oskar Tünte, Christopher Palitza, Niklas Derksen, Arne Kleinpaß, Nico Maurick (75. Michel Messing), Luca Rappers, Yannick Wenzel, Niklas Klein-Schmeink (80. Luca Balg) - Trainer: Björn Beltermann

SV Bislich: Tobias Reetz, Tobias Joemann, Fayaz Azimi (62. Lukas Strube), Dominik Becker, Nils Pagojus, Marius Laub (46. Rico van Koeveringen), Leon Rassmann, Oliver Hooymann (69. Jonas Maria Strubel), Matthias Hußmann, Dawid Marciszyn, Fabian Haaver - Trainer: Joshua Oomen

Schiedsrichter: Sebastian Borgers - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Luca Rappers (28.), 2:0 Arne Kleinpaß (50.) PSV Wesel II enttäuscht

Den Start in die neue Saison hat die zweite Mannschaft des PSV Wesel in den Sand gesetzt. Beim 1:3 auf heimischer Anlage gegen den FC Olympia Bocholt erwischte die Mannschaft einen gebrauchten Tag. Nach guter Anfangsphase verlor das Team zunehmend den Faden. Hier geht es zum ausführlichen Spielbericht. PSV Wesel II – FC Olympia Bocholt 1:3

PSV Wesel II: Louis Pomrehn, Robin Müller, Artur Block, Jan Dekkers (82. Artur Block), Levin Tellmann (87. Tom Brucks), Fynn Flores, Philipp Humrich, Niklas Hückelkempken, Viktor Sawatzki, Maximilian Brunner, Jan Luca Rademacher - Trainer: Michael Pielniok

FC Olympia Bocholt: Justin Pattberg, Moritz Grünhagen, Alexander Dworok, Yoonis Bashir Mohamed, Artemij Makarov, Leandro Morotti (69. Leon Konst), Jannes Eißing (88. Leon Van Drünen), Leonardo D'Anna, Kelvin Higeist, Younes Fardouss (72. Gregor Norvin Leineweber), Denny Dohle (88. Dolat Hossein Vakili) - Trainer: Maik Van Drünen - Trainer: Marco Morotti

Schiedsrichter: Marc Keiten Schmitz - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Leandro Morotti (55.), 0:2 Leon Konst (77.), 0:3 Jannes Eißing (81.), 1:3 Viktor Sawatzki (84.) SV Vrasselt watscht Brünen ab

Eine klare Angelegenheit war das 4:1 des SV Vrasselt beim SV Brünen. Danach sah es zunächst aber gar nicht aus, denn es waren die Gastgeber, die durch einen Treffer von Benedikt Fritzen in der 36. Minute in Führung gingen. Noch vor der Pause konnte Marius Paul Sent den Ausgleich erzielen (45.)., nach dem Seitenwechsel sorgten Jan Kurt Giesbers (47.) und Benjamin Jeche (52.) schon früh für die Vorentscheidung, ehe Marco Buscher in der Schlussphase auf 4:1 erhöhte (82.). SV Brünen – SV Emmerich-Vrasselt 1:4

SV Brünen: Jack Eimers (58. Luca Tom Terhardt), Yannick Nitschke, Mario Bonhoff, Norman Kalinowski, Lasse Jan Schulte-Bunert, Malte Eimers, Benedikt Fritzen (67. Marvin Gabriel), Lars Angenendt (64. Niklas Schmitz), Johannes Buschmann, Fabian Eric Mehl, Mats Wirtgen (77. Neo Elisha Backhaus) - Trainer: Markus Rambach

SV Emmerich-Vrasselt: Luca Pollmann, Rainer Offergeld, Lukas Janßen (77. Robert Szöcs), Marco Buscher, Tuncay Nokta (88. Alan Zabek), Noah Maaßen, Joel Pascal Benjamin Manoch (66. Azad Ekinci), Benjamin Jesche (75. Marc Warthuysen), Marius Paul Sent, Malte Maas (84. Daniel Vollmer), Jan Kurt Giesbers - Trainer: Thomas Driever

Schiedsrichter: Timm Lehnert - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Benedikt Fritzen (36.), 1:1 Marius Paul Sent (45.), 1:2 Jan Kurt Giesbers (47.), 1:3 Benjamin Jesche (52.), 1:4 Marco Buscher (82.) Aufsteiger Emmerich überzeugt

Der perfekte Start in die neue Saison ist dem VfB Rheingold Emmerich gelungen. Der Aufsteiger in die Kreisliga A Rees-Bocholt bezwang am ersten Spieltag auswärts den VfR Mehrhoog mit 3:1 und zeigte dabei eine ansprechende Leistung. Den ausführlichen Spielbericht gibt es hier. VfR Mehrhoog – VfB Rheingold Emmerich 1:3

VfR Mehrhoog: Benedikt Schmitz, Yannick Bleckmann, Jonas Flaswinkel, Tristan Heikamp, Nils Bollwerk, Hannes Dennert, Lukas Bollwerk, Lias Giesen (81. Marc Sperling), Miguel Sperling, Dominik Szalek (51. Nick Heynen), Marc Finn Thrien - Trainer: Michael Pasinski

VfB Rheingold Emmerich: Ali Mohamad Ali Mohamad, Timo Roszykiewicz, Steffen Elsenbusch (88. Nihat Örge), Fabio Könighaus (86. Justin Gertzen), Marvin Müller, Leon Rüttermann (46. Cem Altun), Ben Heüveldop (83. Erion Bilali), Abdullo Saidov, Erdem Zeki Keles (88. Ruben van de Kamp), Calvin Stein, Danny Jörg Stein - Trainer: Maik de Vries - Trainer: Nils Handrup

Schiedsrichter: Adam Wochnik - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Miguel Sperling (2.), 1:1 Danny Jörg Stein (39. Foulelfmeter), 1:2 Abdullo Saidov (71.), 1:3 Abdullo Saidov (78.) Kein Sieger in Praest

Sechs Tore sahen die rund 100 Zuschauer, die am Nachmittag zur Sportanlage des RSV Praest gekommen waren. Im Duell gegen den SV Spellen gab es nach 90 Minuten aber keinen Sieger, eine packende Anfangsphase und ein Herzschlagfinale gab es aber trotzdem. Zwischen der 16. und 28. Minute erzielten die Gastgeber drei Treffer. Was wie eine Vorentscheidung schien, war für den SVS der benötigte Weckruf. Nach der Pause verkürzten Leroy Badu (48.) und Rico Schendel (49.) rasch, dann jedoch passiert zunächst nichts mehr. Erst in der Nachspielzeit netzte Badu ein weiteres Mal und sicherte den Gästen damit einen Punkt. RSV Praest – SV Spellen 3:3

RSV Praest: Niklas Beier, Lars Verbücheln, Juri Wolff (46. Mike Gallinger), David Broich, Linus Prehn, Nils Prehn, Tobias Hesseling, Max Wissink, Marvin Beikirch (74. Christian Wiesner), Alexander Blös, Joel Ising (85. Marcel Heiliger) - Trainer: Marcel Wolters

SV Spellen: Benedikt Riemer, Tim Janßen, Nicolas Giesing, Oliver Vos, Leon Kitschke (46. Rico Schendel), Alexander Thelen, Niklas Hofmeister, Luis Knipping, Marco Launag, Leroy Badu, Yannick Dera - Trainer: Oliver Vos - Trainer: Michael Tyrann - Trainer: Rico Schendel

Schiedsrichter: David Wendland (Rees) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Marvin Beikirch (16.), 2:0 Marvin Beikirch (16.), 3:0 Joel Ising (28.), 3:1 Leroy Badu (48.), 3:2 Rico Schendel (49.), 3:3 Leroy Badu (90.+4) Aufsteiger schlägt Absteiger