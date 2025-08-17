KLA Rees-Bocholt: DJK Rhede lässt es krachen, das steht am Sonntag an

Die Sommerpause ist vorbei, die Saison startet. Der 1. Spieltag in der Kreisliga A Rees-Bocholt erstreckt sich dabei direkt über vier Tage. Den Auftakt machten am Donnerstagabend der TuS Haffen-Mehr und TuB Mussum im Eröffnungsspiel. Zwei Duelle folgten am Freitag, eins am Samstag und zum Abschluss gibt es noch fünf Partien am Sonntag. Den Abschluss bildet da die Begegnung zwischen Bezirksliga-Absteiger TV Voerde und Aufsteiger SV Biemenhorst II.

So läuft Spieltag 1

TuS Haffen-Mehr feiert Auftakt nach Maß

Der TuS Haffen-Mehr ist mit einem 2:0-Sieg über den SC TuB Mussum in die Saison gestartet. Jannik Zelle erzielte bereits nach 16 Minuten die Führung, Justin Scheepersmann gelng in der Nachspielzeit das 2:0. Die Chance auf den Ausgleich vergab Mussum, als sie einen Strafstoß nicht verwandeln konnten. Hier gibt es den ausführlichen Spielbericht. TuS Haffen-Mehr – SC TuB Mussum 1926 2:0

TuS Haffen-Mehr: Sascha Mielke, Max Schnelting, Jannick Haubruck, Niklas Kerskes (70. Mohamed Conde), Patrick Bennewirtz (60. Florian Dominik Hartl), Tom Brömmling (60. Justin Scheepersmann), Leon-Carl Seegers, Lukas Zitter, Niklas Möller, Jannik Zelle (90. Daniel Feldhaus), Miquel Trumpf (83. Phillip Kerskes) - Trainer: Dennis Lindemann - Trainer: Daniel Weigle

SC TuB Mussum 1926: Marcel Braun, Simon Göring, Lennart Stöckert (90. Leonard Theben), Philipp Teriete, Maximilian Kleinekampmann (60. Nico Betting), Max Heisterkamp, Mamadou Oury Diallo, Alexander Fisser, Salaheddine Idrissi, Jonah Lensing (46. Fabio Hellerforth), Marlon Kröber (63. Pascal Sieverding) - Trainer: Nikolay Glouhtchev

Schiedsrichter: Canan Cosgun (Emmerich) - Zuschauer: 220

Tore: 1:0 Jannik Zelle (16.), 2:0 Justin Scheepersmann (90.+2)

Besondere Vorkommnisse: Philipp Teriete (SC TuB Mussum 1926) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (76.). Remis zwischen Vardingholt und Krechting

Die Punkte geteilt haben Grün-Weiß Vardingholt und der SV Krechting. 89 Minuten hielten beide Abwehrreihen den Angriffsbemühungen des Gegners stand, dann folgte eine packende Schlussphase. Mit dem Ende der regulären Spielzeit brachte Janis Felix Kieborz die Hausherren in Führung, doch den Gästen gelang es noch einmal zurückzuschlagen. In der achten Minute der Nachspielzeit bugsierte Jannis Kemmerling das Spielgerät zum Ausgleich über die Linie. SC Grün-Weiß Vardingholt – SV Krechting 1:1

SC Grün-Weiß Vardingholt: Kevin Möllenbeck, Jan-Bernd Teroerde, Janis Felix Kieborz, Jonas Göring, Kay Bißlich, Christopher Overkämping, Lukas Sieverding, Nils Kamperschroer, Marvin Wienand (81. Jacob Große-Venhaus), Jens Bißlich (95. Thomas Wortmann), Noah Klein-Heßling - Trainer: Andre Kortstegge - Trainer: Kim Weidig - Trainer: Kai Resing

SV Krechting: Leon Hendrik Rottbeck, Christopher Lehrig (68. Jonathan Frericks) (75. Johannes Hiebing), Jan-Bernd Blomen, David Lehrig (95. Jörn Degeling), Nick van der Linde, Philipp Rensing, Frank Ellering (46. Sefkan Derin), Lars Teriete, Harun Bekir Kuzu (65. Fabian Ridder), Jannis Kemmerling, Dennis Kolks - Trainer: Gereon Ketteler - Trainer: Philipp Rensing - Trainer: Hans-Georg Trinker

Schiedsrichter: Thorsten Müller - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Janis Felix Kieborz (90. Foulelfmeter), 1:1 Jannis Kemmerling (90.+8) DJK Rhede gleich mit Statement-Sieg

In der vergangenen Saison musste die DJK Rhede zum Ende hin abreißen lassen und verpasste den Aufstieg in die Bezirksliga nur knapp. Klar, dass auch in dieser Spielzeit die DJK ein Kandidat für eine Top-Platzierung ist. Diesen Eindruck hat die Mannschaft von Björn Kräbber auch am ersten Spieltag eindrucksvoll untermauert. Nach Toren von Sebastian Kamps (6.), Rene Groes (53./87.), Tom Schlütter (56.) sowie Marco Moscheik (84.) gewann die DJK mit 5:0 gegen den TuB Bocholt, der noch im vergangenen Jahr in der Bezirksliga gespielt hat. DJK Rhede – TuB Bocholt 5:0

DJK Rhede: Timo Busskamp, Leon Terbeck (63. Max Kappenhagen), Lennart Heller, Muhsin Kurum (60. Maximilian Hackling), Johannes Winkelmann, Tom Schlütter, Miguel Otten (46. Joshua Hebing), Tim Kampshoff (41. Rene Groes), Ben Schücker (71. Moritz Lenze), Marco Moscheik, Sebastian Kamps - Trainer: Björn Kräbber

TuB Bocholt: Joshua Exslager, Henning Roeterink (62. Emre Tulgay), Tom Meiners, Phil de Bakker (62. Leon Robert Kurchan), Marvin Nähle, Abdullah Seyrek, Yannik Wilberg, Jesse Moddenborg (75. Aurele Lilian Rupp), Sebastian Trautmann (85. Mika Groes), Yannick Schwanekamp, Daniel Can (54. Lendi Veseli) - Trainer: Sammy Messalkhi

Schiedsrichter: Lucas Hoffboll (Rhede) - Zuschauer: 85

Tore: 1:0 Sebastian Kamps (6.), 2:0 Rene Groes (53.), 3:0 Tom Schlütter (56.), 4:0 Marco Moscheik (84.), 5:0 Rene Groes (87.) Viktoria Suderwick schlägt SV Bislich

Einen Erfolg zum Saisonstart konnte auch Viktoria Suderwick für sich verbuchen. Das Heimspiel gegen den SV Bislich gewann das Team mit 2:0. Luca Rappers brachte die Hausherren nach 28 Zeigerumdrehungen in Front, Arne Kleinpaß erhöhte kurz nach dem Seitenwechsel auf 2:0 (50.). Dabei blieb es vor rund 80 Zuschauern auch bis zum Schlusspfiff. GSV Viktoria Suderwick – SV Bislich 2:0

GSV Viktoria Suderwick: Jonas Wenzel, Jonas Kronenberg, Julian Boland (85. Michael Kania), Oskar Tünte, Christopher Palitza, Niklas Derksen, Arne Kleinpaß, Nico Maurick (75. Michel Messing), Luca Rappers, Yannick Wenzel, Niklas Klein-Schmeink (80. Luca Balg) - Trainer: Björn Beltermann

SV Bislich: Tobias Reetz, Tobias Joemann, Fayaz Azimi (62. Lukas Strube), Dominik Becker, Nils Pagojus, Marius Laub (46. Rico van Koeveringen), Leon Rassmann, Oliver Hooymann (69. Jonas Maria Strubel), Matthias Hußmann, Dawid Marciszyn, Fabian Haaver - Trainer: Joshua Oomen

Schiedsrichter: Sebastian Borgers - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Luca Rappers (28.), 2:0 Arne Kleinpaß (50.) PSV Wesel II - FC Olympia Bocholt

