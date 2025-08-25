KLA Rees: Aufsteiger überrascht, SVS und TuB in Torlaune

Sieben Mannschaften waren am ersten Spieltag in der Kreisliga A Rees-Bocholt siegreich und wollen nun den nächsten Schritt gehen und eine Serie starten. Nicht gelungen war das zum Auftakt dem SC TuB Mussum und der zweiten Mannschaft des PSV Wesel. Die beiden Kontrahenten trafen am Freitagabend aufeinander und eröffneten damit den zweiten Spieltag der noch jungen Saison. Am Sonntag überraschte vor allem Aufsteiger VfB Rheingold Emmerich, der SV Spellen und TuB Bocholt machten jeweils das halbe Dutzend voll

Nach der 0:2-Niederlage im Eröffnungsspiel der Saison ist der Knoten nun im positiven Sinne beim SC TuB Mussum geplatzt. Am Freitagabend gab es einen überzeugenden 3:1-Sieg gegen die zweite Mannschaft des PSV Wesel. Bereits vor dem Pausenpfiff war die Vorentscheidung gefallen. Marlon Kröber (24.) und Mamadou Oury Diallo (36.) sorgten vor dem Halbzeitpfiff für einen Zwei-Tore-Vorsprung. Nach dem Seitenwechsel stellte Max Heisterkamp auf 3:0 (67.). Den Gästen gelang zwar noch der Ehrentreffer, doch viel mehr als Ergebniskosmetik war das Tor von Justus Bödeker kurz vor Schluss nicht mehr (85.).

Richtig zur Sache ging es zwischen dem SV Bislich und dem SV Brünen. Nach intensiven 90 Minuten plus Nachspielzeit jubelten dann aber die Gäste, die sich mit 5:3 durchsetzen konnten. Die Entscheidung fiel derweil erst in der Schlussphase. Nach munterem Hin und Her, bei dem beide Mannschaften mal vorn lagen, stand es nach 80 Minuten 3:3. Dann setzten sie Gastgeber zum Schlussspurt an und konnten mit zwei Torerfolgen von Leon Rassmann (87.) und Matthias Hußmann (90.) die drei Punkte in Bislich halten.

Eine klare Angelegenheit war das Gastspiel von Viktoria Suderwick beim FC Olympia Bocholt. Die Gäste trafen dreifach und fuhren mit drei Punkten im Gepäck zurück in die Heimat. Luca Rappers traf vor der Pause (35.), Yannick Wenzel machte mit einem Doppelpack nach der Pause alles klar (70./72.). Mit der bis dato möglichen Maximalausbeute an Punkten sortiert sich Suderwick im Klassement auf dem dritten Rang ein.

Nach dem überraschenden Auftaktsieg von Aufsteiger SV Biemenhorst II folgte im ersten Heimspiel eine klare Niederlage. Gegen den TuS Haffen-Mehr gab es beim 1:3 nichts zu holen, wenngleich Biemenhorst die Partie lange offen hielt. Gut eine halbe Stunde war vergangen, als Jannik Zelle zum 1:0 für die Gäste traf, was zugleich auch den Pausenstand bedeutete (32.). Nach dem Seitenwechsel gelang Hendrik Lechtenberg der Ausgleich (54.), doch Leon-Carl Seegers (60./FE) und Justin Schepersmann (70.) sicherten dem TuS den Auswärtssieg und zweiten Dreier in Folge.

Der SV Vrasselt hat den Auftaktsieg am vergangenen Wochenende mit einem 2:0 gegen den VfR Mehrhoog vergoldet und steht nun mit sechs Zählern auf dem zweiten Tabellenplatz. Jan Kurt Giesbers legte zehn Minuten nach dem Seitenwechsel den Grundsteind des späteren Erfolges, Lukas Janßen sorgte kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit für die Entscheidung (86.).

Aufsteiger VfB Rheingold Emmerich hat auch das zweite Spiel in der Kreisliga A für sich entschieden und sich im oberen Tabellendrittel festgesetzt. Die Mannschaft schlug den RSV Praest mit 3:2. Schon Mitte der ersten Hälfte lag der VfB mit 2:0 vorn, ein Doppelschlag von Joel Ising brachte Praest aber zurück in die Partie (43./46.). Nachdem Cem Altun nach 68 Zeigerumdrehungen die Chance für eine erneute Rheingold-Führung verpasste, machte es sein Mitspieler Ramadan Sherifi in der Schlussphase besser. Mit seinem ersten Torerfolg in dieser Spielzeit sicherte er Emmerich den dreifachen Punktgewinn (82.).

Dreifach Badu für Spellen

In Torlaune präsentierte sich der SV Spellen. Im Heimspiel schoss der SVS die Gäste von Grün-Weiß Vardingholt mit 6:1 ab. Besonders Leroy Badu überzeugte auf dem Platz und steuerte drei Treffer bei (10./46./66.). Den Torreigen eröffnete zunächst Marco Launag (5.), Niklas Hofmeister traf doppelt (45./54.). Rhede verteidigt Tabellenführung

Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel hat die DJK Rhede die Tabellenführung verteidigt. Dem 5:0-auftaktsieg vor einer Woche ließ das Team nun einen 3:2-Auswärtssieg beim SV Krechting folgen. Marco Moscheik (17.) und Ben Schücker (26.) stellten schon früh die Weichen auf Sieg. Kurz nach dem Seitenwechsel gelang dem SVK in Person von Philipp Rensing der Anschlusstreffer (53.), nach einer Roten Karte gegen Gerrit Rülfing spielten die Hausherren dann aber die letzte halbe Stunde in Unterzahl. 70 Minuten waren absolviert, als Rene Groes mit seinem dritten Saisontor per Foulelfmeter auf 3:1 stellte. Rensing konnte zwar noch einmal verkürzen, doch da zu diesem Zeitpunkt die reguläre Spielzeit bereits vorbei war, blieb es beim 3:2 für Rhede. Klatsche für Voerde

Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga bekommt der TV Voerde in der Kreisliga A keinen Fuß auf den Boden. Gab es im Auftaktspiel bereits eine 1:2-Niederlage gegen Aufsteiger SV Biemenhorst II, setzte es nun eine echte Klatsche. Beim TuB Bocholt verlor Voerde mit 1:6 und ist damit nach zwei Spieltagen Tabellenschlusslicht. Schon zur Pause führte der TuB mit drei Toren. Zwischenzeitlich verkürzte Daniel Fahnenbruck auf 1:4, doch mit zwei Torerfolgen in der Schlussphase machten die Bocholter den Kantersieg perfekt.

________________

Das sind die nächsten Spieltage

3. Spieltag

Mi., 27.08.25 20:00 Uhr DJK Rhede - SV Spellen

Do., 28.08.25 20:00 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - VfB Rheingold Emmerich

So., 31.08.25 15:00 Uhr RSV Praest - SV Emmerich-Vrasselt

So., 31.08.25 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - SV Bislich

So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Brünen - FC Olympia Bocholt

So., 31.08.25 15:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SC TuB Mussum 1926

So., 31.08.25 15:00 Uhr PSV Wesel II - SV Biemenhorst II

So., 31.08.25 15:15 Uhr TV Voerde - TuS Haffen-Mehr

Di., 02.09.25 19:30 Uhr TuB Bocholt - SV Krechting



4. Spieltag

Do., 04.09.25 20:00 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - SC Grün-Weiß Vardingholt

Fr., 05.09.25 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - SV Brünen

Fr., 05.09.25 20:00 Uhr SV Krechting - TV Voerde

So., 07.09.25 12:30 Uhr SV Biemenhorst II - GSV Viktoria Suderwick

So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Bislich - RSV Praest

So., 07.09.25 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - DJK Rhede

So., 07.09.25 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - PSV Wesel II

So., 07.09.25 15:15 Uhr SV Spellen - TuB Bocholt

So., 07.09.25 15:30 Uhr FC Olympia Bocholt - VfR Mehrhoog