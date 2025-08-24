KLA Ree: So läuft Spieltag 2 am Sonntag!

Sieben Mannschaften waren am ersten Spieltag in der Kreisliga A Rees-Bocholt siegreich und wollen nun den nächsten Schritt gehen und eine Serie starten. Nicht gelungen war das zum Auftakt dem SC TuB Mussum und der zweiten Mannschaft des PSV Wesel. Die beiden Kontrahenten trafen am Freitagabend aufeinander und eröffneten damit den zweiten Spieltag der noch jungen Saison.

Den Sonntag eröffnet die Reserve des SV Biemenhorst, die schon um 12.30 Uhr den TuS Haffen-Mehr empfängt. Dem SVB gelang am vergangenen Wochenende der durchaus überraschende Sieg beim Bezirksliga-Absteiger TV Voerde. Die Voerder sind beim TuB Bocholt im Einsatz und bereits unter Druck, wollen sie den Saisonstart nicht in den Sand setzen. Tabellenführer DJK Rhede ist beim SV Krechting zu Gast, Aufsteiger VfB Rheingold Emmerich trifft auf den RSV Praest und der SV Spellen spielt gegen Grün-Weiß Vardingholt. Diese Partien gibt es außerdem: SV Bislich - SV Brünen, SV Vrasselt - VfR Mehrhoog, FC Olympia Bocholt - GSV Viktoria Suderwick.

Nach der 0:2-Niederlage im Eröffnungsspiel der Saison ist der Knoten nun im positiven Sinne beim SC TuB Mussum geplatzt. Am Freitagabend gab es einen überzeugenden 3:1-Sieg gegen die zweite Mannschaft des PSV Wesel. Bereits vor dem Pausenpfiff war die Vorentscheidung gefallen. Marlon Kröber (24.) und Mamadou Oury Diallo (36.) sorgten vor dem Halbzeitpfiff für einen Zwei-Tore-Vorsprung. Nach dem Seitenwechsel stellte Max Heisterkamp auf 3:0 (67.). Den Gästen gelang zwar noch der Ehrentreffer, doch viel mehr als Ergebniskosmetik war das Tor von Justus Bödeker kurz vor Schluss nicht mehr (85.).

Das sind die nächsten Spieltage

3. Spieltag

Mi., 27.08.25 20:00 Uhr DJK Rhede - SV Spellen

Do., 28.08.25 20:00 Uhr SC Grün-Weiß Vardingholt - VfB Rheingold Emmerich

So., 31.08.25 15:00 Uhr RSV Praest - SV Emmerich-Vrasselt

So., 31.08.25 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - SV Bislich

So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Brünen - FC Olympia Bocholt

So., 31.08.25 15:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SC TuB Mussum 1926

So., 31.08.25 15:00 Uhr PSV Wesel II - SV Biemenhorst II

So., 31.08.25 15:15 Uhr TV Voerde - TuS Haffen-Mehr

Di., 02.09.25 19:30 Uhr TuB Bocholt - SV Krechting



4. Spieltag

Do., 04.09.25 20:00 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - SC Grün-Weiß Vardingholt

Fr., 05.09.25 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - SV Brünen

Fr., 05.09.25 20:00 Uhr SV Krechting - TV Voerde

So., 07.09.25 12:30 Uhr SV Biemenhorst II - GSV Viktoria Suderwick

So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Bislich - RSV Praest

So., 07.09.25 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - DJK Rhede

So., 07.09.25 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - PSV Wesel II

So., 07.09.25 15:15 Uhr SV Spellen - TuB Bocholt

So., 07.09.25 15:30 Uhr FC Olympia Bocholt - VfR Mehrhoog