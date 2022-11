KLA: Rai-Breitenbach will Anschluss halten KSG ist nach Rückzug in A-Liga bislang zufrieden mit eigenen Leistungen und erwartet nun Aufsteiger Sensbachtal

ODENWALDKREIS. Brisantes Duell in der Kreisliga A: Wenn am Sonntag, 27. November (Anstoß 14.30 Uhr), die KSG Rai-Breitenbach auf Aufsteiger TSV Sensbachtal (14.30) trifft, dann steht einiges auf dem Spiel.

Vier Punkte aus den letzten zwei Spielen, dadurch der Sprung auf Tabellenposition sieben und wieder auf Tuchfühlung mit dem Führungstrio, so die letzte Entwicklung bei der KSG Rai-Breitenbach. Davor hatte die KSG drei Niederlagen in Serie zu verdauen. „Darunter waren aber auch zwei unglückliche Niederlagen in Brensbach (0:1) und 1:2 gegen Höchst II, wo jeweils die entscheidenden Gegentore erst ganz spät fielen“, sagt Martin Büchner von der KSG.

"Das war der richtige Schritt"

In Rothenberg verlor der Kreisoberliga-Absteiger nach schwacher Vorstellung 1:3. Nach diesen drei Spielverlusten war die Marschroute klar: Sieg gegen Sandbachs Reserve (3:2) und ein Beinahe-Erfolg (3:3) bei der FSV Erbach. „Gegen Sandbach II hat unsere Mannschaft die Forderungen konsequent durchgesetzt, in Erbach führten wir nach 0:2-Rückstand mit 3:2, besaßen die Chance zum 4:2 und kassierten wenig später das 3:3“, so der Abteilungsleiter weiter. Inzwischen ist die Formation des Trainergespanns Karsten Luft und Max Gössner in der Liga angekommen. Nach wie vor hält Abteilungsleiter Martin Büchner den freiwilligen Rückzug in die A-Liga genau für den richtigen Weg: „Ich bin mit dem Saisonverlauf zufrieden, es macht viel Freude, zu sehen, wie die Mannschaft sich unter den engagierten Trainern entwickelt“, freut sich Büchner.