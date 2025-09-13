KLA Odenwald: Höchst will sich weiter hocharbeiten, Top-Duell beim SVH

Odenwaldkreis. Der TSV Höchst II spielt sich langsam in der Kreisliga A aus der Ergebniskrise. Am Sonntag soll der nächste Schritt gegen die SG Nieder-Kainsbach folgen (13 Uhr). Der Tabellenzehnte präsentiert sich zunehmend selbstbewusst und legte zuletzt auch seine Ladehemmungen ab. „Wir hatten ein schweres Auftaktprogramm. Drei Punkte in Beerfelden, dann eine klare Niederlage gegen den SV Hummetroth II, wo wir auch unsere Chancen hatten, dann unglücklich gegen die SG Rothenberg 1:2 und schließlich gegen Michelstadt 0:7 verloren“, bilanziert Oliver Schwarz den Start.

Die Höchster Kreisoberliga-Reserve betrieb wochenlang viel Aufwand, ohne einen Ertrag zu erzielen. Es war eine extreme Durststrecke in der Offensive, die laut Schwarz hoffentlich jetzt beendet sei, weil die Mannschaft sich mit beständigerer Form weiter in der Klasse nach oben arbeiten will. Bereits im Prestigeduell beim TSV Seckmauern II hatte Höchst beste Torgelegenheiten: „Wir verpassten dort einfach, Tore anzubringen. Kassieren wir nach der Pause nicht innerhalb von zwei Minuten zwei Tore, dann haben wir auch dort reine reelle Chance“, ist der Höchster Übungsleiter überzeugt.

Das letzte Spiel gegen die KSG Vielbrunn gibt allen Anlass, zuversichtlich nach vorne zu schauen. Nach vier Niederlagen war das 4:1 gegen Vielbrunn mehr als nur ein Hoffnungsschimmer, obwohl die Schwarz-Elf erst einmal 0:1 in den Rückstand geriet. „Endlich haben wir uns mal gegen die KSG für unseren Aufwand belohnt“, sagt Schwarz. Mit Kai Oliver Heckler, der in dieser Begegnung einen Hattrick erzielte, lief es im Höchster Angriff fast schon wunschgemäß. „Mit dem 1:1 waren wir voll da und dominierten anschließend die Partie“, so Schwarz.Nieder-Kainsbach rangiert nur fünf Punkte hinter den Aufstiegsrängen. Die Entwicklung der Gersprenztaler ist rasant. „Ihre Erfolgsgeschichte und die Bilanz in den Spielen in Michelstadt und Reichelsheim spricht für eine sehr gute Moral dieses eingespielten Teams“, sagt Oliver Schwarz. Dreh- und Angelpunkt bei den Kainsbachern ist Dominik Neff im zentralen Mittelfeld. „Ich bin dennoch guter Dinge, dass wir auf unserem Platz eine gute Chance haben werden“, sagt der TSV-Trainer.

Heute, 17:00 Uhr VfL Michelstadt Michelstadt FSV Erbach FSV Erbach 17:00 PUSH

Weiter spielen der VfL Michelstadt gegen die FSV Erbach schon am Samstag (17 Uhr). Der VfL rangiert fünf Zähler hinter dem Spitzenduo aus Hummetroth und Sandbach. Damit dürfte klar sein, dass nur ein Sieg für die Michelstädter zählt. Da auch noch die beiden Führenden gegeneinander spielen, könnte der VfL den Rückstand auf einen Aufstiegsplatz verringern.

Morgen, 13:00 Uhr SV Hummetroth Hummetroth II SG Sandbach SG Sandbach 13:00 PUSH

In Hummetroth steigt das Spiel der Spiele, wenn am Sonntag (13 Uhr) Verfolger SG Sandbach seine Visitenkarte ablegt. Der SVH II kann auch auf Qualität des Hessenligakaders setzen und ist damit der klare Favorit in der Partie. Sandbach hat bislang nur drei Gegentore hinnehmen müssen. Hält damit den Spitzenwert in dieser Klasse. Einfach wird es für Hummetroth II nicht.

Morgen, 13:00 Uhr TSV Seckmauern Seckmauern II Türkiyemspor Breuberg Breuberg 13:00 PUSH

Für Seckmauern II zählt gegen Türk Breuberg ebenfalls nur der Erfolg vor eigenem Publikum. Die Gruppenliga-Reserve verfügt über die bessere Ausdauer und auch die höhere Handlungsschnelligkeit. Eine gefühlte Spitzenpartie kündigt sich in Vielbrunn an. Noch fehlt der KSG etwas die Beständigkeit, was auch immer etwas damit zu tun hat, ob die Routiniers einsatzfähig sind. Sensbachtal verlor erst eines von fünf Spielen.

Absage würde Aus für Türk Beerfelden bedeuten

Für Türk Beerfelden steht gegen den FV Mümling-Grumbach viel auf dem Spiel: Eine weitere Spielabsage würde die Disqualifikation in dieser Spielzeit bedeuten, weil Beerfelden bereits zwei Spiele kampflos abgab. Zu Hause sollte Türkspor aber eine spielfähige Mannschaft stellen können. Die Gäste wollen nach langer Durststrecke wieder einmal zu drei Punkten kommen.

Morgen, 15:00 Uhr KSV Reichelsheim Reichelsheim SV Gammelsbach Gammelsbach 15:00 PUSH

Eine ganz schwere Aufgabe muss der SV Gammelsbach beim KSV Reichelsheim bewältigen. Die Freiensteiner gewannen erst ein Spiel von fünf Begegnungen und geraten jetzt an eine der bestorganisierten Mannschaften der Liga, der so ziemlich alles zuzutrauen ist. Morgen, 15:00 Uhr SG Rothenberg Rothenberg FC Finkenbachtal Finkenbach 15:00 live PUSH In Oberzent steht die Zeit auf Festtagsstimmung: Das Duell SG Rothenberg gegen den FC Finkenbachtal (Anstoß 15 Uhr) kündigt sich an. Bedingungsloser Einsatz und Zweikampfstärke werden über den Ausgang dieses Derbys entscheiden.





