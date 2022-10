KLA: Noch ganz viel junges Potenzialbei Mörlenbach SV/BSC Trainer Riza Aydogan sieht gegen Bensheim einem interessanten Vergleich in der A-Liga entgegen

Bergstraße. Als Riza Aydogan, der Spielertrainer des A-Ligisten SV/BSC Mörlenbach, in der Spielersitzung auf den nächsten Heimgegner FC 07 Bensheim II zu sprechen kam, nahm dies ganz wenig Redezeit in Anspruch. Innerhalb weniger Sekunden kam Aydogan zum Punkt und dabei reichte es, lediglich den Bensheimer 1:0-Erfolg am 28. August beim TSV Aschbach in Erinnerung zu rufen, als dem Nullsiebener Florian Baumgärtner in der 49. Minute das Tor des Tages gelang. „Bensheim ist ein ganz gefährlicher Gegner, der an einem guten Tag zu allem in der Lage ist. Die junge Mannschaft hat noch sehr viel Entwicklungspotenzial. Aber das ist bei unserer Elf mit den vielen jungen Spielern ja auch nicht anders. Deswegen erwarte ich einen sehr interessanten Vergleich“, sieht Aydogan dem Heimspiel mit großem Interesse entgegen.