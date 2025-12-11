 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Viktoria Anrath will seinen Lauf auch gegen Ligaprimus ATS Krefeld fortsetzen.
Viktoria Anrath will seinen Lauf auch gegen Ligaprimus ATS Krefeld fortsetzen. – Foto: Daniel Bender

KLA: Niederkrüchten eröffnet Jahres-Showdown, ATS vor schwerer Aufgabe

Kreisliga A Kempen & Krefeld: Schon am Freitagabend fällt der Startschuss für den letzten Spieltag des Jahres: Kellerkind SC Niederkrüchten lädt den SSV Strümp zum Heimspiel. Am Sonntag ist dann unter anderem Spitzenreiter ATS Krefeld beim formstarken SC Viktoria Anrath zu Gast.

Kreisliga A KE/KRE
VfL Willich
SC Waldniel
VfB Uerding.
VSF Amern II

Am Freitag steht das Auftaktspiel des 17. Spieltags der Kreisliga A Kempen & Krefeld auf dem Programm: Der SSV Strümp will seine Erfolgsserie von sechs aufeinanderfolgenden Partien ohne Niederlage auch beim SC Niederkrüchten fortführen. Am Sonntag folgt dann neben dem Kellerkrimi zwischen Gastgeber VfR Fischeln II und dem SC Rhenania Hinsbeck auch das Aufeinandertreffen zwischen dem formstärksten Team der Liga und dem bereits feststehenden „Herbstmeister“: Der SC Viktoria 07 Anrath empfängt Ligaprimus Anadolu Türkspor Krefeld.

Das ist der 17. Spieltag:

Morgen, 19:00 Uhr
SC Niederkrüchten
SC NiederkrüchtenSC Niederkr.
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
19:00

So., 14.12.2025, 13:00 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln II
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania HinsbeckSC Hinsbeck
13:00

So., 14.12.2025, 14:15 Uhr
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. III
14:15live

So., 14.12.2025, 14:30 Uhr
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
Hülser SV
Hülser SVHülser SV
14:30live

So., 14.12.2025, 15:00 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
15:00live

So., 14.12.2025, 15:00 Uhr
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
15:00live

So., 14.12.2025, 15:30 Uhr
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
15:30live

So., 14.12.2025, 15:30 Uhr
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
TSV Kaldenkirchen
TSV KaldenkirchenTSV Kaldenk.
15:30

So geht es nach der Winterpause weiter:

18. Spieltag
30.01.26 Hülser SV - TuS Gellep
01.02.26 VfR Krefeld-Fischeln II - Anadolu Türkspor Krefeld
01.02.26 TuRa Brüggen II - SSV Strümp
01.02.26 TSV Krefeld-Bockum II - TSV Kaldenkirchen
01.02.26 SC Schiefbahn - SC Rhenania Hinsbeck
01.02.26 SC Waldniel - TSV Meerbusch III
01.02.26 DJK VfL Willich - FC Hellas Krefeld
01.02.26 SC Viktoria 07 Anrath - SC Niederkrüchten

19. Spieltag
08.02.26 TSV Meerbusch III - TSV Krefeld-Bockum II
08.02.26 FC Hellas Krefeld - TuS Gellep
08.02.26 TSV Kaldenkirchen - DJK VfL Willich
08.02.26 Anadolu Türkspor Krefeld - SC Schiefbahn
08.02.26 SC Niederkrüchten - VfR Krefeld-Fischeln II
08.02.26 SC Rhenania Hinsbeck - SC Waldniel
08.02.26 SSV Strümp - SC Viktoria 07 Anrath
08.02.26 VfB Uerdingen - TuRa Brüggen II

>>> Hier geht es zum Spielplan der Kreisliga A Kempen & Krefeld

