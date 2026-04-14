KLA Neuss: Germania Grefrath wahrt mit 3:3 im Topspiel gute Position Zwar sind die DJK Novesia und der VfR Büttgen dem Spitzenreiter näher gekommen, doch Germania Grefrath bleibt der Favorit auf den Aufstieg in der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss. Was Jörg Gartz und Jörg Tille dazu sagen. von Sascha Köppen · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Jörg Gartz bejubelt mit seinen Jungs das 3:3. – Foto: Sascha Köppen

Auf der Partie zwischen Germania Grefrath, dem Spitzenreiter der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss, und dem Dritten Sportfreunde Vorst stand am Sonntag Topspiel drauf, und es war tatsächlich auch Topspiel drin. Das 3:3 bot alles, was sich ein Zuschauer auf einem Amateurfußballplatz wünschen kann. Rassige Zweikämpfe, Wendungen, auch ein wenig Trash Talk, danach die wünschenswerten Umarmungen, und alles ist abgehakt. Dem Zuschauer macht das so fraglos Spaß, den Trainern zerrt das mitunter an den Nerven.

Die Punkteteilung war aber vor allem für die Grefrather eine gute Sache, bleiben sie so doch acht Zähler vor dem Rivalen aus Vorst, der am Sonntag durch das 3:3 auf den vierten Tabellenplatz zurückgefallen ist, der am Ende sicher nicht mehr zum Aufstieg reichen würde. Die DJK Novesia hat den Rückstand derweil durch ein 8:0 gegen den FSV Vatan auf sechs Zähler verkürzt, sieben sind es für den VfR Büttgen, der in der Nachspielzeit beim TuS Reuschenberg aus einem 3:3 noch einen 5:3-Sieg machte. Dass sich die Grefrather mit der Bezirksliga beschäftigen - und auch mit den Umständen, unter denen diese zu erreichen ist, ist nicht nur normal, alles andere wäre fahrlässig. "Ich bin extrem stolz auf die Mannschaft, wie sie hier heute aufgetreten ist. Wir mussten bei diesen Chancen 3:0 oder 4:0 führen", erklärte Grefraths Coach Jörg Gartz zur ersten halben Stunde, als seine Mannschaft trotz großer Überlegenheit nur 1:0 führte. 30 Sekunden vor dem 1:1 sah er ein Foul an einem seiner Spieler, das ungeahndet blieb, während es auf der Gegenseite einen Freistoß gab. "Das wiederum war für mich kein Foul. Nach der Pause gab es dann eine Phase, in der die Vorster besser waren. Aber wie wir dann reagiert haben, war für mich ganz stark."