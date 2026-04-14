KLA Neuss: Germania Grefrath wahrt mit 3:3 im Topspiel gute Position

Auf der Partie zwischen Germania Grefrath, dem Spitzenreiter der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss, und dem Dritten Sportfreunde Vorst stand am Sonntag Topspiel drauf, und es war tatsächlich auch Topspiel drin. Das 3:3 bot alles, was sich ein Zuschauer auf einem Amateurfußballplatz wünschen kann. Rassige Zweikämpfe, Wendungen, auch ein wenig Trash Talk, danach die wünschenswerten Umarmungen, und alles ist abgehakt. Dem Zuschauer macht das so fraglos Spaß, den Trainern zerrt das mitunter an den Nerven.
Die Punkteteilung war aber vor allem für die Grefrather eine gute Sache, bleiben sie so doch acht Zähler vor dem Rivalen aus Vorst, der am Sonntag durch das 3:3 auf den vierten Tabellenplatz zurückgefallen ist, der am Ende sicher nicht mehr zum Aufstieg reichen würde. Die DJK Novesia hat den Rückstand derweil durch ein 8:0 gegen den FSV Vatan auf sechs Zähler verkürzt, sieben sind es für den VfR Büttgen, der in der Nachspielzeit beim TuS Reuschenberg aus einem 3:3 noch einen 5:3-Sieg machte.
Dass sich die Grefrather mit der Bezirksliga beschäftigen - und auch mit den Umständen, unter denen diese zu erreichen ist, ist nicht nur normal, alles andere wäre fahrlässig. "Ich bin extrem stolz auf die Mannschaft, wie sie hier heute aufgetreten ist. Wir mussten bei diesen Chancen 3:0 oder 4:0 führen", erklärte Grefraths Coach Jörg Gartz zur ersten halben Stunde, als seine Mannschaft trotz großer Überlegenheit nur 1:0 führte. 30 Sekunden vor dem 1:1 sah er ein Foul an einem seiner Spieler, das ungeahndet blieb, während es auf der Gegenseite einen Freistoß gab. "Das wiederum war für mich kein Foul. Nach der Pause gab es dann eine Phase, in der die Vorster besser waren. Aber wie wir dann reagiert haben, war für mich ganz stark."
Vor der Saison, das betonte Gartz noch einmal, sei es absolut kein Thema gewesen, dass man mit dem Team die Bezirksliga anpeilen wolle. Dass das nach 22 Spieltagen und einem Vorsprung an der Tabellenspitze, bei ziemlich sicher drei Aufsteigern in dieser Saison, inzwischen anders aussieht, versteht sich von selbst. "Natürlich wollen wir jetzt aufsteigen. Und natürlich wäre es auch schön, wenn wir das so schnell wie möglich klarmachen würden. Im Mai steht hier noch das Schützenfest an. Da wäre es natürlich schön, wenn wir schon durch wären."
Damit könnte sich auch Fußballobmann Jörg Tille anfreunden. "Das wäre natürlich schön. Man merkt in der Mannschaft jetzt schon sehr, dass die Jungs es jetzt unbedingt schaffen wollen", erklärt er, und das war auch für jedermann zu spüren, als das 3:3 am Sonntag fiel. Da lag sich der komplette Tross der Grefrather selig in den Armen. "Sollte uns das gelingen, müssen wir dann wahrscheinlich auf einer oder zwei Positionen etwas machen." Vor allem wirft er aber einen weiteren möglichen Pluspunkt in einer potenziell anstehenden Bezirksliga-Saison ins Gespräch: "Dieser Aschenplatz wird für viele Gegner, die technisch eine gute Mannschaft haben, sicherlich nicht auf Gegenliebe stoßen", sagt Tille und zeigt auf den roten Spieluntergrund. Und wer weiß, wie manch ein Team heutzutage schon stöhnt, wenn auf einem Naturrasen gespielt werden soll, der kann Tille da nur recht geben.
Wer das Spiel in voller Länge anschauen oder an spezielle Stellen springen möchte, der kann das hier im Re-Live-Video tun: