KLA: Nächster Dämpfer für Türk Gücü Darmstädter A-Ligist verliert in Wixhausen

TSG Wixhausen – Türk Gücü Darmstadt 2:0 (0:0). In einer ausgeglichenen Partie neutralisierten sich beide Seiten über weite Strecken, den Gästen fehlte es an Durchschlagskraft. Eckert (60.) besorgte per Foulelfmeter die Führung für die TSG und traf in der 75. Minute auch zum 2:0-Endstand.

FC Ober-Ramstadt – Germania Pfungstadt 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Aykir (51.), 0:2 Neziraj (83.).

FTG Pfungstadt – KSG Brandau 2:2 (1:1). Tore: 1:0 Breiner (30.), 1:1 Grod (42.), 1:2 Sanchez (65.), 2:2 Breiner (79.). Vorkommnis: Knaur (Pfungstadt) schießt Foulelfmeter an den Pfosten (60.)

SKG Roßdorf – SV Weiterstadt 5:2 (1:0). Tore: 1:0 Inan (30.), 2:0 Diehl (57.), 3:0 Wieland (65.), 3:1 Kahlous (70.), 3:2 Gillmeier (78.), 4:2 de Flaviis (83.), 5:2 Berggren (89.).

SV Erzhausen – TSG 46 Darmstadt 1:3 (0:2). Tore: 0:1 Zoubi (1.), 0:2 Schmidtner (7.), 1:2 Bozkurt (50.), 1:3 Kallfaß (65.).