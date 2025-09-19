KLA MTK: Schwanheim gewinnt erstmals, kein Licht bei Creu

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

"Es hat eigentlich schlecht für uns angefangen", erklärt Mario Dambach, sportlicher Leiter der Schwanheimer. "Keiner unserer drei Torhüter stand uns zur Verfügung. Mit Mourad Chillah war dann ein Feldspieler im Tor, der seine Aufgabe super gemacht hat."

Yasine El Marini erzielte das frühe 1:0 für die Gastgeber (7.) und legte das zwischenzeitliche 3:0 nach (32.). Dem Anschlusstreffer durch Leo Burns (35.) antworteten die Schwanheimer mit einem Doppelschlag durch Suleiman Shina Lawani (39.) und Mohamad Abu Nejem (41.) vor der Pause zur 5:1-Halbzeitführung.

Unterschiedsspieler Schick

Nach dem Seitenwechsel machte das Team von Tareq Azizi weiter mit dem Tore schießen und lag in der 56. Minute bereits mit 7:1 vorne. Robert Schick erzielte zwar keinen eigenen Treffer, war für Dambacher dennoch der Spieler des Spiels. "Die Rückkehr von Schick war enorm wichtig. Er hat die junge Mannschaft auf dem Platz hervorragend geführt und Ruhe in unser Spiel gebracht. Das Passspiel war durch ihn auch sicherer, kontrollierter und nicht zu hektisch."

In der 77. Minute setzte Carlos Misael De Olivera e Silva mit dem 8:1 den Schlusspunkt der Partie. "Der Sieg gibt uns einfach ein gutes Feeling für die nächsten Wochen", freut sich Dambach, der bereits auf das Duell am Sonntag mit der Drittvertretung des FC Eddersheims blickt. "Gegen Eddersheim hoffen wir natürlich, dass einer unserer Torhüter wieder fit ist. Auch wenn ein starker Gegner auf uns zukommt, werden wir nicht chancenlos sein. Mit einer ähnlich engagierten Leistung wie gegen Sulzbach, machen wir uns berechtigte Hoffnungen auf einen Erfolg."

Defektes Flutlicht in Zeilsheim

Ebenso euphorisch warteten die Spieler von Creu Höchst und der SG Oberliederbach II auf dem Zeilsheimer Sportplatz auf den Anpfiff. Doch die Partie konnte kurzfristig nicht stattfinden. "Wir haben etwa eine halbe Stunde vor Spielbeginn vergeblich versucht, das Flutlicht anzumachen. Da hat sich dann leider nichts getan", erzählt Armin Velazquez, erster Vorsitzender der Höchster. "Wir waren auch mit der Stadt in Kontakt, aber eine kurzfristige Reparatur war nicht möglich, sodass wir nicht spielen konnten." Mittlerweile geht das Flutlicht auf dem Sportplatz in Zeilsheim wieder.