KLA Moers: SV Budberg II steigt auf, FC Meerfeld muss runter

Der SV Budberg II ist in erstmals in die Bezirksliga aufgestiegen. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Der SV Budberg II hat beim SV Sonsbeck II am letzten Spieltag der Kreisliga A den Aufstieg eingetütet. Nach dem 2:1 (0:0)-Erfolg wurden Bierduschen und die Aufstiegsshirts verteilt. Der größte Konkurrent, der SSV Lüttingen, gewann ebenfalls beim GSV Moers II (8:1), doch in der Endabrechnung wurde das Team von Ulf Deutz und Thomas Kehrmann mit zwei Punkten Vorsprung Meister. Budberg II schaffte erstmals in der Klubgeschichte den Sprung in die Bezirksliga.

In Sonsbeck trafen Deniz Ucan (52.) sowie Yannik Kehrmann (81.) für die Gäste bei einem Gegentor durch Lutz Schorn (63.). SVS-Kicker Kristof Prause sah in der Nachspielzeit wegen Nachtretens (gegen Noah Schaffrath) noch glatt Rot.

Im Abstiegskampf hat’s am Sonntag den FC Meerfeld erwischt. Die Moerser unterlagen dem SV Schwafheim sang- und klanglos 0:6 (0:2), während der SV Millingen den VfL Rheinhausen 3:2 (1:1) besiegte und den FCM vom Relegationsrang verdrängte. „Wir haben das erste Etappenziel erreicht. Es war bis zum Ende spannend, Rheinhausen hat alles gegeben“, sagte Fußball-Abteilungsleiter Karsten Jahn. Mann des Tages war Yannick Saunus. Der Goalgetter schnürte nach abgesessener Rotsperre einen Dreierpack.

Relegation startet am Mittwoch

Die Millinger stehen am Mittwoch wieder auf dem Platz. Das erste Relegationsduell gegen den Tabellendritten der B-Liga, den 1. FC Lintfort II, beginnt um 19.30 Uhr. Das Rückspiel auf der Anlage an der Jahnstraße steigt am Sonntag, 14. Juni, um 15 Uhr.

Aus der A-Liga gibt’s bis jetzt drei Absteiger: SV Schwafheim II, Concordia Rheinberg und FC Meerfeld.