 2026-06-03T09:07:03.210Z

Spielbericht

KLA Moers: SV Budberg II steigt auf, FC Meerfeld muss runter

Der SV Budberg II behält am letzten Spieltag der Moerser Kreisliga A die Nerven und feiert in Sonsbeck die Meisterschaft. Der SV Millingen verdrängt den FC Meerfeld noch vom Relegationsrang und will jetzt in zwei Bonusspielen den Klassenerhalt schaffen.

von René Putjus · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser
Der SV Budberg II ist in erstmals in die Bezirksliga aufgestiegen.
Der SV Budberg II ist in erstmals in die Bezirksliga aufgestiegen. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

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Kreisliga A Moers
SV Budberg II
FC Meerfeld
SV Millingen
VfL R´hausen

Der SV Budberg II hat beim SV Sonsbeck II am letzten Spieltag der Kreisliga A den Aufstieg eingetütet. Nach dem 2:1 (0:0)-Erfolg wurden Bierduschen und die Aufstiegsshirts verteilt. Der größte Konkurrent, der SSV Lüttingen, gewann ebenfalls beim GSV Moers II (8:1), doch in der Endabrechnung wurde das Team von Ulf Deutz und Thomas Kehrmann mit zwei Punkten Vorsprung Meister. Budberg II schaffte erstmals in der Klubgeschichte den Sprung in die Bezirksliga.

Millingen rückt auf Relegationsrang vor

Sa., 06.06.2026, 16:00 Uhr
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
SpVgg Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Sch.
6
1
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
Rumelner TV
Rumelner TVRumelner TV
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu II
7
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
Concordia Rheinberg
Concordia RheinbergC. Rheinberg
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
2
10
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
FC Moers-Meerfeld
FC Moers-MeerfeldFC Meerfeld
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
0
6
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Millingen
SV MillingenSV Millingen
VfL Rheinhausen
VfL RheinhausenVfL R´hausen
3
2
Abpfiff
+Video

Gestern, 15:30 Uhr
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.FC Alpen
5
4
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers II
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
1
8
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck II
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
1
2
Abpfiff

In Sonsbeck trafen Deniz Ucan (52.) sowie Yannik Kehrmann (81.) für die Gäste bei einem Gegentor durch Lutz Schorn (63.). SVS-Kicker Kristof Prause sah in der Nachspielzeit wegen Nachtretens (gegen Noah Schaffrath) noch glatt Rot.

Im Abstiegskampf hat’s am Sonntag den FC Meerfeld erwischt. Die Moerser unterlagen dem SV Schwafheim sang- und klanglos 0:6 (0:2), während der SV Millingen den VfL Rheinhausen 3:2 (1:1) besiegte und den FCM vom Relegationsrang verdrängte. „Wir haben das erste Etappenziel erreicht. Es war bis zum Ende spannend, Rheinhausen hat alles gegeben“, sagte Fußball-Abteilungsleiter Karsten Jahn. Mann des Tages war Yannick Saunus. Der Goalgetter schnürte nach abgesessener Rotsperre einen Dreierpack.

Relegation startet am Mittwoch

Die Millinger stehen am Mittwoch wieder auf dem Platz. Das erste Relegationsduell gegen den Tabellendritten der B-Liga, den 1. FC Lintfort II, beginnt um 19.30 Uhr. Das Rückspiel auf der Anlage an der Jahnstraße steigt am Sonntag, 14. Juni, um 15 Uhr.

Aus der A-Liga gibt’s bis jetzt drei Absteiger: SV Schwafheim II, Concordia Rheinberg und FC Meerfeld.