Giorgio Luzzi trainiert ab kommender Saison den VfB Unterliederbach II – Foto: Marcel Lorenz

KLA Main-Taunus: Veränderung auf der Bank bei Unterliederbach II Giorgio Luzzi übernimmt zur neuen Saison Unterliederbach II +++ Knappe Niederlage am vergangenen Spieltag gegen Germania Weilbach II

Wiesbaden. Bei der zweiten Mannschaft des VfB Unterliederbach steht zur kommenden Saison ein Trainerwechsel an. Giorgio Luzzi wird das Team in der Kreisliga-A Main-Taunus übernehmen. Der erfahrene Coach tritt die Nachfolge von Misko Duricic an, der sich wie geplant wieder voll auf seine Rolle als Jugendleiter konzentrieren wird.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. „Von Anfang an war klar, dass ich das Traineramt nur zwei bis drei Jahre übernehmen werde“, sagt Duricic, der sich frühzeitig nach einem passenden Nachfolger umgeschaut hatte. „Als ich vom Trainerwechsel bei TuRa II hörte, habe ich bei Giorgio nachgefragt. Ich kenne ihn schon lange und weiß, was er kann und was er über die Jahre mit jungen Spielern aufgebaut hat.“