KLA Main Taunus: Bad Soden kassiert nächsten Dämpfer im Abstiegskampf

Wiesbaden. In der Kreisliga A Main-Taunus wurden vor Beginn der restlichen Rückrunde drei Nachholspiele aus der Hinrunde ausgetragen. In Bad Soden trat die SG gegen die SG Oberliederbach II an, während der SV Ruppertshain den TV Wallau und der FV Alemannia Nied den SV Hofheim empfing.

Bereits in der zehnten Spielminute fiel das erste Tor für Wallau – ein direkter Freistoß von Marvin Fischer. Hoffmann kritisiert: „Das war unglücklich, aber auch das Foul davor war vermeidbar." In einem chancenarmen Spiel erzielte Aurelio Azevedo das 0:2 in der 77. Minute. Gegen nun offensivere Gastgeber traf Leonard Koehler nur eine Minute später zum 0:3 und Marvin Fischer besiegelte per Elfmeter den 4:0-Endstand in der 86. Minute: „Das Ergebnis ist völlig verdient", sagt Hoffmann abschließend.

Das Nachholspiel des SV Ruppertshain gegen den TV Wallau endete mit einem klaren 0:4. „Das war ein eher schwächeres Spiel von beiden Mannschaften", fasst Ruppertshains Spielauschuss-Vorsitzender Horst Hoffmann das Geschehen zusammen. Besonders in der ersten Hälfte sei es den Gastgebern nicht gelungen, aus den wenigen guten Situationen Kapital zu schlagen: „Wir hatten am Anfang ein, zwei gute Chancen, haben diese aber nicht genutzt", sagt Hoffmann.

Die Wintervorbereitung sei gut verlaufen. "Wir hatten eine hohe Trainingsbeteiligung, und das Training selbst war gut", erklärt der Spielauschuss-Vorsitzende. Es gäbe auch positive Impulse durch neue Spieler, die sich gut in die Mannschaft integrieren, wie beispielsweise die Bittig-Brüder Tom und Tim oder Stefan Floros. Dennoch sieht Hoffmann Schwächen in der Offensive: „Wir sind in den entscheidenden Momenten zu harmlos", gibt Hoffmann zu. Besonders im Mittelfeld und in der Offensive fehle es den Ruppertshainern an einem echten Torjäger.

Für die restliche Rückrunde bleibe es in einem sehr ausgeglichenen Liga-Mittelfeld weiter spannend. Um sich weiterhin von den unteren Tabellenplätzen abzusetzen, hofft Hoffmann auf ein positives Erlebnis aus den kommenden Spielen: „Es wird wichtig sein, aus den nächsten Partien gegen die oberen Mannschaften etwas Positives mitzunehmen."

TV Wallau: Veränderungen in der Winterpause und gute Stimmung

"Im Endeffekt war es ein erfolgreicher Tag, zumindest das Ergebnis stimmt", resümiert TV-Trainer Alexander Kopp. Besonders in der ersten Halbzeit sei die Leistung der Wallauer alles andere als überzeugend gewesen: „Fußballerisch war es in der ersten Halbzeit eher schlecht. Es wurden viele hohe Bälle gespielt, was das Spiel nicht wirklich vorangebracht hat", blickt Kopp zurück. Ruppertshain hatte die erste große Chance des Spiels, konnte diese jedoch nicht nutzen und scheiterte am Pfosten.

In der zweiten Halbzeit steigerten sich die Wallauer: „Wir haben das Spiel besser auf dem Boden geführt, was uns am Ende den Sieg brachte", erklärt der Trainer.

Die Winterpause hatte für den TV Wallau einige Umstellungen und Veränderungen im Kader mit sich gebracht, außerdem steht Kopps Abgang im Sommer zur Spvgg. Sonnenberg fest. Dennoch: "Die Stimmung ist weiterhin sehr gut, die Mannschaft ist intakt und motiviert", stellt Kopp fest. Für die Rückrunde und den Rest der Saison hat der TV Wallau klare Ziele. "Am liebsten möchten wir am oberen Drittel dranbleiben, um schnell nichts mehr mit den Abstiegsplätzen zu tun zu haben", sagt Kopp.

"Das Spiel war insgesamt ausgeglichen, aber wir haben uns die Punkte selbst genommen", analysiert Dirk Schwuchow, der Vorsitzende des Vereins. Das Spiel begann für Bad Soden gut: Bereits in der 5. Spielminute brachte ein Eigentor von Minh Tam Le die Hausherren in Führung. Doch Bejan Moradi trifft in der 31. Minute zum 1:1. "Wir verlängern den Freistoß selbst, der Ausgleich war unglücklich", sagte Schwuchow.

In der zweiten Halbzeit zeigte die SG Bad Soden eine bessere Leistung, spielte viele Chancen heraus, scheiterte jedoch immer wieder daran, den Ball im Tor unterzubringen: "Wir haben viele Chancen kreiert, einige davon waren richtige Großchancen, aber wir haben einfach nicht getroffen", erklärt der Vorsitzende. Und es kam, wie es oft kommt, in der 80. Spielminute traf Ernest Paul Yout zum entscheidenden 1:2. Schwuchow hadert: "Das ist natürlich typisch, wenn du hinten drin stehst, wir haben unsere Chancen nicht genutzt, und dann wird der Gegner für seine wenigen Chancen belohnt."

Schwuchow: Müssen einige Spiele gewinnen

Die Wintervorbereitung sei für die SG Bad Soden positiv verlaufen. "Wir haben gut trainiert, die Bereitschaft war da, und die Mannschaft hat hart gearbeitet", berichtet Schwuchow. Ein positiver Aspekt ist zudem die Rückkehr von Elias Davila.

Für den Rest der Rückrunde sieht Schwuchow die Herausforderung klar: "Wir müssen einige Spiele gewinnen, um den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze zu halten." Die Mannschaft müsse sich endlich für ihre guten Leistungen belohnen. "Die Tore müssen einfach mal fallen", sagt der Vorsitzende.

Das dritte Nachholspiel zwischen dem FV Alemannia Nied II und dem SV 09 Hofheim endete torlos mit 0:0.