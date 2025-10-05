Viktoria Anrath erwies sich in Gellep als besonders treffsicher. – Foto: Daniel Bender

KLA live: Willich feiert Mega-Comeback, Elf-Tore-Spektakel in Gellep Kreisliga A Kempen & Krefeld: Der Sonntagnachmittag hatte einiges zu bieten: Während Bezirksliga-Absteiger VfL Willich einen 0:2-Rückstand in einen 4:2-Erfolg umwandelt, gerät Schlusslicht TuS Gellep gegen Viktoria 07 Anrath unter die Räder.

Nachdem der achte Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld bereits am Donnerstag gestartet war, gab es nun am Sonntagnachmittag bereits reichlich Tore zu sehen: Nachdem sich Spitzenreiter Anadolu Türkspor Krefeld bei Mitaufsteiger TuRa Brüggen II noch knapp behauptete, fielen in Willich und Gellep anschließend in Summe 17 Treffer: Während der VfL Willich einen 0:2-Rückstand gegen den VfR Fischeln II nach dem Seitenwechsel in einen 4:2-Heimsieg ummünzt, fertigt der SC Viktoria 07 Anrath Ligaschlusslicht TuS Gellep spektakulär mit 8:3 ab.

Nach dem spektakulären wie unerwarteten 5:4-Erfolg des TSV Meerbusch III gegen Bezirksliga-Absteiger VfB Uerdingen waren die schwarz-weißen auch im Auswärtsduell beim Hülser SV auf einen Überraschungssieg aus. Dieser peilte wiederum seinen zweiten Heimerfolg im zweiten Heimauftritt der Saison an, schließlich ging der HSV gegen das Kellerkind aus Meerbusch als Favorit in die Begegnung. Dieser Favoritenrolle wollten die Hausherren bereits von Spielbeginn an gerecht werden, der erste Treffer sollte allerdings 35 Minuten auf sich warten lassen: Zehn Minuten vor dem Pausenpfiff gelang Simon Stauber der Führungstreffer zugunsten des Gastgebers. Mit dem knappen Vorsprung ging es anschließend auch in die Pause, ehe Kasper Pawelski zwanzig Minuten vor Spielende den Ausgleich besorgte. Doch Marcus Jochum gelang eine Minute vor Schluss der viel umjubelte Siegtreffer, wodurch der HSV am Ende drei Zähler einstreicht.