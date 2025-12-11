KLA live: Schönebauer-Hattrick beendet Strümper Erfolgslauf

Am Freitag steht das Auftaktspiel des 17. Spieltags der Kreisliga A Kempen & Krefeld auf dem Programm: Der SSV Strümp will seine Erfolgsserie von sechs aufeinanderfolgenden Partien ohne Niederlage auch beim SC Niederkrüchten fortführen. Am Sonntag folgt dann neben dem Kellerkrimi zwischen Gastgeber VfR Fischeln II und dem SC Rhenania Hinsbeck auch das Aufeinandertreffen zwischen dem formstärksten Team der Liga und dem bereits feststehenden „Herbstmeister“: Der SC Viktoria 07 Anrath empfängt Ligaprimus Anadolu Türkspor Krefeld.
18. Spieltag
30.01.26 Hülser SV - TuS Gellep
01.02.26 VfR Krefeld-Fischeln II - Anadolu Türkspor Krefeld
01.02.26 TuRa Brüggen II - SSV Strümp
01.02.26 TSV Krefeld-Bockum II - TSV Kaldenkirchen
01.02.26 SC Schiefbahn - SC Rhenania Hinsbeck
01.02.26 SC Waldniel - TSV Meerbusch III
01.02.26 DJK VfL Willich - FC Hellas Krefeld
01.02.26 SC Viktoria 07 Anrath - SC Niederkrüchten
19. Spieltag
08.02.26 TSV Meerbusch III - TSV Krefeld-Bockum II
08.02.26 FC Hellas Krefeld - TuS Gellep
08.02.26 TSV Kaldenkirchen - DJK VfL Willich
08.02.26 Anadolu Türkspor Krefeld - SC Schiefbahn
08.02.26 SC Niederkrüchten - VfR Krefeld-Fischeln II
08.02.26 SC Rhenania Hinsbeck - SC Waldniel
08.02.26 SSV Strümp - SC Viktoria 07 Anrath
08.02.26 VfB Uerdingen - TuRa Brüggen II