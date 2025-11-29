KLA live: Niederkrüchten bezwingt Hinsbeck und springt in Mittelzone

Am Freitagabend war es soweit, der 15. Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld ist startet: Mit einem am Ende klaren 3:0 (0:0)-Erfolg fertigt der SC Niederkrüchten Verfolger SC Rhenania Hinsbeck ab und klettert in das Tabellenmittelfeld. Am Sonntag folgen dann die restlichen Paarungen: Während Ligaprimus Anadolu Türkspor Krefeld auswärts beim SSV Strümp gefordert ist, geht es für die Konkurrenten TSV Kaldenkirchen und VfL Willich in die Begegnungen gegen die Underdogs VfR Fischeln respektive TuRa Brüggen II.