 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
Niederkrüchten feiert einen bedeuteten Heimdreier.
Niederkrüchten feiert einen bedeuteten Heimdreier. – Foto: André Peters

KLA live: Niederkrüchten bezwingt Hinsbeck und springt in Mittelzone

Kreisliga A Kempen & Krefeld: Mit dem Aufeinandertreffen zwischen Gastgeber SC Niederkrüchten und Herausforderer SC Rhenania Hinsbeck ist der 15. Spieltag gestartet: Die Hausherren ließen dem Verfolger dabei keine Chance und lieferten ein Statement im Tabellenkeller.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A KE/KRE
VfL Willich
SC Waldniel
VfB Uerding.
VSF Amern II

Am Freitagabend war es soweit, der 15. Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld ist startet: Mit einem am Ende klaren 3:0 (0:0)-Erfolg fertigt der SC Niederkrüchten Verfolger SC Rhenania Hinsbeck ab und klettert in das Tabellenmittelfeld. Am Sonntag folgen dann die restlichen Paarungen: Während Ligaprimus Anadolu Türkspor Krefeld auswärts beim SSV Strümp gefordert ist, geht es für die Konkurrenten TSV Kaldenkirchen und VfL Willich in die Begegnungen gegen die Underdogs VfR Fischeln respektive TuRa Brüggen II.

Jetzt in Folge 14 des Oberliga-Podcasts von FuPa Niederrhein reinhören:

>>> Hier geht es zum "FuPalaver" Podcast

______________

Kreisliga A Kempen & Krefeld: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Kreisliga A Kempen & Krefeld

Das war der 15. Spieltag:

Gestern, 19:00 Uhr
SC Niederkrüchten
SC NiederkrüchtenSC Niederkr.
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania HinsbeckSC Hinsbeck
3
0
Abpfiff

Morgen, 12:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln II
TSV Kaldenkirchen
TSV KaldenkirchenTSV Kaldenk.
12:30

Morgen, 13:00 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
13:00live

Morgen, 14:30 Uhr
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
14:30

Morgen, 15:00 Uhr
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen II
15:00live

Morgen, 15:30 Uhr
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. III
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
Hülser SV
Hülser SVHülser SV
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
15:30

____

Das sind die nächsten Spieltage:

16. Spieltag
07.12.25 TSV Meerbusch III - VfR Krefeld-Fischeln II
07.12.25 TuRa Brüggen II - TuS Gellep
07.12.25 TSV Kaldenkirchen - SC Schiefbahn
07.12.25 Hülser SV - TSV Krefeld-Bockum II
07.12.25 SC Rhenania Hinsbeck - SC Viktoria 07 Anrath
07.12.25 FC Hellas Krefeld - SC Waldniel
07.12.25 VfB Uerdingen - DJK VfL Willich
07.12.25 Anadolu Türkspor Krefeld - SC Niederkrüchten

17. Spieltag
12.12.25 SC Niederkrüchten - SSV Strümp
14.12.25 VfR Krefeld-Fischeln II - SC Rhenania Hinsbeck
14.12.25 SC Schiefbahn - TSV Meerbusch III
14.12.25 DJK VfL Willich - Hülser SV
14.12.25 TuS Gellep - VfB Uerdingen
14.12.25 TSV Krefeld-Bockum II - FC Hellas Krefeld
14.12.25 SC Waldniel - TSV Kaldenkirchen
14.12.25 SC Viktoria 07 Anrath - Anadolu Türkspor Krefeld

Aufrufe: 029.11.2025, 00:06 Uhr
Tom KunzeAutor