Niederkrüchten ringt Spitzenreiter Kaldenkirchen einen Punktgewinn ab.
Niederkrüchten ringt Spitzenreiter Kaldenkirchen einen Punktgewinn ab. – Foto: Andre Peters

KLA live: Last-Minute-Drama für Waldniel und Kaldenkirchen

Kreisliga A Kempen & Krefeld: In Niederkrüchten, Schiefbahn und Waldniel ist schon am Freitagabend der Startschuss für den 13. Spieltag gefallen: Während Spitzenreiter TSV Kaldenkirchen beim SC Niederkrüchten überraschend Punkte federn lässt, landen Aufsteiger TuRa Brüggen und der SC Schiefbahn Überraschungserfolge.

Nach dem denkwürdigen 7:0-Kantersieg über Mitstreiter Anadolu Türkspor Krefeld in der Vorwoche muss sich der TSV Kaldenkirchen nun zum Auftakt des 13. Spieltags in der Kreisliga A Kempen & Krefeld durch ein Last-Minute-Gegentor mit einem Remis gegen Kontrahent SC Niederkrüchten zufrieden geben. Aufsteiger TuRa Brüggen II dreht derweil einen Rückstand gegen Bezirksliga-Absteiger SC Waldniel in der Nachspielzeit auf einen 2:1-Überraschungserfolg, während auch der SC Schiefbahn im Heimspiel gegen den VfB Uerdingen drei Punkte bejubelt.

So läuft der 13. Spieltag:

Gestern, 19:00 Uhr
SC Niederkrüchten
SC NiederkrüchtenSC Niederkr.
TSV Kaldenkirchen
TSV KaldenkirchenTSV Kaldenk.
1
1
Abpfiff

Gleich zum Auftakt des 13. Spieltags ging es für Spitzenreiter TSV Kaldenkirchen beim SC Niederkrüchten darum, den Platz an der Sonne durch einen Auswärtsdreier zu verteidigen. Doch nach dem denkwürdigen 7:0-Kantersieg über Mitstreiter Anadolu Türkspor Krefeld in der Vorwoche sollte nun ein unerwarteter Rückschlag folgen: Gegen den Kontrahenten aus dem unteren Tabellenmittelfeld kam die Elf von Cheftrainer Fabian Wiegers nicht über eine Punkteteilung hinaus:

Nachdem ein Eigentor in Durchgang eins zunächst die Weichen auf Auswärtssieg stellte, gelang SC-Joker Frederik Klingen durch einen Treffer in der Nachspielzeit der umjubelte Ausgleich für die Krüchtener. Diese verbuchen nach zuvor drei Niederlagen in Serie somit wieder Zählbares, während die Kaldenkirchener Siegesserie von fünf aufeinanderfolgenden Erfolgen endet.

Gestern, 19:30 Uhr
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
2
0

Ebenfalls überraschen konnte derweil auch der SC Schiefbahn, der im Parallelspiel gegen Bezirksliga-Absteiger VfB Uerdingen überzeugte: SC-Stürmer Jens Seyferth und Brian Drubel brachten die Hausherren bereits nach 20 Spielminuten mit 2:0 auf die Siegerstraße, was schlussendlich auch den Endstand bedeutete. Durch den Heimdreier verzeichnen die Rot-Weißen nach schwacher Form überraschende drei Punkte, während der VfB erstmals seit fünf Partien wieder leer ausgeht.

Gestern, 20:00 Uhr
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen II
1
2
Abpfiff

Parallel standen sich auch Bezirksliga-Absteiger SC Waldniel und Aufsteiger TuRa Brüggen II unter Flutlicht gegenüber. Die Hausherren, die als Tabellenfünfter in die Partie gingen und demnach als Favorit galten, konnten ihrer Rolle dabei nicht gerecht werden und mussten in der Nachspielzeit gleich doppelt einstecken:

Nachdem Lars Bonsels die favorisierten Hausherren bereits nach drei Minuten in Führung brachte, schockten der eingewechselte Lennard Rudolf Eckhardt und Luca Drießen die Blau-Weißen in der Nachspielzeit der Begegnung und sorgten für einen Überraschungssieg des Außenseiters. Für den TuRa ist es bereits der dritte Erfolg in Serie, wodurch der Aufsteiger ins Tabellenmittelfeld vordringt. Waldniel hingegen droht den Anschluss an die Spitzenränge nach und nach zu verlieren.

Morgen, 14:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln II
Hülser SV
Hülser SVHülser SV
14:30live

Morgen, 14:30 Uhr
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
14:30live

Morgen, 15:15 Uhr
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. III
15:15

Morgen, 15:30 Uhr
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania HinsbeckSC Hinsbeck
15:30

