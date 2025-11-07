KLA live: Last-Minute-Drama für Waldniel und Kaldenkirchen

Nach dem denkwürdigen 7:0-Kantersieg über Mitstreiter Anadolu Türkspor Krefeld in der Vorwoche muss sich der TSV Kaldenkirchen nun zum Auftakt des 13. Spieltags in der Kreisliga A Kempen & Krefeld durch ein Last-Minute-Gegentor mit einem Remis gegen Kontrahent SC Niederkrüchten zufrieden geben. Aufsteiger TuRa Brüggen II dreht derweil einen Rückstand gegen Bezirksliga-Absteiger SC Waldniel in der Nachspielzeit auf einen 2:1-Überraschungserfolg, während auch der SC Schiefbahn im Heimspiel gegen den VfB Uerdingen drei Punkte bejubelt.

So läuft der 13. Spieltag:

Gleich zum Auftakt des 13. Spieltags ging es für Spitzenreiter TSV Kaldenkirchen beim SC Niederkrüchten darum, den Platz an der Sonne durch einen Auswärtsdreier zu verteidigen. Doch nach dem denkwürdigen 7:0-Kantersieg über Mitstreiter Anadolu Türkspor Krefeld in der Vorwoche sollte nun ein unerwarteter Rückschlag folgen: Gegen den Kontrahenten aus dem unteren Tabellenmittelfeld kam die Elf von Cheftrainer Fabian Wiegers nicht über eine Punkteteilung hinaus: Nachdem ein Eigentor in Durchgang eins zunächst die Weichen auf Auswärtssieg stellte, gelang SC-Joker Frederik Klingen durch einen Treffer in der Nachspielzeit der umjubelte Ausgleich für die Krüchtener. Diese verbuchen nach zuvor drei Niederlagen in Serie somit wieder Zählbares, während die Kaldenkirchener Siegesserie von fünf aufeinanderfolgenden Erfolgen endet.

Ebenfalls überraschen konnte derweil auch der SC Schiefbahn, der im Parallelspiel gegen Bezirksliga-Absteiger VfB Uerdingen überzeugte: SC-Stürmer Jens Seyferth und Brian Drubel brachten die Hausherren bereits nach 20 Spielminuten mit 2:0 auf die Siegerstraße, was schlussendlich auch den Endstand bedeutete. Durch den Heimdreier verzeichnen die Rot-Weißen nach schwacher Form überraschende drei Punkte, während der VfB erstmals seit fünf Partien wieder leer ausgeht.

Parallel standen sich auch Bezirksliga-Absteiger SC Waldniel und Aufsteiger TuRa Brüggen II unter Flutlicht gegenüber. Die Hausherren, die als Tabellenfünfter in die Partie gingen und demnach als Favorit galten, konnten ihrer Rolle dabei nicht gerecht werden und mussten in der Nachspielzeit gleich doppelt einstecken: Nachdem Lars Bonsels die favorisierten Hausherren bereits nach drei Minuten in Führung brachte, schockten der eingewechselte Lennard Rudolf Eckhardt und Luca Drießen die Blau-Weißen in der Nachspielzeit der Begegnung und sorgten für einen Überraschungssieg des Außenseiters. Für den TuRa ist es bereits der dritte Erfolg in Serie, wodurch der Aufsteiger ins Tabellenmittelfeld vordringt. Waldniel hingegen droht den Anschluss an die Spitzenränge nach und nach zu verlieren.

