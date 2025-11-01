KLA live: Knaller-Duell an der Tabellenspitze, Willich empfängt Strümp

Das Spitzenspiel des zwölften Spieltags der Kreisliga A Kempen und Krefeld steigt zweifelsohne in Kaldenkirchen, wo Ligaprimus Anadolu Türkspor Krefeld auf den zwei Zähler schwächer dastehenden Konkurrenten TSV Kaldenkirchen trifft. Mit dem VfL Willich und dem zuletzt etwas schwächelnden SSV Strümp stehen sich zugleich zwei unmittelbare Verfolger der beiden Spitzenteams im direkten Duell gegenüber, während Ligaschlusslicht TuS Gellep im Heimspiel gegen Tabellennachbar TSV Bockum II auf Zählbares hofft.
13. Spieltag
07.11.25 SC Niederkrüchten - TSV Kaldenkirchen
07.11.25 SC Schiefbahn - VfB Uerdingen
07.11.25 SC Waldniel - TuRa Brüggen II
09.11.25 DJK VfL Willich - TuS Gellep
09.11.25 VfR Krefeld-Fischeln II - Hülser SV
09.11.25 Anadolu Türkspor Krefeld - TSV Meerbusch III
09.11.25 SSV Strümp - SC Rhenania Hinsbeck
09.11.25 SC Viktoria 07 Anrath - FC Hellas Krefeld
14. Spieltag
16.11.25 TSV Meerbusch III - SC Niederkrüchten
16.11.25 TuRa Brüggen II - TSV Krefeld-Bockum II
16.11.25 SC Rhenania Hinsbeck - Anadolu Türkspor Krefeld
16.11.25 TSV Kaldenkirchen - SC Viktoria 07 Anrath
16.11.25 TuS Gellep - SSV Strümp
16.11.25 FC Hellas Krefeld - VfR Krefeld-Fischeln II
16.11.25 Hülser SV - SC Schiefbahn
16.11.25 VfB Uerdingen - SC Waldniel