Allgemeines
Kaldenkirchen empfängt Spitzenreiter ATS Krefeld auf eigener Anlage.
Kaldenkirchen empfängt Spitzenreiter ATS Krefeld auf eigener Anlage. – Foto: Ralph Görtz

KLA live: Knaller-Duell an der Tabellenspitze, Willich empfängt Strümp

Kreisliga A Kempen & Krefeld: Am Sonntag steht der zwölfte Spieltag auf dem Programm, insbesondere an der Tabellenspitze ist viel Spannung geboten: Während Spitzenreiter Anadolu Türkspor Krefeld auf den direkten Verfolger TSV Kaldenkirchen trifft, stehen sich auch die Konkurrenten VfL Willich und SSV Strümp gegenüber.

Das Spitzenspiel des zwölften Spieltags der Kreisliga A Kempen und Krefeld steigt zweifelsohne in Kaldenkirchen, wo Ligaprimus Anadolu Türkspor Krefeld auf den zwei Zähler schwächer dastehenden Konkurrenten TSV Kaldenkirchen trifft. Mit dem VfL Willich und dem zuletzt etwas schwächelnden SSV Strümp stehen sich zugleich zwei unmittelbare Verfolger der beiden Spitzenteams im direkten Duell gegenüber, während Ligaschlusslicht TuS Gellep im Heimspiel gegen Tabellennachbar TSV Bockum II auf Zählbares hofft.

Das ist der zwölfte Spieltag:

Morgen, 12:30 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. III
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania HinsbeckSC Hinsbeck
12:30

Morgen, 13:00 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen II
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
13:00

Morgen, 14:30 Uhr
TSV Kaldenkirchen
TSV KaldenkirchenTSV Kaldenk.
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
14:30

Morgen, 14:30 Uhr
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
14:30live

Morgen, 15:00 Uhr
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
15:00

Morgen, 15:30 Uhr
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln II
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
Hülser SV
Hülser SVHülser SV
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
SC Niederkrüchten
SC NiederkrüchtenSC Niederkr.
15:30

Das sind die nächsten Spieltage:

13. Spieltag
07.11.25 SC Niederkrüchten - TSV Kaldenkirchen
07.11.25 SC Schiefbahn - VfB Uerdingen
07.11.25 SC Waldniel - TuRa Brüggen II
09.11.25 DJK VfL Willich - TuS Gellep
09.11.25 VfR Krefeld-Fischeln II - Hülser SV
09.11.25 Anadolu Türkspor Krefeld - TSV Meerbusch III
09.11.25 SSV Strümp - SC Rhenania Hinsbeck
09.11.25 SC Viktoria 07 Anrath - FC Hellas Krefeld

14. Spieltag
16.11.25 TSV Meerbusch III - SC Niederkrüchten
16.11.25 TuRa Brüggen II - TSV Krefeld-Bockum II
16.11.25 SC Rhenania Hinsbeck - Anadolu Türkspor Krefeld
16.11.25 TSV Kaldenkirchen - SC Viktoria 07 Anrath
16.11.25 TuS Gellep - SSV Strümp
16.11.25 FC Hellas Krefeld - VfR Krefeld-Fischeln II
16.11.25 Hülser SV - SC Schiefbahn
16.11.25 VfB Uerdingen - SC Waldniel

>>> Hier geht es zum Spielplan der Kreisliga A Kempen & Krefeld

