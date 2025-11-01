KLA live: Knaller-Duell an der Tabellenspitze, Willich empfängt Strümp

Das Spitzenspiel des zwölften Spieltags der Kreisliga A Kempen und Krefeld steigt zweifelsohne in Kaldenkirchen, wo Ligaprimus Anadolu Türkspor Krefeld auf den zwei Zähler schwächer dastehenden Konkurrenten TSV Kaldenkirchen trifft. Mit dem VfL Willich und dem zuletzt etwas schwächelnden SSV Strümp stehen sich zugleich zwei unmittelbare Verfolger der beiden Spitzenteams im direkten Duell gegenüber, während Ligaschlusslicht TuS Gellep im Heimspiel gegen Tabellennachbar TSV Bockum II auf Zählbares hofft.