Der FC Hellas ist außer Form.

KLA live: Hellas-Misere hält an, Kaldenkirchen vor dem Tor eiskalt Kreisliga A Kempen & Krefeld: Am Sonntagabend stand die letzte Paarung des Spieltags auf dem Programm: Im Auswärtsspiel beim FC Hellas Krefeld bestätigte Aufstiegsanwärter TSV Kaldenkirchen seine Favoritenrolle und siegt klar mit 4:0. Verlinkte Inhalte Kreisliga A KE/KRE VfL Willich SC Waldniel VfB Uerding. VSF Amern II + 14 weitere

Nachdem der achte Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld bereits am Donnerstag gestartet war, gab es nun am Sonntagnachmittag bereits reichlich Tore zu sehen: Nachdem sich Spitzenreiter Anadolu Türkspor Krefeld bei Mitaufsteiger TuRa Brüggen II noch knapp behauptete, fielen in Willich und Gellep anschließend in Summe 17 Treffer: Während der VfL Willich einen 0:2-Rückstand gegen den VfR Fischeln II nach dem Seitenwechsel in einen 4:2-Heimsieg ummünzt, fertigt der SC Viktoria 07 Anrath Ligaschlusslicht TuS Gellep spektakulär mit 8:3 ab. Am Abend geht dann der FC Hellas Krefeld in Heimspiel gegen den TSV Kaldenkirchen leer aus und verliert bereits das vierte Duell in Serie.

Nach dem spektakulären wie unerwarteten 5:4-Erfolg des TSV Meerbusch III gegen Bezirksliga-Absteiger VfB Uerdingen waren die schwarz-weißen auch im Auswärtsduell beim Hülser SV auf einen Überraschungssieg aus. Dieser peilte wiederum seinen zweiten Heimerfolg im zweiten Heimauftritt der Saison an, schließlich ging der HSV gegen das Kellerkind aus Meerbusch als Favorit in die Begegnung. Dieser Favoritenrolle wollten die Hausherren bereits von Spielbeginn an gerecht werden, der erste Treffer sollte allerdings 35 Minuten auf sich warten lassen: Zehn Minuten vor dem Pausenpfiff gelang Simon Stauber der Führungstreffer zugunsten des Gastgebers. Mit dem knappen Vorsprung ging es anschließend auch in die Pause, ehe Kasper Pawelski zwanzig Minuten vor Spielende den Ausgleich besorgte. Doch Marcus Jochum gelang eine Minute vor Schluss der viel umjubelte Siegtreffer, wodurch der HSV am Ende drei Zähler einstreicht.