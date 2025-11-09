KLA live: Gellep hält Willich lange Stand, Last-Minute-Drama in Strümp

Lediglich eine Woche hatte die Tabellenführung des TSV Kaldenkirchen in der Kreisliga A Kempen & Krefeld bestand, schließlich setzte es bereits am Freitagabend ein unerwartetes Remis beim SC Niederkrüchten. Weil Konkurrent Anadolu Türkspor Krefeld nun am Sonntag seine Hausaufgaben gegen den TSV Meerbusch III erledigte, schnappt sich der Aufsteiger die Tabellenspitze zurück. Parallel bezwingt Verfolger VfL Willich Schlusslicht TuS Gellep nach zwischenzeitlich hartem Kamp mit 5:2, wohingegen der SSV Strümp einen Last-Minute-Erfolg über den SC Rhenania Hinsbeck bejubelt.

So läuft der 13. Spieltag:

Gleich zum Auftakt des 13. Spieltags ging es für Spitzenreiter TSV Kaldenkirchen beim SC Niederkrüchten darum, den Platz an der Sonne durch einen Auswärtsdreier zu verteidigen. Doch nach dem denkwürdigen 7:0-Kantersieg über Mitstreiter Anadolu Türkspor Krefeld in der Vorwoche sollte nun ein unerwarteter Rückschlag folgen: Gegen den Kontrahenten aus dem unteren Tabellenmittelfeld kam die Elf von Cheftrainer Fabian Wiegers nicht über eine Punkteteilung hinaus: Nachdem ein Eigentor in Durchgang eins zunächst die Weichen auf Auswärtssieg stellte, gelang SC-Joker Frederik Klingen durch einen Treffer in der Nachspielzeit der umjubelte Ausgleich für die Krüchtener. Diese verbuchen nach zuvor drei Niederlagen in Serie somit wieder Zählbares, während die Kaldenkirchener Siegesserie von fünf aufeinanderfolgenden Erfolgen endet.

Ebenfalls überraschen konnte derweil auch der SC Schiefbahn, der im Parallelspiel gegen Bezirksliga-Absteiger VfB Uerdingen überzeugte: SC-Stürmer Jens Seyferth und Brian Drubel brachten die Hausherren bereits nach 20 Spielminuten mit 2:0 auf die Siegerstraße, was schlussendlich auch den Endstand bedeutete. Durch den Heimdreier verzeichnen die Rot-Weißen nach schwacher Form überraschende drei Punkte, während der VfB erstmals seit fünf Partien wieder leer ausgeht.

Parallel standen sich auch Bezirksliga-Absteiger SC Waldniel und Aufsteiger TuRa Brüggen II unter Flutlicht gegenüber. Die Hausherren, die als Tabellenfünfter in die Partie gingen und demnach als Favorit galten, konnten ihrer Rolle dabei nicht gerecht werden und mussten in der Nachspielzeit gleich doppelt einstecken: Nachdem Lars Bonsels die favorisierten Hausherren bereits nach drei Minuten in Führung brachte, schockten der eingewechselte Lennard Rudolf Eckhardt und Luca Drießen die Blau-Weißen in der Nachspielzeit der Begegnung und sorgten für einen Überraschungssieg des Außenseiters. Für den TuRa ist es bereits der dritte Erfolg in Serie, wodurch der Aufsteiger ins Tabellenmittelfeld vordringt. Waldniel hingegen droht den Anschluss an die Spitzenränge nach und nach zu verlieren.

Im ersten Sonntagsspiel bekam es dann Kellerkind VfR Fischeln II mit dem Hülser SV zu tun, der nach zuletzt drei Siegen in Serie befreit aufspielen konnte und dies auch auf dem Feld aufzeigte: Marcus Jochum, Mike Königshausen und Arved Lütz brachten den HSV bereits in Durchgang eins auf die Siegerstraße, bevor der VfR unmittelbar nach dem Seitenwechsel auf 1:3 verkürzte. Hoffnung kam jedoch keine mehr auf, weil Routinier Michael Enger nur fünf Minuten darauf das 4:1 und somit den Endstand verantwortete. Während Hüls seine Siegesserie somit weiter ausbaut, verbleibt die Bezirksliga-Reserve aus Fischeln in der Abstiegszone.

In Willich war derweil Ligaschlusslicht TuS Gellep zu Gast, welcher in der gesamten Saison bislang zarte zwei Saisonerfolge verzeichnete und somit die rote Laterne hielt. Zwar sollte auch gegen Bezirksliga-Absteiger VfL Willich nun nichts Zählbares herumspringen, der Aufsteiger zeigte aber dennoch eine über weite Strecken starke Performance: Zwar waren es zunächst die favorisierten Hausherren, die durch ein Eigentor und den Treffer von Maximilian Otis Gillrath nach 25 gespielten mit 2:0 in Führung gingen. Doch die Gäste steckten anschließend nicht auf und ließen noch vor der Pause den Ausgleich folgen: Martin Matuschek und Wisal Ahmad Nouri trafen binnen zwei Minuten zum 2:2. Dieses Resultat sollte dann bis in die 60. Minute bestand haben, ehe der VfL durch den zweiten Tagestreffer von Top-Torjöger Gillrath erneut in Führung ging. In der Schlussphase waren es dann Joker Mark Steckelbroek und Vladislav Kochoutine, die die Treffe zum 5:2-Endstand folgen ließen. Durch den Heimdreier zieht der VfL mit Konkurrent Kaldenkirchen gleich und verbleibt einen Zähler hinter Spitzenreiter Anadolu Türkspor Krefeld.

Eben dieser ATS Krefeld war zugleich im Heimspiel gegen den TSV Meerbusch III im Einsatz und darauf auf aus, nach der deftigen 0:7-Klatsche im Spitzenspiel gegen den TSV Kaldenkirchen eine Reaktion zu zeigen und sich die Tabellenspitze zurückzuerobern. Dieses Vorhaben sollte schlussendlich auch gelingen, weil die Krefelder die Weichen früh auf Sieg stellten: Eren Muhammed Helvaci und Emre Kizil per Strafstoß besorgten eine komfortable 2:0-Führung des Gastgebers nach einer halben Stunde Spielzeit, bevor Gästekapitän Andreas Lahn einen Foulelfmeter zum 1:2-Anschluss verwertete. Doch der ATS ließ sich davon nicht beirren und durch Top-Stürmer Kemal Burak Karpuz noch vor dem Seitenwechsel den dritten Treffer folgen, ehe der 27-jährige Offensivmann in der Schlussphase der Partie zum Doppelpack vollendete. Mit dem komfortablen 4:1-Vorsprung war die Partie dann bereits entschieden, auch wenn Markus Klann in der Schlussminute noch auf 2:4 für Meerbusch verkürzte.

In Anrath standen sich währenddessen Gastgeber SC Viktoria 07 Anrath und der FC Hellas Krefeld gegenüber. Während die Gäste nach zuvor langer Misere zuletzt zwei Erfolge verzeichneten, blieb die Viktoria aus Anrath in den vergangenen drei Duellen sieglos. Dies sollte sich nun im Aufeinandertreffen mit dem Kontrahenten aus Krefeld ändern, schließlich gelang auf heimischem Terrain ein 3:1-Erfolg. Dabei waren es zunächst die Gäste, die durch den Treffer von Yavuzhan Özün kurz vor der Pause in Führung gingen. Doch Viktoria-Coach Daniel Steinmetz schien im Kabinentrakt dann die richtigen Worte gefunden zu haben und bewies ein goldenes Händchen: Denn mit Frederik Dominas und Julius Weinhold wechselte er die beiden einzigen Torschützen auf Seiten der Hausherren ein, den letzten Treffer zum 3:1-Endstand besorgte dann ein Eigentor der Gäste. Die beiden Siegtreffer durch die im zweiten Durchgang eingewechselten Akteure fielen dabei erst in der Schlussviertelstunde.