KLA live: FC Bosporus will Siegeszug fortsetzen, SC West in der Krise

Vier von vier: So lautet die Siegesbilanz des FC Bosporus in der laufenden Saison der Kreisliga A Düsseldorf. Am Sonntag will das Team seine Serie ausbauen und den fünften Erfolg in Serie einfahren. Im Heimspiel geht es gegen den viertplatzierten SC Unterbach - keine leichte Aufgabe also. Nach der Niederlage im Spitzenspiel hat der VfL Benrath das Ziel, wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. Beim Kellerkind Rot-Weiß Lintorf soll das bereits um 13 Uhr gelingen. Ebenfalls ganz tief im Tabellenkeller steckt der SC West. Ob gegen das hoch gehandelte Türkgücü Ratingen die Wende gelingt, erscheint zumindest fragwürdig. Diese Partien gibt es außerdem.
________________
6. Spieltag
So., 21.09.25 12:45 Uhr FC Büderich II - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 21.09.25 15:00 Uhr KSC Tesla 07 - AC Italia Hilden
So., 21.09.25 15:00 Uhr TSV Urdenbach - TuS Gerresheim
So., 21.09.25 15:15 Uhr SV Wersten 04 - Türkgücü Ratingen
So., 21.09.25 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - FC Bosporus Düsseldorf
So., 21.09.25 15:30 Uhr SC Unterbach - Rot-Weiß Lintorf
So., 21.09.25 15:30 Uhr VfL Benrath - ASV Tiefenbroich
So., 21.09.25 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 21.09.25 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - SP.-VG. Hilden 05/06
7. Spieltag
So., 28.09.25 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - SC Düsseldorf-West
So., 28.09.25 15:00 Uhr TuS Gerresheim - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 28.09.25 15:00 Uhr AC Italia Hilden - Sportfreunde Gerresheim
So., 28.09.25 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - DSC 99 Düsseldorf II
So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Urdenbach - VfL Benrath
So., 28.09.25 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - SV Wersten 04
So., 28.09.25 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - SC Unterbach
So., 28.09.25 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - KSC Tesla 07
So., 28.09.25 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - FC Büderich II