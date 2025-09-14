 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Der FC Bosporus ist in der Liga nicht zu stoppen.
Der FC Bosporus ist in der Liga nicht zu stoppen. – Foto: Michael Heinz Kelleners

KLA live: FC Bosporus will Siegeszug fortsetzen, SC West in der Krise

Der SC West und DSC 99 II drohen den Anschluss zu verlieren. Der FC Bosporus zieht in der Kreisliga A Düsseldorf derweil einsam seine Kreise an der Tabellenspitze.

Vier von vier: So lautet die Siegesbilanz des FC Bosporus in der laufenden Saison der Kreisliga A Düsseldorf. Am Sonntag will das Team seine Serie ausbauen und den fünften Erfolg in Serie einfahren. Im Heimspiel geht es gegen den viertplatzierten SC Unterbach - keine leichte Aufgabe also. Nach der Niederlage im Spitzenspiel hat der VfL Benrath das Ziel, wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. Beim Kellerkind Rot-Weiß Lintorf soll das bereits um 13 Uhr gelingen. Ebenfalls ganz tief im Tabellenkeller steckt der SC West. Ob gegen das hoch gehandelte Türkgücü Ratingen die Wende gelingt, erscheint zumindest fragwürdig. Diese Partien gibt es außerdem.

So läuft Spieltag 5

Heute, 13:00 Uhr
Rot-Weiß Lintorf
Rot-Weiß LintorfRW Lintorf
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath
13:00

Heute, 14:15 Uhr
Türkgücü Ratingen
Türkgücü RatingenTürkgücü
SC Düsseldorf-West
SC Düsseldorf-WestSC West
14:15

Heute, 15:00 Uhr
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh.
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99 II
15:00

Heute, 15:00 Uhr
AC Italia Hilden
AC Italia HildenAC Italia
SV Wersten 04
SV Wersten 04Wersten 04
15:00

Heute, 15:30 Uhr
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
KSC Tesla 07
KSC Tesla 07KSC Tesla 07
15:30live

Heute, 15:00 Uhr
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
SC Schwarz-Weiß 06 DüsseldorfSchwarz-Weiß
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich II
15:00

Heute, 15:15 Uhr
ASV Tiefenbroich
ASV TiefenbroichTiefenbroich
TSV Urdenbach
TSV UrdenbachUrdenbach
15:15

Heute, 15:00 Uhr
FC Bosporus Düsseldorf
FC Bosporus DüsseldorfFC Bosporus
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
15:00

Das sind die nächsten Spieltage

6. Spieltag
So., 21.09.25 12:45 Uhr FC Büderich II - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 21.09.25 15:00 Uhr KSC Tesla 07 - AC Italia Hilden
So., 21.09.25 15:00 Uhr TSV Urdenbach - TuS Gerresheim
So., 21.09.25 15:15 Uhr SV Wersten 04 - Türkgücü Ratingen
So., 21.09.25 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - FC Bosporus Düsseldorf
So., 21.09.25 15:30 Uhr SC Unterbach - Rot-Weiß Lintorf
So., 21.09.25 15:30 Uhr VfL Benrath - ASV Tiefenbroich
So., 21.09.25 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 21.09.25 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - SP.-VG. Hilden 05/06

7. Spieltag
So., 28.09.25 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - SC Düsseldorf-West
So., 28.09.25 15:00 Uhr TuS Gerresheim - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 28.09.25 15:00 Uhr AC Italia Hilden - Sportfreunde Gerresheim
So., 28.09.25 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - DSC 99 Düsseldorf II
So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Urdenbach - VfL Benrath
So., 28.09.25 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - SV Wersten 04
So., 28.09.25 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - SC Unterbach
So., 28.09.25 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - KSC Tesla 07
So., 28.09.25 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - FC Büderich II

