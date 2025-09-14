KLA live: DJK Rhede einsame Spitze, Verfolger am Sonntag gefordert

Es war das absolute Topspiel der Kreisliga A Rees-Bocholt. Am Mittwochabend um 20 Uhr setzte sich die DJK Rhede mit 2:1 gegen den SV Vrasselt durch und übernahm damit die alleinige Tabellenführung. Am Freitag musste sich Grün-Weiß Vardingholt dem SV Bislich geschlagen geben und wartet somit weiter auf den ersten Erfolg. Außerdem gab es einen klaren 4:0-Sieg des SV Krechting gegen den SV Spellen. Alle weiteren Begegnungen steigen am Sonntag.

Rhede nicht zu stoppen

Die DJK Rhede hat bereits am Mittwochabend im Spitzenspiel den SV Vrasselt mit 2:1 besiegt und damit die alleinige Tabellenführung übernommen. Die Elf von Björn Kräbber hat damit fünf von fünf Spielen in dieser Saison gewonnen. Verlassen konnte sich das Team einmal mehr auf Rene Groes, der zunächst per Strafstoß zum 1:0 für die DJK traf (14.), ehe er in der Schlussphase den 2:1-Endstand markierte (78.). Den zwischenzeitlichen Ausgleich hatte zuvor Jan Kurt Giesbers erzielt (56.). Vardingholt muss weiter warten

Mit dem ersten Sieg ist es für Grün-Weiß Vardingholt wieder nichts geworden. Auch gegen den SV Bislich musste sich die Mannschaft geschlagen geben. Dabei begann der Abend eigentlich verheißungsvoll. Noah Klein-Heßling gelang der perfekte Start, als er nach nur sieben Minuten den Führungstreffer für die Gastgeber erzielte. Kurz vor der Pause fand Bislich die passende Antwort und glich durch Leon Rassmann aus (40.). Mitte des zweiten Durchgangs drehte Clement Edache Itodo die Partie und stellte auf 2:1 für den SVB. Hitzig wurde es noch einmal in der Nachspielzeit. Zunächst sah Itodo die Ampelkarte (90.+2), dann flog Hanad Mohamed mit glatt Rot vom Platz (90.+2). In doppelter Unterzahl fuhr Bislich den Auswärtssieg letztlich aber ein. Krechting schießt Spellen ab

Nichts zu holen gab es für den SV Spellen auswärts beim SV Krechting. 0:4 hieß es nach 90 Minuten aus Sicht des SVS. Das Unheil nahm bereits früh seinen Lauf. Schon nach vier Minuten traf Philipp Rensing zum 1:0 für den SVK, Johannes Frericks stellte nach 31 Minuten auf 2:0, was zugleich den Pausenstand bedeuten sollte. Etwas verhaltener begann der zweite Durchgang, mit dem 3:0 durch David Lehrig war die Vorentscheidung dann aber gefallen (69.). Mit seinem zweiten Torerfolg in der Schlussminute sorgte er für klare Verhältnisse. Die Spiele am Sonntag