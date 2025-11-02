KLA live: Brüggen und Meerbusch ernten überzeugende drei Punkte

Zum Auftakt des zwölften Spieltags standen sich der TSV Meerbusch III und Verfolger SC Rhenania Hinsbeck gegenüber und waren gewillt, gegen den Tabellennachbarn drei Zähler einzuheimsen. Schließlich trennte die beiden Mannschaften vor Spielbeginn lediglich ein Punkt voneinander. Nach einer rasanten Anfangsphase waren es am Ende die Hausherren, die dieses Ziel in die Tat umsetzen konnten:

TSV-Kapitän und Top-Torjäger Andreas Lahn sorgte mit einem Doppelschlag in den ersten zehn Minuten für die zweimalige Führung der Schwarz-Gelben, weil Pavlo Cherniaev zwischenzeitlich der Ausgleich gelang. Nach diesen drei besonders frühen Treffern passierte lange nichts, ehe der eingewechselte John-Christoph Weidmann den entscheidenden Treffer zum 3:1-Erfolg folgen ließ.