KLA live: Brüggen und Meerbusch ernten überzeugende drei Punkte

In Meerbusch und Brüggen wurde am Sonntagvormittag der zwölfte Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld eröffnet: Sowohl dem TSV Meerbusch III als auch Aufsteiger TuRa Brüggen II gelingen bedeutende 3:1-Heimsiege. Am Nachmittag folgen dann - neben dem Topspiel zwischen Spitzenreiter Anadolu Türkspor Krefeld und Verfolger TSV Kaldenkirchen - unter anderem die Begegnungen zwischen den Tabellennachbarn VfL Willich und SSV Strümp sowie das Kellerduell zwischen TuS Gellep und dem TSV Bockum II.
Zum Auftakt des zwölften Spieltags standen sich der TSV Meerbusch III und Verfolger SC Rhenania Hinsbeck gegenüber und waren gewillt, gegen den Tabellennachbarn drei Zähler einzuheimsen. Schließlich trennte die beiden Mannschaften vor Spielbeginn lediglich ein Punkt voneinander. Nach einer rasanten Anfangsphase waren es am Ende die Hausherren, die dieses Ziel in die Tat umsetzen konnten:
TSV-Kapitän und Top-Torjäger Andreas Lahn sorgte mit einem Doppelschlag in den ersten zehn Minuten für die zweimalige Führung der Schwarz-Gelben, weil Pavlo Cherniaev zwischenzeitlich der Ausgleich gelang. Nach diesen drei besonders frühen Treffern passierte lange nichts, ehe der eingewechselte John-Christoph Weidmann den entscheidenden Treffer zum 3:1-Erfolg folgen ließ.
Selbiges Resultat sollte auch das Parallelspiel zwischen Aufsteiger TuRa Brüggen II und dem SC Schiefbahn hergeben, allerdings mit etwas überraschendem Ausgang: Denn es waren schlussendlich auch hier die Hausherren, die drei Punkte bejubeln durften:
Nachdem Luca Drießen den TuRa fünf Minuten vor der Pausenpfiff mit 1:0 in Führung schoss, hielt diese bis in die Schlussviertelstunde an. In dieser erhöhte dann Ivo Jennißen zunächst auf 2:0 für den Aufsteiger, ehe Gästeverteidiger Robin Montag im Gegenzug den Anschluss besorgte. Doch in der Nachspielzeit war es dann Brüggen-Joker Justin Lodyga, der den Gastgeber erlöste und den dritten Saisondreier des TuRa perfekt machte.
13. Spieltag
07.11.25 SC Niederkrüchten - TSV Kaldenkirchen
07.11.25 SC Schiefbahn - VfB Uerdingen
07.11.25 SC Waldniel - TuRa Brüggen II
09.11.25 DJK VfL Willich - TuS Gellep
09.11.25 VfR Krefeld-Fischeln II - Hülser SV
09.11.25 Anadolu Türkspor Krefeld - TSV Meerbusch III
09.11.25 SSV Strümp - SC Rhenania Hinsbeck
09.11.25 SC Viktoria 07 Anrath - FC Hellas Krefeld
14. Spieltag
16.11.25 TSV Meerbusch III - SC Niederkrüchten
16.11.25 TuRa Brüggen II - TSV Krefeld-Bockum II
16.11.25 SC Rhenania Hinsbeck - Anadolu Türkspor Krefeld
16.11.25 TSV Kaldenkirchen - SC Viktoria 07 Anrath
16.11.25 TuS Gellep - SSV Strümp
16.11.25 FC Hellas Krefeld - VfR Krefeld-Fischeln II
16.11.25 Hülser SV - SC Schiefbahn
16.11.25 VfB Uerdingen - SC Waldniel