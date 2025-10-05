KLA live: Brüggen und Bockum trotz starkem Auftritt erfolglos

Mit dem Duell der Gegensätze zwischen den beiden Aufsteigern TuRa Brüggen II und ATS Krefeld ist der Sonntag in der Kreisliga A Kempen & Krefeld gestartet: In einer Partie, die wesentlich ausgeglichener als erwartet verlief, behält schlussendlich Spitzenreiter Anadolu Türkspor Krefeld knapp mit 1:0 die Oberhand. Parallel setzt sich derweil der SC Schiefbahn bei der Bezirksliga-Vertretung des TSV Bockum durch und tütet den zweiten Saisondreier ein.
Nach dem spektakulären wie unerwarteten 5:4-Erfolg des TSV Meerbusch III gegen Bezirksliga-Absteiger VfB Uerdingen waren die schwarz-weißen auch im Auswärtsduell beim Hülser SV auf einen Überraschungssieg aus. Dieser peilte wiederum seinen zweiten Heimerfolg im zweiten Heimauftritt der Saison an, schließlich ging der HSV gegen das Kellerkind aus Meerbusch als Favorit in die Begegnung.
Dieser Favoritenrolle wollten die Hausherren bereits von Spielbeginn an gerecht werden, der erste Treffer sollte allerdings 35 Minuten auf sich warten lassen: Zehn Minuten vor dem Pausenpfiff gelang Simon Stauber der Führungstreffer zugunsten des Gastgebers. Mit dem knappen Vorsprung ging es anschließend auch in die Pause, ehe Kasper Pawelski zwanzig Minuten vor Spielende den Ausgleich besorgte. Doch Marcus Jochum gelang eine Minute vor Schluss der viel umjubelte Siegtreffer, wodurch der HSV am Ende drei Zähler einstreicht.
Mit Bezirksliga-Absteiger SC Waldniel und dem SSV Strümp standen sich am Samstagnachmittag zwei Kontrahenten aus der Spitzentruppe der Liga gegenüber: Während die Hausherren aus Waldniel als Verfolger von Spitzenreiter Anadolu Türkspor Krefeld in die Partie gingen, wies der SSV lediglich einen Zähler Rückstand auf den Kontrahenten aus Waldniel auf. Demzufolge war von einem Spiel auf Augenhöhe auszugehen, was sich dann auch auf dem Spielfeld bestätigte:
Schon nach nur drei absolvierten Minute war es Gästestürmer Fatih Mehmet Cinar, der den SSV per Blitz-Treffer in Führung schoss, ehe Daniel Schmidt, Philipp Last und Maximilian Matthias Last die Partie zugunsten der Hausherren drehten. Doch noch vor der Pause verkürzte Strümp-Stürmer Hamza Incirci auf 2:3, bevor Kapitän Dominik Birgels nach dem Seitenwechsel den Ausgleich besorgte.
Zwanzig Minuten vor dem Ende wurde es aus Sicht der Gäste dann noch besser, als erneut Incirci knipste und den SSV mit 4:3 auf die Siegerstraße brachte. Doch in Spielminute 81 gelang dann auch SC-Stürmer Maximilian Lans der Doppelpack, wodurch der Gastgeber am Ende eines offenen Schlagabtauschs zumindest noch einen Punktgewinn verbucht.
9. Spieltag
12.10.25 TSV Meerbusch III - FC Hellas Krefeld
12.10.25 VfR Krefeld-Fischeln II - TuS Gellep
12.10.25 Anadolu Türkspor Krefeld - VfB Uerdingen
12.10.25 SC Schiefbahn - DJK VfL Willich
12.10.25 SC Niederkrüchten - TuRa Brüggen II
12.10.25 SC Rhenania Hinsbeck - Hülser SV
12.10.25 SSV Strümp - TSV Kaldenkirchen
12.10.25 SC Waldniel - TSV Krefeld-Bockum II
10. Spieltag
17.10.25 Hülser SV - Anadolu Türkspor Krefeld
17.10.25 FC Hellas Krefeld - SC Rhenania Hinsbeck
19.10.25 TuRa Brüggen II - SC Viktoria 07 Anrath
19.10.25 TSV Krefeld-Bockum II - SSV Strümp
19.10.25 TuS Gellep - SC Schiefbahn
19.10.25 TSV Kaldenkirchen - TSV Meerbusch III
19.10.25 DJK VfL Willich - SC Waldniel
19.10.25 VfB Uerdingen - SC Niederkrüchten