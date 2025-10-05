Kellerkind TuRa Brüggen II bietet Spitzenreiter ATS Krefeld lange Paroli. – Foto: Michael Locke

KLA live: Brüggen und Bockum trotz starkem Auftritt erfolglos Kreisliga A Kempen & Krefeld: Das erste Sonntagsspiel des achten Spieltags ist absolviert, im Aufsteiger-Duell zwischen Spitzenreiter ATS Krefeld und Kellerkind Brüggen II zieht Letzterer schlussendlich den Kürzeren. Anschließend behält der SC Schiefbahn im Auswärtsspiel beim TSV Bockum II mit 3:2 die Oberhand.

Mit dem Duell der Gegensätze zwischen den beiden Aufsteigern TuRa Brüggen II und ATS Krefeld ist der Sonntag in der Kreisliga A Kempen & Krefeld gestartet: In einer Partie, die wesentlich ausgeglichener als erwartet verlief, behält schlussendlich Spitzenreiter Anadolu Türkspor Krefeld knapp mit 1:0 die Oberhand. Parallel setzt sich derweil der SC Schiefbahn bei der Bezirksliga-Vertretung des TSV Bockum durch und tütet den zweiten Saisondreier ein.

Nach dem spektakulären wie unerwarteten 5:4-Erfolg des TSV Meerbusch III gegen Bezirksliga-Absteiger VfB Uerdingen waren die schwarz-weißen auch im Auswärtsduell beim Hülser SV auf einen Überraschungssieg aus. Dieser peilte wiederum seinen zweiten Heimerfolg im zweiten Heimauftritt der Saison an, schließlich ging der HSV gegen das Kellerkind aus Meerbusch als Favorit in die Begegnung. Dieser Favoritenrolle wollten die Hausherren bereits von Spielbeginn an gerecht werden, der erste Treffer sollte allerdings 35 Minuten auf sich warten lassen: Zehn Minuten vor dem Pausenpfiff gelang Simon Stauber der Führungstreffer zugunsten des Gastgebers. Mit dem knappen Vorsprung ging es anschließend auch in die Pause, ehe Kasper Pawelski zwanzig Minuten vor Spielende den Ausgleich besorgte. Doch Marcus Jochum gelang eine Minute vor Schluss der viel umjubelte Siegtreffer, wodurch der HSV am Ende drei Zähler einstreicht.