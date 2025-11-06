KLA live: ATS auf Kurs Wiedergutmachung, Fischeln will Misere beenden

Nach dem denkwürdigen 7:0-Kantersieg über Mitstreiter Anadolu Türkspor Krefeld startet der TSV Kaldenkirchen als Spitzenreiter der Kreisliga A Kempen & Krefeld in das Wochenende: Schon am Freitagabend geht es für den Ligaprimus auswärts zum SC Niederkrüchten, während zugleich der SC Schiefbahn und Kontrahent VfB Uerdingen sowie Gastgeber SC Waldniel und Aufsteiger TuRa Brüggen II aufeinandertreffen. Am Sonntag folgen dann die restlichen Paarungen: Neben Top-Aufsteiger ATS Krefeld ist auch der VfR Fischeln II - nach zuletzt vier Niederlagen am Stück - auf Wiedergutmachung aus.
14. Spieltag
16.11.25 TSV Meerbusch III - SC Niederkrüchten
16.11.25 TuRa Brüggen II - TSV Krefeld-Bockum II
16.11.25 SC Rhenania Hinsbeck - Anadolu Türkspor Krefeld
16.11.25 TSV Kaldenkirchen - SC Viktoria 07 Anrath
16.11.25 TuS Gellep - SSV Strümp
16.11.25 FC Hellas Krefeld - VfR Krefeld-Fischeln II
16.11.25 Hülser SV - SC Schiefbahn
16.11.25 VfB Uerdingen - SC Waldniel
15. Spieltag
28.11.25 SC Niederkrüchten - SC Rhenania Hinsbeck
30.11.25 VfR Krefeld-Fischeln II - TSV Kaldenkirchen
30.11.25 TSV Krefeld-Bockum II - VfB Uerdingen
30.11.25 SC Schiefbahn - FC Hellas Krefeld
30.11.25 DJK VfL Willich - TuRa Brüggen II
30.11.25 SSV Strümp - Anadolu Türkspor Krefeld
30.11.25 SC Waldniel - Hülser SV
30.11.25 SC Viktoria 07 Anrath - TSV Meerbusch III