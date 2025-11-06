 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
ATS Krefeld will eine Reaktion zeigen.
ATS Krefeld will eine Reaktion zeigen. – Foto: Ralph Görtz

KLA live: ATS auf Kurs Wiedergutmachung, Fischeln will Misere beenden

Kreisliga A Kempen & Krefeld: In Niederkrüchten, Schiefbahn und Waldniel fällt schon am Freitagabend der Startschuss für den 13. Spieltag, ehe am Sonntag unter anderem Top-Aufsteiger Anadolu Türkspor Krefeld gegen den TSV Meerbusch III dreifach punkten will.

Nach dem denkwürdigen 7:0-Kantersieg über Mitstreiter Anadolu Türkspor Krefeld startet der TSV Kaldenkirchen als Spitzenreiter der Kreisliga A Kempen & Krefeld in das Wochenende: Schon am Freitagabend geht es für den Ligaprimus auswärts zum SC Niederkrüchten, während zugleich der SC Schiefbahn und Kontrahent VfB Uerdingen sowie Gastgeber SC Waldniel und Aufsteiger TuRa Brüggen II aufeinandertreffen. Am Sonntag folgen dann die restlichen Paarungen: Neben Top-Aufsteiger ATS Krefeld ist auch der VfR Fischeln II - nach zuletzt vier Niederlagen am Stück - auf Wiedergutmachung aus.

______________

Das ist der 13. Spieltag:

Morgen, 19:00 Uhr
SC Niederkrüchten
SC NiederkrüchtenSC Niederkr.
TSV Kaldenkirchen
TSV KaldenkirchenTSV Kaldenk.
19:00

Morgen, 19:30 Uhr
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
19:30live

Morgen, 20:00 Uhr
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen II
20:00live

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln II
Hülser SV
Hülser SVHülser SV
14:30live

So., 09.11.2025, 14:30 Uhr
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
14:30live

So., 09.11.2025, 15:15 Uhr
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. III
15:15

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
15:30

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania HinsbeckSC Hinsbeck
15:30

14. Spieltag
16.11.25 TSV Meerbusch III - SC Niederkrüchten
16.11.25 TuRa Brüggen II - TSV Krefeld-Bockum II
16.11.25 SC Rhenania Hinsbeck - Anadolu Türkspor Krefeld
16.11.25 TSV Kaldenkirchen - SC Viktoria 07 Anrath
16.11.25 TuS Gellep - SSV Strümp
16.11.25 FC Hellas Krefeld - VfR Krefeld-Fischeln II
16.11.25 Hülser SV - SC Schiefbahn
16.11.25 VfB Uerdingen - SC Waldniel

15. Spieltag
28.11.25 SC Niederkrüchten - SC Rhenania Hinsbeck
30.11.25 VfR Krefeld-Fischeln II - TSV Kaldenkirchen
30.11.25 TSV Krefeld-Bockum II - VfB Uerdingen
30.11.25 SC Schiefbahn - FC Hellas Krefeld
30.11.25 DJK VfL Willich - TuRa Brüggen II
30.11.25 SSV Strümp - Anadolu Türkspor Krefeld
30.11.25 SC Waldniel - Hülser SV
30.11.25 SC Viktoria 07 Anrath - TSV Meerbusch III

