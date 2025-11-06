KLA live: ATS auf Kurs Wiedergutmachung, Fischeln will Misere beenden

Nach dem denkwürdigen 7:0-Kantersieg über Mitstreiter Anadolu Türkspor Krefeld startet der TSV Kaldenkirchen als Spitzenreiter der Kreisliga A Kempen & Krefeld in das Wochenende: Schon am Freitagabend geht es für den Ligaprimus auswärts zum SC Niederkrüchten, während zugleich der SC Schiefbahn und Kontrahent VfB Uerdingen sowie Gastgeber SC Waldniel und Aufsteiger TuRa Brüggen II aufeinandertreffen. Am Sonntag folgen dann die restlichen Paarungen: Neben Top-Aufsteiger ATS Krefeld ist auch der VfR Fischeln II - nach zuletzt vier Niederlagen am Stück - auf Wiedergutmachung aus.