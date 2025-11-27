KLA live: Anadolu mit schwerer Hürde in Strümp, Spannung im Keller

Am Freitagabend ist es soweit, der 15. Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld startet, wenn Kellerkind SC Niederkrüchten Verfolger SC Rhenania Hinsbeck auf heimischer Anlage empfängt. Am Sonntag folgen dann die restlichen Paarungen: Während Ligaprimus Anadolu Türkspor Krefeld auswärts beim SSV Strümp gefordert ist, geht es für die Konkurrenten TSV Kaldenkirchen und VfL Willich in die Begegnungen gegen die Underdogs VfR Fischeln respektive TuRa Brüggen II.