KLA live: Anadolu mit schwerer Hürde in Strümp, Spannung im Keller

Am Freitagabend ist es soweit, der 15. Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld startet, wenn Kellerkind SC Niederkrüchten Verfolger SC Rhenania Hinsbeck auf heimischer Anlage empfängt. Am Sonntag folgen dann die restlichen Paarungen: Während Ligaprimus Anadolu Türkspor Krefeld auswärts beim SSV Strümp gefordert ist, geht es für die Konkurrenten TSV Kaldenkirchen und VfL Willich in die Begegnungen gegen die Underdogs VfR Fischeln respektive TuRa Brüggen II.
16. Spieltag
07.12.25 TSV Meerbusch III - VfR Krefeld-Fischeln II
07.12.25 TuRa Brüggen II - TuS Gellep
07.12.25 TSV Kaldenkirchen - SC Schiefbahn
07.12.25 Hülser SV - TSV Krefeld-Bockum II
07.12.25 SC Rhenania Hinsbeck - SC Viktoria 07 Anrath
07.12.25 FC Hellas Krefeld - SC Waldniel
07.12.25 VfB Uerdingen - DJK VfL Willich
07.12.25 Anadolu Türkspor Krefeld - SC Niederkrüchten
17. Spieltag
12.12.25 SC Niederkrüchten - SSV Strümp
14.12.25 VfR Krefeld-Fischeln II - SC Rhenania Hinsbeck
14.12.25 SC Schiefbahn - TSV Meerbusch III
14.12.25 DJK VfL Willich - Hülser SV
14.12.25 TuS Gellep - VfB Uerdingen
14.12.25 TSV Krefeld-Bockum II - FC Hellas Krefeld
14.12.25 SC Waldniel - TSV Kaldenkirchen
14.12.25 SC Viktoria 07 Anrath - Anadolu Türkspor Krefeld