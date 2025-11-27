 2025-11-24T08:38:42.177Z

Allgemeines
Strümp hat Ligaprimus ATS Krefeld vor der Brust.
Strümp hat Ligaprimus ATS Krefeld vor der Brust. – Foto: Michael Locke

KLA live: Anadolu mit schwerer Hürde in Strümp, Spannung im Keller

Kreisliga A Kempen & Krefeld: Nach zweiwöchiger Pause steht am Wochenende der 15. Spieltag auf dem Programm: Nachdem der SC Niederkrüchten und Rhenania Hinsbeck im Kellerduell eröffnen, muss Spitzenreiter ATS Krefeld am Sonntag auswärts zum SSV Strümp.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A KE/KRE
VfL Willich
SC Waldniel
VfB Uerding.
VSF Amern II

Am Freitagabend ist es soweit, der 15. Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld startet, wenn Kellerkind SC Niederkrüchten Verfolger SC Rhenania Hinsbeck auf heimischer Anlage empfängt. Am Sonntag folgen dann die restlichen Paarungen: Während Ligaprimus Anadolu Türkspor Krefeld auswärts beim SSV Strümp gefordert ist, geht es für die Konkurrenten TSV Kaldenkirchen und VfL Willich in die Begegnungen gegen die Underdogs VfR Fischeln respektive TuRa Brüggen II.

Jetzt in Folge 14 des Oberliga-Podcasts von FuPa Niederrhein reinhören:

>>> Hier geht es zum "FuPalaver" Podcast

______________

Kreisliga A Kempen & Krefeld: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Kreisliga A Kempen & Krefeld

Das war der 15. Spieltag:

Morgen, 19:00 Uhr
SC Niederkrüchten
SC NiederkrüchtenSC Niederkr.
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania HinsbeckSC Hinsbeck
19:00

So., 30.11.2025, 12:30 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln II
TSV Kaldenkirchen
TSV KaldenkirchenTSV Kaldenk.
12:30

So., 30.11.2025, 13:00 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
13:00live

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
14:30

So., 30.11.2025, 15:00 Uhr
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen II
15:00live

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. III
15:30live

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
Hülser SV
Hülser SVHülser SV
15:30live

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
15:30

____

Das sind die nächsten Spieltage:

16. Spieltag
07.12.25 TSV Meerbusch III - VfR Krefeld-Fischeln II
07.12.25 TuRa Brüggen II - TuS Gellep
07.12.25 TSV Kaldenkirchen - SC Schiefbahn
07.12.25 Hülser SV - TSV Krefeld-Bockum II
07.12.25 SC Rhenania Hinsbeck - SC Viktoria 07 Anrath
07.12.25 FC Hellas Krefeld - SC Waldniel
07.12.25 VfB Uerdingen - DJK VfL Willich
07.12.25 Anadolu Türkspor Krefeld - SC Niederkrüchten

17. Spieltag
12.12.25 SC Niederkrüchten - SSV Strümp
14.12.25 VfR Krefeld-Fischeln II - SC Rhenania Hinsbeck
14.12.25 SC Schiefbahn - TSV Meerbusch III
14.12.25 DJK VfL Willich - Hülser SV
14.12.25 TuS Gellep - VfB Uerdingen
14.12.25 TSV Krefeld-Bockum II - FC Hellas Krefeld
14.12.25 SC Waldniel - TSV Kaldenkirchen
14.12.25 SC Viktoria 07 Anrath - Anadolu Türkspor Krefeld

Aufrufe: 027.11.2025, 15:30 Uhr
Tom KunzeAutor