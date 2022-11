KLA: KSG Vielbrunn bleibt abgeklärt Spitzenreiter setzt sich Reichelsheim durch +++ Verfolger Günterfürst locker +++ Wichtiger Erfolg für Türk

ODENWALDKREIS. Die KSG Vielbrunn führt in der Kreisliga A weiter vor dem TSV Günterfürst mit einem Zähler Vorsprung die Tabelle an. Beide Spitzenteams siegten souverän, genauso wie die Verfolger TV Hetzbach und SSV Brensbach.

Türk Beerfelden – FSV Erbach 3:2 (2:0). Nach dem Fall ans Tabellenende stand Beerfelden gehörig unter Druck. Der legte sich aber schnell, nach dem Umut Kizilyar (8.) Türkspor in Führung brachte. Es war ein echtes Abstiegsduell, in dem sich beide Mannschaften nichts schenkten. Das 2:0 von Fatih Sevindik (33.) war der verdiente Lohn für eine entschlossene Vorstellung der Platzherren. Als dann auch noch Umut Kizilyar (59.) nach der Pause auf 3:0 erhöhte, schien alles klar zu sein. Doch die Erbacher kamen wieder zurück: Wilson Machado (63./70.) brachte die Kreisstädter auf 2:3 heran. Danach aber nutzten alle Gäste-Bemühungen nichts mehr, es blieb beim so wichtigen Erfolg für Türkspor.

TSV Höchst II – SG Bad König/Zell 2:6 (2:2). Die Höchster begannen konzentriert und vielversprechend: Marc Schickling (10.) und Leon Gucciardo (23.) brachten die Platzherren fast schon komfortabel in Führung. „Danach haben wir durch individuelle Fehler diesen Vorsprung aus der Hand gegeben“, sagte Jens Krätschmer vom TSV. Nino Lorei (38./45.) nutzte die Schwächen zum Ausgleich. Die zweite Hälfte gehörte den Bad Königern, die den Höchstern ihr überlegenes Spiel aufzwangen. Zuerst erzielte Stephan Geist (51.) das 3:2, Sven Koch (55., Freistoß), Wladimir Jakovenko (64.) und Sercan Sezek (74.) bauten zum sicheren 6:2-Gästesieg aus.

SG Sandbach II – TSV Günterfürst 0:6 (0:2). „Günterfürst war über die gesamte Spieldistanz das überlegene Team, bestimmte jede Phase der Begegnung“, sagte Holger Besler von der SGS. Schon zum Seitenwechsel hatten Robin Müller (28.) sowie Lukas Köbler (32.) für den druckvollen Gast vorgelegt. Sandbach war permanent in der eigenen Hälfte beschäftigt. Nach der Pause erhöhte der Gast weiter den Druck und hatte Erfolg: Tobias Hastert (55.), Andre Moos (58.), wieder Robin Müller (80.) sowie Matthias Hallstein (86.) nutzten effektiv die Chancen der Gäste.

TV Hetzbach – SV Beerfelden 6:3 (4:2). Der Gast verschlief die Anfangsphase, lag nach Toren von Lucas Jäger (8.), Jan Schwinn (12.) und Jörg Schwinn (17.) sehr schnell mit drei Toren im Rückstand. Erst nach einer halben Stunde wurde der abstiegsbedrohte SVB mutiger, schaffte durch Marco Rexroth (29./Foulelfmeter) den Anschluss. Wiederum Schwin (33.), und erneut Rexroth (53.) sorgten für den Halbzeitstand. Jetzt war Beerfelden gut im Spiel, lieferte eine kämpferisch starke Leistung ab.