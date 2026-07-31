KLA Kleve: Die neue Saison startet mit einem Kracher

In wenigen Wochen startet die Kreisliga A in die neue Saison. – Foto: Susanne Schmidt

Ausschneiden, aufhängen, an die Wand damit oder ins digitale Notizbuch: Der Fußballkreis Kleve/Geldern hat jetzt den Spielplan für sein Kreisliga-Oberhaus veröffentlicht. Und man muss es ganz einfach so sagen: Holger Tripp, Staffelleiter und Vorsitzender des Kreisfußballausschusses, hat wie so oft schon in den Vorjahren ganze Arbeit geleistet. Denn die Fußballfreunde bekommen gleich zum Auftakt einen Vorgeschmack auf die Szenarien geliefert, die in der kommenden A-Liga-Saison für Spannung bis zum Schluss sorgen dürften.

Am ersten Spieltag (Sonntag, 16. August) ist am Bresserberg gleich einmal Derbystimmung angesagt. Dort empfängt die Reserve des 1. FC Kleve, die sich gezielt verstärkt hat und den Sprung in die Spitzengruppe ins Auge fasst, den Uedemer SV. Die Gäste gehen erneut mit dem Etikett Topfavorit ins Rennen – somit gibt’s sofort das erste Spitzenspiel. Diese Bezeichnung hat auch das Duell Viktoria Winnekendonk gegen SV Straelen verdient. Die Viktoria mischt traditionell ganz oben mit, die Torfabrik von der Römerstraße wird sich ebenfalls in höhere Tabellenregionen schießen. Mitaufsteiger SF Broekhuysen begrüßt zum Auftakt den SV Veert, Bezirksliga-Absteiger Viktoria Goch II eröffnet bereits am Freitag, 14. August, 20 Uhr, die neue Saison mit einem Heimspiel gegen den TSV Nieukerk. Die weiteren Partien: Sturm Wissel – SV Walbeck, SG Kessel/Ho-Ha – Grün-Weiß Vernum (beide Sonntag, 15 Uhr), Siegfried Materborn – TSV Wachtendonk-Wankum und Alemannia Pfalzdorf II – SV Sevelen (beide Sonntag, 15.30 Uhr).

Die weiteren Spieltage im Überblick

Zweiter Spieltag : TSV Wachtendonk-Wankum – Alemannia Pfalzdorf II (Freitag, 21. August, 20 Uhr), SV Straelen – SG Kessel/Ho-Ha, SV Walbeck – Viktoria Goch II (beide Sonntag, 23. August, 15 Uhr), Uedemer SV – Viktoria Winnekendonk (15.15 Uhr), TSV Nieukerk – Sportfreunde Broekhuysen II, SV Veert – 1. FC Kleve II, Grün-Weiß Vernum – Siegfried Materborn, SV Sevelen – Sturm Wissel (alle 15.30 Uhr).