KLA: Kaldenkirchen zerlegt Ligaprimus ATS, Tor-Spektakel bei Hellas

In Meerbusch und Brüggen wurde am Sonntagvormittag der zwölfte Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld eröffnet: Sowohl dem TSV Meerbusch III als auch Aufsteiger TuRa Brüggen II gelingen bedeutende 3:1-Heimsiege. Am Nachmittag kam es dann zum mit Spannung erwarteten Spitzenspiel zwischen Ligaprimus Anadolu Türkspor Krefeld und Verfolger TSV Kaldenkirchen, welches Letzterer mit einer Glanzleistung für sich entscheidet. Der FC Hellas Krefeld beendete seine Sieglosserie derweil in einem völlig offenen Schlagabtausch gegen den SC Niederkrüchten.

So läuft der zwölfte Spieltag:

Zum Auftakt des zwölften Spieltags standen sich der TSV Meerbusch III und Verfolger SC Rhenania Hinsbeck gegenüber und waren gewillt, gegen den Tabellennachbarn drei Zähler einzuheimsen. Schließlich trennte die beiden Mannschaften vor Spielbeginn lediglich ein Punkt voneinander. Nach einer rasanten Anfangsphase waren es am Ende die Hausherren, die dieses Ziel in die Tat umsetzen konnten: TSV-Kapitän und Top-Torjäger Andreas Lahn sorgte mit einem Doppelschlag in den ersten zehn Minuten für die zweimalige Führung der Schwarz-Gelben, weil Pavlo Cherniaev zwischenzeitlich der Ausgleich gelang. Nach diesen drei besonders frühen Treffern passierte lange nichts, ehe der eingewechselte John-Christoph Weidmann den entscheidenden Treffer zum 3:1-Erfolg folgen ließ.

Selbiges Resultat sollte auch das Parallelspiel zwischen Aufsteiger TuRa Brüggen II und dem SC Schiefbahn hergeben, allerdings mit etwas überraschendem Ausgang: Denn es waren schlussendlich auch hier die Hausherren, die drei Punkte bejubeln durften: Nachdem Luca Drießen den TuRa fünf Minuten vor der Pausenpfiff mit 1:0 in Führung schoss, hielt diese bis in die Schlussviertelstunde an. In dieser erhöhte dann Ivo Jennißen zunächst auf 2:0 für den Aufsteiger, ehe Gästeverteidiger Robin Montag im Gegenzug den Anschluss besorgte. Doch in der Nachspielzeit war es dann Brüggen-Joker Justin Lodyga, der den Gastgeber erlöste und den dritten Saisondreier des TuRa perfekt machte.

Keinen Sieger gab es währenddessen in Willich zu ermitteln, schließlich trennten sich die beiden Konkurrenten VfL Willich und Verfolger SSV Strümp mit 2:2 Remis: Nachdem Omran Nabizada den VfL, der mit einem ordentlichen Vorsprung von acht Zählern auf den Kontrahenten als Tabellendritter in den Spieltag gestartet war, bereits nach elf Minuten in Führung brachte, markierte Gäste-Kapitän Dominik Birgels anschließend den Ausgleich. Im direkten Gegenzug war es dann VfL-Akteur Maximilian Otis Gillrath, der den Bezirksliga-Absteiger wieder auf die Siegerstraße brachte, ehe Nick Groll im zweiten Durchgang den erneuten Ausgleich und zugleich den 2:2-Endstand erzielte. Durch die Punkteteilung vergeigen die Willicher, einen Patzer der beiden direkt aufeinandertreffenden Konkurrenten TSV Kaldenkirchen und Anadolu Türkspor Krefeld an der Tabellenspitze auszunutzen. Strümp wiederum bleibt bereits im fünften Spiel in Serie sieglos.

Nicht wenige dürften sich nach dem Spitzenspiel zwischen Tabellenführer Anadolu Türkspor Krefeld und Verfolger TSV Kaldenkirchen verwundert die Augen gerieben haben, schließlich war von dem, was die meisten bei diesem Aufeinandertreffen erwartet hatten, nichts zu sehen: Die Hausherren aus Kaldenkichen lieferten dem unmittelbaren Konkurrenten an der Tabellenspitze eine Machtdemonstration und fertigten dieses sang- und klanglos ab: Ein Doppelpack von Offensivmann Jendrik Schwanitz brachte den TSV nach einer guten Stunde mit 2:0 auf die Siegerstraße, ehe der bislang konkurrenzlose Krefelder Kontrahent komplett auseinander fiel: Philipp Stephan Wiegers, Steffen Eichler, Michael Goertz und Lennox Wefers trugen sich folglich allesamt in die Torschützenliste ein, bevor Wiegers mit seinem zweiten Tagestreffer den Schlusspunkt setzte. Für ATS ist es eine komplett unerwartet Blamage, während Kaldenkirchen mit einem furiosen Kantersieg ein klares Ausrufezeichen im Aufstiegskampf setzt und an die Tabellenspitze stürmt.

In ganz anderen Gewässern fischen derweil Aufsteiger TuS Gellep und Kontrahent TSV Bockum II, die sich im Parallelspiel gegenüberstanden. Die Hausherren, die mit lediglich zwei Saisonsiegen als Tabellenschlusslicht in die Partie gingen, waren gegen den einen Zähler besser dastehenden Kontrahenten fraglos auf drei Punkte aus. Dieses Ziel konnte schlussendlich allerdings nicht erreicht werden: Dimic Race per Doppelpack, Theodor Kexel und Görkem Samed Koyuncu ließen den TSV gleich vierfach jubeln und verbuchten einen nie gefährdeten 4:0-Auswärtserfolg der Bockumer, die folglich aus dem Tabellenkeller springen. Gellep hingegen verbleibt mit sieben Punkten auf der Habenseite auf dem letzten Rang.

Drei Punkt zu feiern hatte auch der VfB Uerdingen im Heimspiel gegen den VfR Fischeln II, allerdings brauchte es dafür zwei späte Erfolgsmomente: Nachdem Jerome Schubbert den VfR nach zuvor torloser erster Hälfte zwanzig Minuten vor Schluss mit 1:0 in Führung schoss, egalisierte Burhan Sahin den knappen Rückstand des VfB und glich aus. In der Nachspielzeit war es dann Alexander Haybach, der noch einen drauf setzte und für ein Happy-End zugunsten des Bezirksliga-Absteigers sorgte. Dieser verkürzt somit den Rückstand auf das Spitzentrio auf drei Zähler, während Fischeln auf einem Abstiegsrang zurückbleibt.

Mit dem Hülser SV und Herausforderer SC Viktoria 07 Anrath standen sich währenddessen zwei unmittelbare Tabellennachbarn gegenüber, die vor Spielbeginn ein mickriger Zähler voneinander trennte. Demzufolge war von einer Begegnung auf Augenhöhe auszugehen, was sich schlussendlich allerdings nicht bestätigen sollte: Während Leonard Stauber die Gäste nach einer Viertelstunde Spielzeit noch mit 1:0 in Führung brachte, ließ HSV-Akteur Dennis Hackler unmittelbar im Anschluss den Ausgleich folgen. Damit war der Bann zugunsten der Hausherren gebrochen, wodurch diese durch ein Eigentor von Moritz Stiepert noch vor der Pause ein Führung gingen. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Hackler mit seinem zweiten Tagestreffer auf 3:1 für Hüls, ehe Mike Königshausen und Michael Enger die Tore zum 5:1-Heimsieg folgen ließen.