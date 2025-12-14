KLA: Kaldenkirchen feiert furioses Comeback, Anrath punktet gegen ATS

Im Auftaktspiel des letzten Hinrunden-Spieltags empfing der SC Niederkrüchten den zuletzt stark aufspielenden SSV Strümp auf heimischer Anlage. Zwar gingen die Hausherren aufgrund der tabellarischen Ausgangslage und der Formstärke des Kontrahenten als Underdog in die Begegnung, auf dem Feld war davon jedoch bei weitem nichts zu sehen.Im Gegenteil: Der SCN erwischte einen Sahnestart und markierte durch einen Doppelpack von Sebastian Schönauer und dem Treffer von Mittfeld-Kollege Jan Toerschen bereits zur Halbzeitpause einen klaren 3:0-Vorsprung.

Kurz nach dem Seitenwechsel war es dann erneut Schönauer, der zum Dreierpack und zur Vorentscheidung vollendet, ehe dem SSV zumindest in der Schlussphase der Partie noch verkürzen konnte: Ein Doppelschlag von Berkan Sacik besorgte den 2:4-Endstand, wodurch die Strümper nach zuvor fünf niederlagenlosen Auftritten wieder leer ausgehen. Niederkrüchten hingegen macht einen bedeutenden Schritt im Abstiegskampf.