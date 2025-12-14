 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Anrath erkämpft sich einen Punkt gegen den Ligaprimus.
Anrath erkämpft sich einen Punkt gegen den Ligaprimus. – Foto: Daniel Bender

KLA: Kaldenkirchen feiert furioses Comeback, Anrath punktet gegen ATS

Kreisliga A Kempen & Krefeld: Der letzte Spieltag des Jahres ist rum, die Kreisliga verabschiedet sich in die Winterpause: Während dem TSV Kaldenkirchen eine spektakuläre Aufholjagd beim SC Waldniel gelingt, lässt Spitzenreiter ATS Krefeld bei Viktoria Anrath Punkte springen.

Kreisliga A KE/KRE
VfL Willich
SC Waldniel
VfB Uerding.
VSF Amern II

Die Hinrunde der Kreisliga A Kempen & Krefeld ist beendet, am Sonntag ist der 17. Spieltag zu Ende gegangen: Mit einem spektakulären 5:3-Auswärtserfolg beim SC Waldniel verabschiedet sich der TSV Kaldenkirchen in die Winterpause, nachdem der Aufstiegsanwärter einen 1:3-Rückstand im zweiten Durchgang dreht. Parallel teilt sich der bereits feststehende Herbstmeister Andolu Türkspor Krefeld beim stark aufspielenden SC Viktoria 07 Anrath die Punkte, wohingegen der SC Schiefbahn den TSV Meerbusch III mit 5:0 abfertigt.

Das ist der 17. Spieltag:

Fr., 12.12.2025, 19:00 Uhr
SC Niederkrüchten
SC NiederkrüchtenSC Niederkr.
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
4
2
Abpfiff

Im Auftaktspiel des letzten Hinrunden-Spieltags empfing der SC Niederkrüchten den zuletzt stark aufspielenden SSV Strümp auf heimischer Anlage. Zwar gingen die Hausherren aufgrund der tabellarischen Ausgangslage und der Formstärke des Kontrahenten als Underdog in die Begegnung, auf dem Feld war davon jedoch bei weitem nichts zu sehen.Im Gegenteil: Der SCN erwischte einen Sahnestart und markierte durch einen Doppelpack von Sebastian Schönauer und dem Treffer von Mittfeld-Kollege Jan Toerschen bereits zur Halbzeitpause einen klaren 3:0-Vorsprung.

Kurz nach dem Seitenwechsel war es dann erneut Schönauer, der zum Dreierpack und zur Vorentscheidung vollendet, ehe dem SSV zumindest in der Schlussphase der Partie noch verkürzen konnte: Ein Doppelschlag von Berkan Sacik besorgte den 2:4-Endstand, wodurch die Strümper nach zuvor fünf niederlagenlosen Auftritten wieder leer ausgehen. Niederkrüchten hingegen macht einen bedeutenden Schritt im Abstiegskampf.

Heute, 13:00 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln II
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania HinsbeckSC Hinsbeck
4
1
Abpfiff

Heute, 14:15 Uhr
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. III
5
0

Heute, 14:30 Uhr
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
Hülser SV
Hülser SVHülser SV
0
3

Heute, 15:00 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
2
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
1
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
1
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
TSV Kaldenkirchen
TSV KaldenkirchenTSV Kaldenk.
3
5
Abpfiff

So geht es nach der Winterpause weiter:

18. Spieltag
30.01.26 Hülser SV - TuS Gellep
01.02.26 VfR Krefeld-Fischeln II - Anadolu Türkspor Krefeld
01.02.26 TuRa Brüggen II - SSV Strümp
01.02.26 TSV Krefeld-Bockum II - TSV Kaldenkirchen
01.02.26 SC Schiefbahn - SC Rhenania Hinsbeck
01.02.26 SC Waldniel - TSV Meerbusch III
01.02.26 DJK VfL Willich - FC Hellas Krefeld
01.02.26 SC Viktoria 07 Anrath - SC Niederkrüchten

19. Spieltag
08.02.26 TSV Meerbusch III - TSV Krefeld-Bockum II
08.02.26 FC Hellas Krefeld - TuS Gellep
08.02.26 TSV Kaldenkirchen - DJK VfL Willich
08.02.26 Anadolu Türkspor Krefeld - SC Schiefbahn
08.02.26 SC Niederkrüchten - VfR Krefeld-Fischeln II
08.02.26 SC Rhenania Hinsbeck - SC Waldniel
08.02.26 SSV Strümp - SC Viktoria 07 Anrath
08.02.26 VfB Uerdingen - TuRa Brüggen II

