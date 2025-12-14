KLA: Kaldenkirchen feiert furioses Comeback, Anrath punktet gegen ATS

Die Hinrunde der Kreisliga A Kempen & Krefeld ist beendet, am Sonntag ist der 17. Spieltag zu Ende gegangen: Mit einem spektakulären 5:3-Auswärtserfolg beim SC Waldniel verabschiedet sich der TSV Kaldenkirchen in die Winterpause, nachdem der Aufstiegsanwärter einen 1:3-Rückstand im zweiten Durchgang dreht. Parallel teilt sich der bereits feststehende Herbstmeister Andolu Türkspor Krefeld beim stark aufspielenden SC Viktoria 07 Anrath die Punkte, wohingegen der SC Schiefbahn den TSV Meerbusch III mit 5:0 abfertigt.
Im Auftaktspiel des letzten Hinrunden-Spieltags empfing der SC Niederkrüchten den zuletzt stark aufspielenden SSV Strümp auf heimischer Anlage. Zwar gingen die Hausherren aufgrund der tabellarischen Ausgangslage und der Formstärke des Kontrahenten als Underdog in die Begegnung, auf dem Feld war davon jedoch bei weitem nichts zu sehen.Im Gegenteil: Der SCN erwischte einen Sahnestart und markierte durch einen Doppelpack von Sebastian Schönauer und dem Treffer von Mittfeld-Kollege Jan Toerschen bereits zur Halbzeitpause einen klaren 3:0-Vorsprung.
Kurz nach dem Seitenwechsel war es dann erneut Schönauer, der zum Dreierpack und zur Vorentscheidung vollendet, ehe dem SSV zumindest in der Schlussphase der Partie noch verkürzen konnte: Ein Doppelschlag von Berkan Sacik besorgte den 2:4-Endstand, wodurch die Strümper nach zuvor fünf niederlagenlosen Auftritten wieder leer ausgehen. Niederkrüchten hingegen macht einen bedeutenden Schritt im Abstiegskampf.
18. Spieltag
30.01.26 Hülser SV - TuS Gellep
01.02.26 VfR Krefeld-Fischeln II - Anadolu Türkspor Krefeld
01.02.26 TuRa Brüggen II - SSV Strümp
01.02.26 TSV Krefeld-Bockum II - TSV Kaldenkirchen
01.02.26 SC Schiefbahn - SC Rhenania Hinsbeck
01.02.26 SC Waldniel - TSV Meerbusch III
01.02.26 DJK VfL Willich - FC Hellas Krefeld
01.02.26 SC Viktoria 07 Anrath - SC Niederkrüchten
19. Spieltag
08.02.26 TSV Meerbusch III - TSV Krefeld-Bockum II
08.02.26 FC Hellas Krefeld - TuS Gellep
08.02.26 TSV Kaldenkirchen - DJK VfL Willich
08.02.26 Anadolu Türkspor Krefeld - SC Schiefbahn
08.02.26 SC Niederkrüchten - VfR Krefeld-Fischeln II
08.02.26 SC Rhenania Hinsbeck - SC Waldniel
08.02.26 SSV Strümp - SC Viktoria 07 Anrath
08.02.26 VfB Uerdingen - TuRa Brüggen II