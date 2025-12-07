KLA: Kaldenkirchen-Durststrecke hält an, Kein Sieger in Uerdingen

Der 16. Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld ist beendet: Weil Spitzenreiter Anadolu Türkspor Krefeld einen späten Heimsieg gegen den SC Niederkrüchten verzeichnen und Verfolger TSV Kaldenkirchen gegen den SC Schiefbahn gar verliert, kürt sich der Top-Aufsteiger vorzeitig zum „Herbstmeister“. Der VfL Willich kommt derweil im Aufeinandertreffen mit Tabellennachbar VfB Uerdingen nicht über eine Punkteteilung hinaus, während die Bezirksliga-Vertretung von TuRa Brüggen das Aufsteiger-Duell gegen Schlusslicht TuS Gellep für sich entscheidet.