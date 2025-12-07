 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Schiefbahn feiert einen unerwarteten Auswärtserfolg in Kaldenkirchen.
Schiefbahn feiert einen unerwarteten Auswärtserfolg in Kaldenkirchen. – Foto: Michael Zöllner

KLA: Kaldenkirchen-Durststrecke hält an, Kein Sieger in Uerdingen

Kreisliga A Kempen & Krefeld: Am Sonntag wurde der vorletzte Spieltag der Hinrunde ausgetragen: Während der TSV Kaldenkirchen bereits zum vierten Mal in Serie sieglos bleibt, trennen sich die Verfolger VfB Uerdingen und VfL Willich im direkten Duell Remis.

Der 16. Spieltag der Kreisliga A Kempen & Krefeld ist beendet: Weil Spitzenreiter Anadolu Türkspor Krefeld einen späten Heimsieg gegen den SC Niederkrüchten verzeichnen und Verfolger TSV Kaldenkirchen gegen den SC Schiefbahn gar verliert, kürt sich der Top-Aufsteiger vorzeitig zum „Herbstmeister“. Der VfL Willich kommt derweil im Aufeinandertreffen mit Tabellennachbar VfB Uerdingen nicht über eine Punkteteilung hinaus, während die Bezirksliga-Vertretung von TuRa Brüggen das Aufsteiger-Duell gegen Schlusslicht TuS Gellep für sich entscheidet.

So lief der 16. Spieltag:

Heute, 12:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. III
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln II
4
0

Heute, 13:00 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen II
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
3
1
Abpfiff

Heute, 14:15 Uhr
Hülser SV
Hülser SVHülser SV
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
2
2
Abpfiff

Heute, 14:15 Uhr
TSV Kaldenkirchen
TSV KaldenkirchenTSV Kaldenk.
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
1
3
Abpfiff
+Video

Heute, 15:15 Uhr
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania HinsbeckSC Hinsbeck
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
1
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
1
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
3
1
Abpfiff

Heute, 17:15 Uhr
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
SC Niederkrüchten
SC NiederkrüchtenSC Niederkr.
1
0
Abpfiff

____

Das sind die nächsten Spieltage:

17. Spieltag
12.12.25 SC Niederkrüchten - SSV Strümp
14.12.25 VfR Krefeld-Fischeln II - SC Rhenania Hinsbeck
14.12.25 SC Schiefbahn - TSV Meerbusch III
14.12.25 DJK VfL Willich - Hülser SV
14.12.25 TuS Gellep - VfB Uerdingen
14.12.25 TSV Krefeld-Bockum II - FC Hellas Krefeld
14.12.25 SC Waldniel - TSV Kaldenkirchen
14.12.25 SC Viktoria 07 Anrath - Anadolu Türkspor Krefeld

18. Spieltag
30.01.26 Hülser SV - TuS Gellep
01.02.26 VfR Krefeld-Fischeln II - Anadolu Türkspor Krefeld
01.02.26 TuRa Brüggen II - SSV Strümp
01.02.26 TSV Krefeld-Bockum II - TSV Kaldenkirchen
01.02.26 SC Schiefbahn - SC Rhenania Hinsbeck
01.02.26 SC Waldniel - TSV Meerbusch III
01.02.26 DJK VfL Willich - FC Hellas Krefeld
01.02.26 SC Viktoria 07 Anrath - SC Niederkrüchten

>>> Hier geht es zum Spielplan der Kreisliga A Kempen & Krefeld

