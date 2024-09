KLA GV/NE: Vorst und Nievenheim grüßen von oben

Nachdem die Sportfreunde Vorst unter der Woche mit einem 6:1-Kantersieg gegen den FC Straberg an die Tabellenspitze der Kreisliga A Grevenbroich & Neuss sprangen, zog am Sonntagnachmittag der etatmäßige Primus nach. Der VdS Nievenheim verteidigte mit einem späten 1:0-Sieg gegen die SG Rommerskirchen-Gilbach den Platz an der Sonne.