KLA: Günterfürst erkämpft sich Remis Späte Treffer von Emig und Hallstein sorgen für Punktgewinn in Rothenberg +++ Beerfelden geht gegen Bad König/Zell unter

SG Sandbach II – KSG Vielbrunn 0:3 (0:2). Lange Zeit sorgte die SGS II gegen den Favoriten für ausgeglichene Kräfteverhältnisse. Doch der Druck der Vielbrunner wuchs stetig. Wie Sandbachs Trainer Jörg Lauermann mitteilte, hielt seine Mannschaft stark dagegen. Das 0:1 durch Roman Schiedlowski (35.) konnten die Gastgeber ebenso wenig verhindern, wie das Eigentor ihres Mitspielers Ramazan Can (45.) – unmittelbar vor dem Seitenwechsel. Somit ging die KSG mit einer verdienten Führung in die Pause. „Wir haben in der zweiten Hälfte defensiv auch wieder gut gestanden“, sagte Lauermann, doch Vielbrunn legte durch Marlon Keil (70.) vorentscheidend nach.

TSV Höchst II – Türk Beerfelden 4:2 (0:0). Verteiltes Spiel in den ersten 45 Minuten, erst nach der Pause ging es Schlag auf Schlag: Benjamin Knöll (46.) und Leon Gucciardo (47.) schossen den TSV II innerhalb von nur zwei Minuten in Führung. Ömer Ari (52., Foulelfmeter) markierte nur wenig später den Anschlusstreffer. Doch der TSV hatte das Geschehen unter seiner Kontrolle, ging durch Emil Frühling (79.) wiederum mit zwei Toren in Front. Drei Minuten vor Spielende brachte Ömer Ari per Freistoß die Höchster noch einmal in Bedrängnis. – allerdings ohne Folgen hinsichtlich des Spielausgangs.

SSV Brensbach – KSG Rai-Breitenbach 1:0 (0:0). Zwei Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit erzielte Daniel Schmidt (88.) das alles entscheidende Tor in einem sehr intensiv geführten Spiel. Wie Thomas Kerz von der SSV übermittelte, war die Begegnung von Beginn an sehr kampfbetont. Rai-Breitenbachs Schlussmann Oliver Scheidler war bei den Gästen der überragende Mann, der mit seinen Reaktionen die KSG im Spiel hielt. Die Platzherren besaßen gute Torgelegenheiten, es fehlte lange Zeit aber an der letzten Konsequenz im Abschlussverhalten. „Vom Zeitpunkt her ist der Sieg glücklich, aber von der Moral und den Spielanteilen durchaus verdient“, sagte Kerz.

KSV Reichelsheim – FSV Erbach 4:4 (2:1). Norbert Leist vom KSV sprach von keiner guten Vorstellung seines KSV gegen Erbach. Obwohl der Gast durch Fazil Abravci (3.) führte, drehte der KSV nach Toren von Jannik Link (35.) und Nils Arras (43.) das Ergebnis zur Pause. Danach wollte den Reichelsheimern zunächst nur noch wenig gelingen und geriet durch die Treffer von Innocenzo Guarino (49., 66.) sowie Wilson Machado (67.) mit 2:4 in den Rückstand. Mit ausgeprägtem Willen und den späten Toren durch Christian Zeiss (81.) und Jannik Link (90.) kam der KSV noch zum glücklichen Punktgewinn.