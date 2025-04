KLA Groß-Gerau: Türk Gücü Rüsselsheim verliert gegen Gernsheim

Kreis Groß-Gerau. Turbulente Spiele in der A-Liga. Genclerbirligi Bischofsheim musste sich beim SC Opel Rüsselsheim mit einem 3:3 begnügen, bleibt aber Tabellenführer, weil Türk Gücü Rüsselsheim zuhause gegen Gernsheim mit 4:5 unterlag. Derweil kommt die SG Trebur-Astheim auf Platz drei immer näher heran. Spannung auch im Abstiegskampf: Stockstadt ebenso wie Klein-Gerau entschieden ihre Partien in der Nachspielzeit noch für sich. Damit bleibt die SKG mit einem Punkt vor Klein-Gerau auf dem Relegationsplatz.

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr

Concordia-Coach Hamza Elezovic haderte zwar zunächst ebenfalls, sah sein Team in der ersten Halbzeit nicht diszipliniert, „und wir haben vier Hundertprozentige vergeben“. Nach einer klaren Ansprache konnte er sich aber über eine starke Reaktion freuen: „Dann lief es viel besser. Wir haben Charakter gezeigt, jeder hat eine Schippe draufgelegt. Letztlich ein verdienter Sieg.“ Tore: 1:0 Emre Koc (11.), 2:0 Lagrou (45.+1), 2:1 Garcia (45.+2/FE), 2:2 Sattler (54.), 3:2 Mohatar (61.), 3:3 Montino (65.), 3:4 Volk (71.), 3:5 Sattler (89.), 4:5 Celik (90.+3). Rote Karte: Emre Koc (Türk/83.).

Türk Gücü Rüsselsheim – Concordia Gernsheim 4:5 (2:1). Kurz vor der Pause lag Türk 2:0 vorn, musste aber einen Foulelfmeter zum 2:1 hinnehmen. „Das war der Knackpunkt“, fand Trainer Menderes Yasaroglu. Zwar kam seine Elf noch einmal zur Führung, kassierte aber drei Gegentore und verlor Emre Koc wegen Meckerns mit Rot. Das 4:5 fiel in der Nachspielzeit zu spät. Wie Yasaroglu monierte, „wurde zu viel untereinander gemeckert. Und das Spiel war auch ein Spiegel der mangelnden Trainingsbeteiligung seit Wochen.“

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr

SC Opel Rüsselsheim – Genclerbirligi Bischofsheim 3:3 (2:2). Zweimal ging Opel vor gut 100 Zuschauern in Führung. Doch konnte Gencler durch einen Strafstoß von Veli Tanis das 3:2 (72.) vorlegen. Nur wenig später aber glich Zakaria El Ouasdi aus. „Bei uns haben wieder viele Spieler gefehlt. Dafür war es sehr gut“, sah Opel-Spielertrainer Özkan Alik seine Elf „bis zur 60. Minute spielerisch besser. Und wir hatten sehr gute Chancen.“ Alper Eren, El Ouasdi und auch noch mal Bilal Hassfeld kurz vor Schluss vergaben jedoch freistehend. Gencler-Coach Fred Bak meinte: „Nach dem 3:3 haben wir weiter auf den Sieg gedrängt, aber der letzte Pass kam oft zu unpräzise.“ Tore: 1:0 (17.), 1:1 Erdinc (25.), 2:1 (35.), 2:2 Bouazzati (42.), 2:3 Tanis (72./FE), 3:3 (74.).

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr

SG Trebur-Astheim – SKG Bauschheim 2:0 (1:0). Vor einer tollen Kulisse mit rund 300 Zuschauern ging Trebur-Astheim im Derby zur Pause durch Philipp Traupel in Führung. Scheiterte Patrick Sohn direkt danach an SKG-Keeper Alexander Mölbert, gelang Lukas Behnke per Kopf das 2:0. Bei Bauschheim verpasste Arif Ünverdi bei einem Lattenschuss den Anschluss. SG-Coach Philipp Jöst fand: „Wir hatten das Spiel gut im Griff.“ Tore: 1:0 Traupel (43.), 2:0 Behnke (58.).