KLA Groß-Gerau: SC Opel verteilt im Derby Geschenke

Groß-Gerau. Eine klare Sache für den Spitzenreiter: Mit 6:0 entschied Türk Gücü Rüsselsheim das Lokalderby beim SC Opel vor über 150 Zuschauern deutlich für sich und baute die Tabellenführung in der A-Liga auf nun schon neun Punkte aus. Konnte sich Gernsheim im Verfolgerfeld nach vier sieglosen Spielen bei den Sportfreunden Bischofsheim wieder einen Dreier sichern, musste sich Mörfelden mit einem 2:2 gegen Trebur-Astheim begnügen. Für die SSV Raunheim setzte es sogar eine 3:6-Niederlage bei der dritten Mannschaft von RW Walldorf, die sich mit dem dritten Sieg in Folge weiter von unten absetzte.

Beim Spitzenreiter freute sich Trainer Özden Celik über einen „schönen Derbysieg. Wir haben Opel keine Chance gelassen.“ Für Jhorman und Micon Rodriguez war es der letzte Einsatz für Türk. „Sie gehen jetzt wieder zurück nach Brasilien“, bedauert Celik. Tore: 0:1 Jhorman Rodriguez (8.), 0:2 Koc (16.), 0:3 Götz (27.), 0:4, 0:5 Koc (28., 54.), 0:6 Micon Rodriguez (67.).

SC Opel Rüsselsheim – Türk Gücü Rüsselsheim 0:6 (0:4). Neun Spieler fehlten beim SC Opel. „Aber wir kamen gut rein und hatten gleich zwei, drei Torchancen“, sah Trainer Özkan Alik einen ansprechenden Beginn. Nach der Führung des Tabellenführers sei jedoch „ein Bruch ins Spiel“ gekommen. „Von den sechs Toren haben wir vier Geschenke gemacht. Am Ende war es ein verdienter Sieg für Türk.“

SF Bischofsheim – Concordia Gernsheim 1:3 (1:0). Mit nur zwölf Mann am Start, sah SF-Vorsitzender Selvin Golos seine Mannschaft trotzdem bis zur Pause dominieren. „Gernsheim hatte zwar zwei Pfostentreffer, aber wir kamen zu drei, vier klaren Chancen und gingen früh in Führung.“ In der hitzigen zweiten Halbzeit wurde der Concordia anfangs ein Treffer verwehrt. Nach fast 70 Minuten kam sie aber durch Marcel Eckhardt zum Ausgleich und drehte das Spiel mit zwei Toren von Pascal Sattler dann noch. Tore: 1:0 Capucu (9.), 1:1 Eckhardt (69.), 1:2, 1:3 Sattler (82., 90.+3).

RW Walldorf III – SSV Raunheim 6:3 (2:1). RWW-Coach Predrag Prodanovic sprach von einer „turbulenten Partie, in der unsere jungen Spieler durch die aggressive Spielweise des Gegners Respekt gezeigt haben“. Lange stand es 2:1. In der 80. und 82. Minute konnte Dreifach-Torschütze Alexander Likakis zusammen mit Elias Molinari aber entscheidend auf 4:1 erhöhen. „Am Ende haben wir eiskalt unsere Chancen genutzt und verdient gewonnen“, freute sich Prodanovic über den fünften Saisonerfolg. Tore: 1:0 Likakis (9.), 2:0 Heidenreich (12.), 2:1 Kadi (40/FE.), 3:1 Likakis (810), 4:1 Molinari (82.), 4:2 Kadi (87.), 5:2 Likakis (90.+1), 5:3 Nitsche (90.+3/ET), 6:3 Miyazawa (90.+5).

SKV Mörfelden – SG Trebur-Astheim 2:2 (1:1). „Das war kein gutes Spiel von beiden Seiten“, fand SKV-Coach Saha Maau, der derzeit elf Ausfälle im Kader hat. In der ersten Halbzeit gab es bei beiden Mannschaften je einen Lattentreffer und einen Torerfolg. „Dann haben wir mehr Druck reingekriegt und mehr Zweikämpfe gewonnen. Aber nach der 2:1-Führung hat Mustafa Sahin leider zwei Kopfballchancen nicht nutzen können, und wir fangen noch das 2:2“, bedauerte Maau. Tore: 0:1 Harth (20.), 1:1 Altoe (35.), 2:1 Yilmaz (53.), 2:2 Förster (77.).

SV 07 Bischofsheim mit „grottenschlechter Leistung“

SV 07 Bischofsheim – SG Leeheim/Wolfskehlen 1:3 (0:3). „Eine grottenschlechte Leistung von uns“, meinte Frank Schock vom SV-Vorstand zerknirscht. „Der Gegner hat verdient gewonnen.“ SG-Spielertrainer Marcel Hammann konnte dagegen mit seinem Team den dritten Saisonsieg feiern. „Wir waren deutlich überlegen. Das hätte auch höher ausgehen können. Bischofsheim musste zweimal auf der Linie retten.“ Pascal Maier sorgte für eine frühe 2:0-Führung, die Rene Steinmetz auf 3:0 erhöhte. Tore: 0:1, 0:2 Maier (9./HE, 23.), 0:3 Rene Steinmetz (36.), 1:3 Capan (89.).

SG Dornheim – SKG Bauschheim 7:0 (2:0). „Nach fünf Spielen ohne Sieg war das ein Befreiungsschlag“, atmete SG-Coach Tom Schmuck auf. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht und konnten in den letzten 20 Minuten noch fünf Tore erzielen.“ Die ersten drei Treffer gingen alle auf das Konto von Ayoub Mahmoud. Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Mahmoud (26., 30., 76.), 4:0 Astheimer (81.), 5:0 Putzenlechner (81.), 6:0 Weijten (87.), 6:0 Schuster (90.+1).

Gegen Hillal: SV Klein-Gerau „schmeißt sich in jeden Ball“

Hillal Rüsselsheim – SV Klein-Gerau 0:2 (0:1). „Wir haben nicht die nötige Mentalität gezeigt. Klein-Gerau hat sich in jeden Ball geschmissen und verdient gewonnen“, musste Hillal-Coach Samir Blaut einräumen. „Nach dem 0:2 haben wir angefangen, Fußball zu spielen, aber der Torwart der Gäste hat einen Sahnetag erwischt.“ SV-Keeper Maik Kubitzki war nicht zu überwinden und hielt den ersten Saisonsieg für Klein-Gerau fest. Tore: 0:1 Fernandes (20.), 0:2 Aiuto (61.).





