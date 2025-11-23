KLA GG: Türk Gücü einfach nicht zu stoppen

Kreis Groß-Gerau. Auch in Unterzahl war Türk Gücü Rüsselsheim nicht zu stoppen. Vor einer tollen Kulisse mit rund 200 Zuschauern entschied der Tabellenführer das A-Liga-Spitzenspiel gegen die SKV Mörfelden zu Hause mit 3:1 für sich und baute seinen Vorsprung am vorletzten Spieltag des Jahres auf satte 14 Punkte aus.

Hellas Rüsselsheim kam durch ein klares 7:0 über Schlusslicht Klein-Gerau auf drei Zähler an Mörfelden heran. Dagegen fing sich Dornheim bei der SV 07 Bischofsheim eine 0:3-Niederlage ein und verpasste es, an den spielfreien Konkurrenten aus Gernsheim und Nauheim vorbei auf Platz vier zu ziehen. Im Stadtderby setzte sich der SC Opel Rüsselsheim mit 2:0 gegen Hillal durch, sodass er nun fünf Punkte Vorsprung auf den Lokalkonkurrenten und damit zum Abstiegsrelegationsplatz hat.

Mitte der ersten Halbzeit legte Türk durch Adnan Baytemür mit 1:0 vor, musste aber gleich nach der Pause den Ausgleich hinnehmen und geriet kurz darauf in Unterzahl. Goalgetter Ömer Koc erhielt wegen Foulspiels die Gelb-Rote Karte. „Aber die Jungs haben das zu zehnt stark gemacht und sehr gut auf Konter gespielt“, freute sich Trainer Özden Celik noch über zwei Tore (79., 84.). Die eingewechselten Abde Syah und Veli Kurt trafen zum Sieg.

Auch wenn es die SKV nach einer sehr guten ersten Halbzeit versäumt hatte, mit 2:1 in Führung zu gehen und am Ende leer ausging, war Trainer Saha Maau hochzufrieden mit seiner Mannschaft: „Wir können stolz darauf sein, wie wir gegen den Tabellenführer performt haben.“ Tore: 1:0 Baytemür (23.), 1:1 Sahin (49.), 2:1 Syah (79.), 3:1 Kurt (84.). Gelb-Rot: Ömer Koc (Türk/53.).

„Klein-Gerau hat nicht schlecht gespielt, aber wir haben einen sehr guten Tag erwischt“, sah Hellas-Coach Theo Symeonakis eine souveräne Leistung seiner Elf. „Wir konnten gut unsere Chancen nutzen und haben hinten stabil gestanden.“ Beim 5:0 zur Halbzeit war bereits alles entschieden. Efe Bayraktaroglu gelang mit einem herrlichen 30 Meter-Schuss in den Winkel noch ein Highlight zum 7:0.

Tore: 1:0 Koukoulis (8.), 2:0 Gernandt (12.), 3:0 Safis (17.), 4:0 Gernandt (31.), 5:0 Koukoulis (33.), 6:0 Jabari (60.), 7:0 Bayraktaroglu (76.).

SC Opel entscheidet Stadtduell gegen Hilla

Nach 16 Minuten führte der SCO durch Emre Koc und Mehmet Gül früh mit 2:0. „Aber dann ging nicht mehr viel, auch bei Hillal nicht“, sah Opel-Coach Özkan Alik „kein gutes Niveau“ im Derby. „Aber das war ein verdienter Sieg für uns. Wir haben über 90 Minuten fast nichts zugelassen und hatten durch Bilal Hassfeld noch zwei gute Chancen.“ Tore: 1:0 Emre Koc (5.), 2:0 Gül (16.). Gelb-Rot: El Wahabi (Hillal/83.).

„Nach dem Katastrophenspiel der letzten Woche war das diesmal ein richtig gutes Heimspiel“, konnte Frank Schock vom SV 07-Vorstand seiner Mannschaft nur ein Kompliment machen. „Wir haben Ball und Gegner gut laufen lassen.“ Hätte Ihsan Celiker nicht einen Foulelfmeter vergeben (20.), wäre zur Pause bereits eine höhere Führung möglich gewesen. Doch gleich nach Wiederanpfiff traf Celiker zum 2:0. Und Tuncay Capan machte alles klar. Tore: 1:0 Hashas (45.), 2:0 Celiker (53.), 3:0 Capan (80.).

Matchwinner Louis Schmidt brachte die SG mit einem Doppelschlag in der ersten Halbzeit in Führung und traf in der Schlussphase zum 3:0. Angel Lopez Moreno und Andreas Krüger erhöhten dann sogar noch auf 5:0. „Wichtig war auch, dass Nils Peter stark gehalten hat“, hob Spielertrainer David Ulrich hervor und meinte stolz: „Wir haben gut gearbeitet, wenig zugelassen und eine geschlossene Leistung gezeigt.“ Damit hat die SG vier der letzten fünf Spiele für sich entschieden. Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Schmidt (30., 33., 86.), 4:0 Lopez Moreno (89./FE), 5:0 Krüger (90.).

RWW III holt bei Sportfreunden noch auf

Nach einer halbe Stunde lagen die Sportfreunde schon 3:0 vorn. „Aber dann kassieren wir zwischen der 53. und 56. Minute drei Gegentore und verspielen hier den Sieg“, bedauerte SF-Vorsitzender Selvin Golos. Einen 5:6-Rückstand konnte seine Elf am Ende immerhin noch ausgleichen. „Aber da wir die erste Halbzeit dominiert haben, hätten wir einen knappen Sieg verdient“, fand Golos. Tore: 1:0 Diachuk (6.), 2:0 Modric (19.), 3:0 Kurtboz (31.), 3:1 Okcür (40.), 4:1 Diachuk (48.), 4:2 Okcür (53.), 4:3 Izumi (55.), 4:4 Arslanalp (56./ET), 5:4 Modric (76.), 5:5 Likakis (80.), 5:6 Izumi (86.), 6:6 Dzakmic (88.).





