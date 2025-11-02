KLA GG: Hellas verliert torreiches Stadtderby

Kreis Groß-Gerau. Wieder ein Kantersieg: Türk Gücü Rüsselsheim dominiert weiter die A-Liga. Hinter dem Spitzenreiter haben auch Gernsheim und Mörfelden klar gewonnen, während Hellas Rüsselsheim das torreiche Lokalderby beim SC Opel mit 4:8 verlor.

„Wir haben gleich starkes Pressing gespielt und sind 2:0 in Führung gegangen“, sah Türk-Coach Özden Celik einen klasse Start. „In dieser Phase hatten wir noch zwei Pfostenschüsse und einen Lattentreffer von Joel Trbojevic. Auch nach dem 4:1 zur Pause haben wir nicht nachgelassen und konnten nach dem Elfmeter von Bischofsheim durch Joel auf 6:2 davon ziehen.“ Frank Schock von der SV 07 meinte: „Uns haben sechs Spieler von der Anfangsformation gefehlt. Da waren wir chancenlos.“ Tore: 1:0 Ömer Koc (5.), 2:0 Karakoc (13.), 3:0 Celik (33.), 3:1 Capan (38.), 4:1 Trbojevic (41.), 4:2 Celiker (51./FE), 5:2, 6:2 Trbojevic (61., 63.), 7:2 Esposito (80./ET), 8:2 Syah (89.).

Can Celikkol vom SC Opel sorgt für „Tor des Tages“

Erstmals nahezu komplett besetzt in dieser Saison, lieferte der SC Opel dem Hellas-Team vor rund 150 Zuschauern ein packendes Lokalderby. Nach dem 6:3 von Can Celikkol aus 30 Metern von der Außenlinie, „dem Tor des Tages“, wie Trainer Özkan Alik jubelte, ließ sich seine Elf den „verdienten“ Sieg nicht mehr nehmen. „Wir hatten mehr Chancen und haben mehr Zweikämpfe gewonnen.“ Tore: 1:0 Emre Koc, 1:1 Kahraman, 1:2 Velitsianos, 2:2 El Ouasdi, 3:2 Gül, 4:2 Hassfeld, 4:3 Velitsianos (FE), 5:3 Bojand (ET), 6:3 Celikkol, 6:4 Baumgärtner, 7:4, 8:4 Lorenz.

Pascal Sattler glänzt bei Concordia-Sieg mit Hattrick

„Wir haben schon in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt mit viel Zug zum Tor, konnten aber erst in der zweiten die Chancen besser nutzen. Da haben wir noch mal eine Schippe drauf gelegt“, freute sich Jan Kleinjohann, der für den erkrankten Concordia-Coach Hamza Elezovic das Coaching übernahm. Pascal Sattler glänzte mit einem Hattrick. Tore: 1:0 Montino (38.), 2:0 Ittermann (50.), 3:0 Eckhardt (54.), 4:0, 5:0, 6:0 Sattler (58., 66., 74.), 7:0 Wertmann (78.).

Trotz eines frühen 0:2-Rückstandes sah Mohamed Assaidi von der SSV seine Mannschaft nicht aufstecken und zum Anschluss kommen (22.). „Das war dann ein offenes Spiel.“ Doch scheiterte Oualid Kadi bei einem Strafstoß an SG-Keeper Flo Langhans (59.). „Das hat uns das Genick gebrochen“, so Assaidi. Laurenz Bender stach mit drei Treffern bei Dornheim heraus. Tore: 0:1, 0:2 Bender (12., 14.), 1:2 Astheimer (22./ET), 1:3 Bender (65.), 1:4 Schuster (69.), 1:5 Simmerock (80.).

Niederlage für Bauschheims Trainer Faten nach Rückkehr

Hamed Faten, der nach dem Abschied von Thorsten Bohr auf die Trainerbank bei Bauschheim zurückgekehrt ist, sah seine SKG taktisch und mental ebenbürtig. „Eine gute Leistung von uns. Aber Mörfelden hat die Chancen effizienter genutzt.“ Tore: 0:1 Hamim (9.), 0:2 Altoe (77.), 0:3 Yilmaz (90.).

„Wir haben gut gespielt und hätten das früher für uns entscheiden können, haben aber beste Chancen liegen lassen“, musste SG-Coach Philipp Jöst nach dem 2:1-Anschlusstreffer von Ginsheim noch bangen. Erst in der Schlussphase machten Norman Harth und Yannick Coutu alles klar. Davor hatte Keeper Christian Haas stark den 2:2-Ausgleich verhindert. Tore: 1:0 Traupel (8./FE), 2:0 Harth (45.), 2:1 Azouagh (71.), 3:1 Harth (88.), 4:1 Coutu (90.+4). Gelb-Rot: Ngo (SG/89.)

Nach 33 Minuten lag die SG schon 3:1 vorn. „Dann hat uns eine Regenpause nicht gut getan, und wir kriegen das 3:2“, bedauerte Spielertrainer David Ulrich, der aber in der 52. Minute selbst auf 4:2 erhöhen konnte. „Damit war bei Bischofsheim der Stecker gezogen.“ SG-Torwart Nils Peter hielt noch einen Foulelfmeter. Tore: 1:0 Pasha (5.), 1:1 Todic (14.), 2:1 Schmitt (24.), 3:1 Maier (33.), 3:2 Kurtboz (38.), 4:2 Ulrich (52.), 5:2 Krieg (60.).

Nach dem ersten Saisonerfolg über Hillal holte Klein-Gerau nun gegen die mit drei klaren Siegen angereisten Walldorfer kampfstark ein Remis heraus. Dank großer Moral konnte der Letzte ein 0:2 bis zur Pause ausgleichen. „Dann waren wir die bessere Mannschaft, geraten aber mit 2:3 in Rückstand. Doch Vincent Fernandes traf im Gegenzug vom Anstoß weg zum 3:3“, freute sich Spielertrainer Marcel Heuer über einen sehenswerten Weitschuss von der Mittellinie aus.

Tore: 0:1 Belkaid (7.), 0:2 Likakis (14.), 1:2 Heuer (33.), 2:2 Rothenburger (44./FE), 2:3 Izumi (77.), 3:3 Fernandes (78.).





